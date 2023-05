Hinunter zum Kesselhof: Waffensen bereitet sich aufs Seifenkistenrennen vor

Von: Ulla Heyne

Teilen

Eine Reihe von Waffensenern hat sich zur Organisation des Seifenkistenrennens zusammengefunden. © Ulla Heyne

Das dürfte rasant werden: Waffensen bringt erstes Seifenkistenrennen ins Rollen. Los geht es am 27. Mai. Anmeldungen sind noch möglich.

Waffensen – Feste feiern kann Waffensen – sie organisieren aber auch. Einen Verein braucht es dazu nicht zwangsläufig, „das ist das Schöne hier – man kann auch mit einem zusammengewürfelten Haufen etwas auf die Beine stellen“, meint Bürgermeister Henning Poppe. Gemeinsam mit einer Handvoll anderer, „Tendenz steigend“, plant der Waffensener die nächste Veranstaltung: das erste Waffenser Seifenkistenrennen. „Eigentlich ging es um einen Flohmarkt mit etwas Beiprogramm“, erzählt Lisa Christen, die sich mit einigen anderen Frauen um die Organisation der Schnäppchenjagd am Samstag, 27. Mai, auf dem Gelände des Kinderheims Eichenhof kümmert. Mitstreiterin Ilka Holsten-Poppe hatte die Idee rasender Seifenkisten Marke Eigenbau schon seit Längerem im Kopf herumgeschwirrt – die Idee einer Kombination aus beidem war geboren.

Es braucht Gefälle

Seit einem Jahr läuft die Planung; im Januar wurde das Vorhaben zunächst ortsintern publik gemacht, „damit alle, die teilnehmen wollen, genügend Zeit zum Schrauben haben“, erzählt Nils Emigholz. Er wollte sich eigentlich nur nach den Details erkundigen – nach einem Telefonat war er als Mitorganisator „verhaftet“.

Die Gefährte, die auch mehrmals mit unterschiedlichen „Piloten“ starten können, nehmen sich archaisch aus; Joost Köhnken hat eine alte Zinkbadewanne „umfunktioniert“, bei anderen ist es die klassische „Holzkiste auf Rädern“, nachdem den ersten Versuchen mit Mülltonnen kein Erfolg beschieden war. Doch ganz ohne Regeln geht es nicht. Funktionierende Bremsen und Lenkung sind Vorschrift, ebenso ein mindestens ein Fahrradhelm als Schutz, „weitere Protektoren liegen im Ermessen der Starter“, so Emigholz. Reifen und Strohballen an neuralgischen Punkten sorgen bei der Abfahrt von einer Rampe auf den mehrere hundert Meter langen Parcours zum Kesselhof hinunter dafür, dass es glimpflich abläuft, sollte es jemanden aus der Kurve hauen – was bei den Probefahrten schon verschiedentlich geschehen sei. Eine ursprünglich gewählte andere Strecke wurde verworfen, „zu wenig Gefälle“, meint Köhnken, schließlich verfügen die Gefährte über keinen eigenen Antrieb.

Kontakt und Infos Ein Anmeldeformular und weitere Informationen zum Seifenkistenrennen online auf www.mgh-waffensen.de/veranstaltungen.

Auf der aktuellen Strecke schwärmen einige der Mitstreiter von Geschwindigkeiten bis zu 30 Stundenkilometern; Mila Köhnken kann das nicht bestätigen: „Unsere Zinkwanne ist eher lahm“, plaudert die Zwölfjährige aus dem Nähkästchen.

Die genauen Startmodalitäten werden je nach Anzahl der Starter festgelegt; fest steht aber schon jetzt: Es wird drei Klassen geben. Neben der Altersklasse sechs bis 13 und 14 bis 99 dürfen die Jüngsten (0 bis fünf Jahre) mit eigenem fahrbaren Untersatz, vom Bobby- bis zum Dinocar, antreten. Bis jetzt liegen um die 15 Anmeldungen vor, doch Köhnken ist sich sicher: „Da geht noch was!“ Er weiß, dass nicht nur in einigen Garagen und Kellern noch geschraubt wird, sondern auch Fans des skurrilen Spaßes aus Bothel, Ahausen, Bötersen in den Startlöchern stehen.

Buntes Programm

Anmeldungen, auch für den Flohmarkt, sind über die Website des Mehrgenerationenhauses möglich. Abgerundet wird das Programm durch eine Hüpfburg der Feuerwehr, Moderation, die kulinarische Versorgung mit Crêpes, Baguettes und Eiswagen sowie Siegerehrung mit Michael Leefers am Mikro. Den Siegern des Gaudis winken Medaillen und Pokale; ein Starter-Shirt ist jedem Teilnehmer sicher.