Wachstum gegen die Umklammerung

Die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde hat nicht nur am neuen Verwaltungssitz in Zeven einige offene Baustellen. - Fotos: Krüger/Menker

Rotenburg - Von Michael Krüger. „Zinsen- und Regulierungswahnsinn.“ Stefan Kalt, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde, fasst das, was sein Verbandschef gerade in einer guten halben Stunde vorgetragen hat, für die Gäste der Niedersächsischen Tafelrunde im Rotenburger Heimathaus noch einmal prägnant zusammen. Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen, beklagt „eine Welt ohne Zinsen“ und „Bürokratie-Exzesse“, die insbesondere kleinere Geldinstitute „umklammern“, sie gar bedrohen. Kalt und sein Vorstandskollege Reinhard Krüger klatschen im Publikum. Genau das haben sie ein paar Stunden zuvor bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2016 ihrer Sparkasse auch kritisiert.

Dennoch die positive Botschaft vorweg: „Wir können über alles sehr zufrieden sein“, berichtet Stefan Kalt vor dem Abendtermin in Rotenburg beim Pressegespräch im Zevener Hotel Paulsen. Tatsächlich kann die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde „begünstigt durch ein positives Bewertungsergebnis im Kreditbereich“ einen gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigerten Jahresüberschuss melden: 2,7 Millionen Euro. Die Bilanzsumme wächst auf rund 1,85 Milliarden Euro. Vor allem im Bereich der Firmenkredite sei man sehr gut aufgestellt, berichtet die Führungsetage der Bank. Die Darlehenszusagen an Unternehmen und Privatkunden habe man nochmals gesteigert und das sogenannte Dienstleistungsgeschäft, bestehend aus dem Handel mit Wertpapieren, Versicherungen und Bausparverträgen, auf hohem Niveau gehalten. Es folgt das große Aber: „Die Regulatorik hat uns stark im Griff“ und „Der Zins ist quasi abgeschafft“, formuliert es Vorstandschef Reinhard Krüger.

Um bestehen zu können, muss die Sparkasse wachsen. Einen anderen Weg sieht sie nicht. Die steigenden Aufgaben ließen sich nur im größeren Verbund bewältigen. „Synergieeffekte erzielen“, heißt das im Business-Sprech. „Unsere eigenständigen Zukunftsaussichten haben sich nunmehr deutlich eingetrübt“, heißt es in einer Mitteilung des Vorstands an die Mitarbeiter. Treffen alle Annahmen so wie geplant ein, wäre das Betriebsergebnis 2021 als einzelnes Haus nicht mehr auskömmlich. Beispielhaft beziffern Krüger und Kalt die erwartete „Cost-Income-Ratio“ für 2021 auf 82,1 Prozent. Bedeutet: Die Sparkasse müsste 82 Cent investieren, um einen Euro Rohertrag zu erwirtschaften. Betriebswirtschaftlich sei das nicht mehr genug. Seit vergangener Woche ist bekannt, dass eine Fusion mit der Kreissparkasse Osterholz angestrebt wird. Auch die Sparkasse Scheeßel ist eingeladen, einzusteigen. Kalt: „Wir wollen nicht unsere Sparkasse verkaufen, sondern unser Haus zukunftssicher machen.“ Es gehe auch nicht um Verluste, sondern um geringe Gewinne. „Wir wollen einfach nicht in die Situation geraten, keine Firmenkredite mehr vergeben zu können“, sagt Krüger. „Erst zu handeln, wenn es nicht mehr anders geht, ist zu spät.“ Rotenburg-Bremervörde, Scheeßel und Osterholz zusammen lägen bei einer Bilanzsumme von gut 3,5 Milliarden Euro – das wäre ein regionales Schwergewicht der Branche.

Auch ohne Fusion dreht die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde an der eigenen Kostenschraube. Acht bis neun Stellen sollen bis 2021 jährlich abgebaut werden, bei einer Teilzeitquote von über 43 Prozent in der Mitarbeiterschaft geht es dabei um rund 15 Angestellte. „Wir nutzen dazu die natürliche Fluktuation, haben unseren Mitarbeitern aber auch sehr interessante Angebote unterbreitet. Beispielsweise können sie vorzeitig in den Ruhestand eintreten, ein Sabbatical einlegen oder zusätzliche Urlaubstage erwerben“, so Krüger. 455 Mitarbeiter gibt es aktuell noch, davon 32 Auszubildende. Im vergangenen Jahr wurden einige Geschäftsstellen aufgegeben. Zudem sollen die Sachkosten um jährlich 200 000 Euro gesenkt werden. Und auch die Gebühren könnten wieder ins Blickfeld geraten, wie bei anderen Häusern auch. Krüger: „Bei Firmenkunden und institutionellen Kunden müssen wir darüber nachdenken, betriebswirtschaftlich ausschließen können wir es für Privatkunden auch nicht.“ Also: Teurere Konten oder Strafzinsen auf Guthaben – so wie diese die Sparkasse fürs „Parken“ von Geld bei der Bundesbank auch bereits bezahlt.

Verbandschef Mang kritisiert diesbezüglich den „Verlust der Sparkultur“, der insbesondere auch Stiftungen und Versicherungen treffe. Öffentliche Haushalte sähen in Zeiten ohne Zinsen zwar gut aus, Investitionen seien ohne Probleme möglich, wenn man sich „für lau verschulden“ kann. Aber habe man dabei auch immer die Folgen im Blick? Die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde investiert selbst auch. Für den Vorstand kein Widerspruch zum Spardruck. Mit dem 18-Millionen-Verwaltungsneubau in Zeven, der in diesen Tagen bezogen wird, mit dem 1,5-Millionen-Euro-Umbau des Standorts Bremervörde für die Polizei als neuen Mieter, mit der 3,5-Millionen-Euro-Modernisierung der Geschäftsstelle Zeven und dem auf rund 15 Millionen Euro taxierten Umbau der Post zum Sparkassenhaus in Rotenburg stelle man die Weichen für die Zukunft. Arbeit werde gebündelt, Geschäftsfelder im Immobilienbereich erschlossen. Unter anderem ist in Rotenburg eine weitere Wohnanlage geplant, in Zeven soll ein Reihenhausprojekt von der Sparkasse umgesetzt werden.

Verbandschef Mang beendet den Sparkassen-Thementag am Mittwoch im Heimathaus schließlich mit einem politischen Appell. Die Zinspolitik müsse behutsam korrigiert werden, und bei der Regulierung sollten die Gesetzgeber Maß halten. Ansonsten, das gelte auch für Rotenburg-Bremervörde und alle anderen kleineren Kreditinstitute der Region: „Sie drohen, zu ersticken.“