Waffensen fiebert dem ersten Seifenkistenrennen entgegen

Von: Guido Menker

Die ersten Seifenkistenrennen nehmen Form an. Henning Poppe (l.) und Jost Köhnken zeigen, was alles möglich ist. © Menker

In der Rotenburger Ortschaft Waffensen soll am 27. Mai zum ersten Mal ein Seifenkistenrennen über die Bühne gehen. Es gilt, möglichst viele Teilnehmer zu finden, damit aus dem Rennen ein tagesfüllender Spaß werden kann.

Waffensen – Die Vorfreude ist groß. Erste Anmeldungen liegen bereits vor, es gibt also schon jetzt ein reges Interesse, dabei zu sein. „Viele zeigen sich überrascht, finden die Idee jedoch gut“, sagt Ilka Holsten-Poppe. Die Leiterin des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Waffensen hat als Veranstalterin die Fäden für das erste Seifenkistenrennen in der Rotenburger Ortschaft in die Hand genommen. Am 27. Mai soll es am Kesselhof starten – auf einer Seifenkistenpiste mit einer Länge zwischen 300 und 400 Metern.

Jost Köhnken hat in seine Werkstatt eingeladen. Dort fällt sofort genau jene Konstruktion ins Auge, die als Seifenkiste mit an den Start gehen wird. Aus einer alten Zinkbadewanne und zwei ausrangierten Rollstühlen bastelt der 50-Jährige ein Fahrzeug, das schon halb fertig ein kleines bisschen an den legendären „Silberpfeil“ erinnert. Auch Ortsbürgermeister Henning Poppe (CDU) schaut in der Werkstatt von Köhnken vorbei und hat ebenfalls eine Seifenkiste mitgebracht. Eine allerdings, in der eher Kinder oder Jugendliche am Rennen teilnehmen können – das Gefährt, für 45 Euro auf einer Auktionsplattform im Internet erstanden, ist deutlich kleiner als Köhnkens rollende Badewanne. „Das Teil muss noch überarbeitet werden, wer also keine Lust oder Zeit hat, eine eigene Seifenkiste zu bauen, wird garantiert im Internet für wenig Geld fündig“, sagt Poppe.

Seifenkistenrennen und Flohmarkt

Mila (12) und Mette (15) haben Jost Köhnken beim Bau bereits geholfen. Mette durfte sogar an einigen Stellen schweißen. Auch bei den Kindern im Dorf stößt die Idee vom Seifenkistenrennen auf Resonanz. Mila, Mette sowie weitere Kinder schlüpfen in das Veranstaltungs-T-Shirt, das am Ende auch jeder Teilnehmer bekommen wird, sagt Ilka Holsten-Poppe. Schon jetzt scheint es so, als habe man wirklich an alles gedacht.

„Eigentlich stand bei uns im Dorf die Frage im Raum, ob wir nicht mal wieder einen größeren Flohmarkt machen sollten“, sagt die MGH-Leiterin. Mehrere Frauen seien mit der Idee auf sie zugekommen. Schnell jedoch war klar: Mit einem Flohmarkt allein ist es nicht getan, wenn man etwas für das Dorf machen möchte – vor allem losgelöst von den Vereinen.

Seitdem liegt die Idee auf dem Tisch, eben diesen Flohmarkt mit dem Seifenkistenrennen zu kombinieren. Hinter der Zieleinfahrt soll sich der Flohmarkt anschließen, außerdem wollen die Veranstalter für Stände mit Speisen und Getränken sorgen. Inzwischen gibt es ein Organisationsteam, das sich um alles kümmert. Läuft.

Ein Schützenfest ist schön und auch gut, aber wir müssen auch mal nach links und nachts rechts gucken.

Schon jetzt sind auf der Website www.waffensen.de alle für die Teilnehmer erforderlichen Informationen zu finden. Dort ist unter anderem zu erfahren, dass jede Seifenkiste von mehreren Fahrern genutzt werden darf. Was allerdings verboten ist, sind je nach Starterklasse, vorgeschriebene Maße und Gewichte zu überschreiten. Jeder Fahrer muss auf der Seifenkistenpiste einen Helm tragen, und vor dem Start ist eine Startgebühr zu entrichten – je nach Klasse liegt sie bei fünf, zehn oder 15 Euro. Das Starter-T-Shirt ist in diesem Preis enthalten, betont Holsten-Poppe.

In der Klasse 1 dürfen Frauen und Männer ab 14 Jahren an den Start gehen. Die Klasse 2 ist für die Gruppe der Sechs- bis 13-Jährigen, die Klasse drei für die „Minis“ bis fünf Jahre. In der Klasse 3 sind Kettcar, Bobbycar oder Dinocar erlaubt. Für alle Teilnehmer gilt: Die Seifenkisten müssen zwingend mit einer Bremse ausgestattet sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird Oliver Jessat vor dem Start jedes der Fahrzeuge auf Herz und Nieren prüfen. Michael Leefers steht zudem als Moderator für die Rennen zur Verfügung.

Die ganze Familie kann mitmachen

„Es geht um den Spaß“, sagt Henning Poppe. „Ein Schützenfest ist schön und auch gut, aber wir müssen auch mal nach links und nachts rechts gucken.“ Ihm sei es wichtig, auch unabhängig von den umtriebigen Vereinen im Ort den Menschen nicht nur etwas zu bieten, sondern eben eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, an der sie sich aktiv beteiligen können. „Niedrigschwellig“, fügt er hinzu. Und: Es sei eine Veranstaltung für die ganze Familie – Kinder, Jugendliche und Erwachsene könnten mitmachen.

Jost Köhnken streicht mit der Hand über die Haube seiner Seifenkiste und nickt zustimmend. Er hoffe auf viele Teilnehmer, denn es wäre schön, wenn aus der Aktion ein tagesfüllendes Programm entstehe. Und er habe auch nicht dagegen, wenn sich das Seifenkistenrennen in den kommenden Jahren in Waffensen etabliert. Köhnken arbeitet bei den Rotenburger Werken und sieht in dem Bau seiner rollenden Badewanne sogar einen therapeutischen Aspekt. Bereits während der Corona-Pandemie habe er viel Zeit in der Werkstatt verbracht und weitere, etwas ausgefallene Fahrzeuge gebaut.

Nicht jeder aber hat die Möglichkeit, eine derart gut ausgestattete Werkstatt nutzen zu können, um ein eigenes Gefährt zu konstruieren. Daher dürfen am 27. Mai mehrere Fahrer ein und dieselbe Seifenkiste nutzen. „Das wird bestimmt gut“, ist sich Henning Poppe sicher. Weitere Informationen zum Seifenkistenrennen und den Teilnahmebedingungen sowie Anmeldungen gibt es unter www.waffensen.de.