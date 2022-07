Vorläufig normal: „Oper & Operette auf dem Bauernhof“ begeht 20. Auflage

Von: Ulla Heyne

Teilen

Marianne Jahn-Bärhold (r.) aus Hassendorf und Mutter der Juniorchefin Sunhild Wichern sind ein eingespieltes Team an Ofen und Herd. © HEyne

Zum 20. Mal hat am Wochenende „Oper & Operette auf dem Bauernhof“ in Waffensen stattgefunden. Eine Stunde vor Beginn des Premierenabends ist noch eine Menge zu tun. Ein Beitrag unserer Serie „60 Minuten“.

Waffensen – Freitagnachmittag zur Feierabendzeit in Waffensen: Die Schlange der Abbieger von der Bundesstraße 75 in den Ort ist lang. Schon vor Erreichen des eine Stunde vor Konzertbeginn gut zugeparkten Areals wehen erste Klänge durch das geöffnete Autofenster. „Auf dem Lande ist´s so schön“, tönt es vielkehlig aus der Diele des Mehrgenerationenhauses. Wie wahr. Die rund zwei Dutzend Sängerinnen und zwei Sänger des Chors „Taktvoll“ singen sich ein. Chorleiterin Martina von Ahsen gibt am Klavier nicht nur die Anfangstöne vor, sondern auch letzte Profi-Tipps: „Wenn was schiefgeht, einfach lächeln, dann merken es die wenigsten der 500 Zuschauer.“

Es wird viel gelacht – Vorfreude oder Nervosität? Wohl ein bisschen von beidem, schließlich ist der Chor nach den Jubiläen zum zehnten, 15. und jetzt zum nachgeholten 20. Geburtstag der „Oper & Operette auf dem Bauernhof“ erst zum dritten Mal dabei, obendrein erstmals gemeinsam mit dem Instrumentaltrio und den drei Solisten.

Gastgeber Söhnke Holsten verwöhnt die Gäste mit Platten voller deftiger Genüsse. © Heyne, Christian

Gar nicht so einfach sei es gewesen, drei passende Stücke für alle Akteure gemeinsam zu finden, verrät Pianist Adrian Rudnak. Gemeinsam mit Tenor Mirko Roschkowski wartet er im Wohnzimmer der Gastgeber, der Familie Holsten, auf den Auftritt. Die zweitägigen Proben sind alle gelaufen, jetzt wird geflachst. Der Wahl-Delmenhorster erzählt dem Tenor von seinen Projekten, einem Projektorchester mit Profis; neuerdings seien viele Ukrainer in der internationalen Truppe dabei. Russische Komponisten spielt er trotzdem. Heute Tschaikowski: „Der Komponist kann ja nichts dafür, was seine Landsleute heute machen.“

Derweil schmeißt sich Vater Wasilij, Geiger fast der ersten Stunde hier, hinter dem roten Sofa in Schale. Mezzosopranistin Patrizia Häusermann sortiert Noten am Esstisch der Familie, gleich neben den Legosteinen. Das Familiäre schätzen hier alle Künstler, die Familienessen. „Wohnzimmer statt Künstlergarderobe“, bringt es Roschowski auf den Punkt, der zuletzt vor 15 Jahren hier gesungen hat.

Schmachtend schön: Mirko Roschkowski und Tijana Grujic im Duett aus „La Traviata“. © Heyne, Christian

Der Gang durch den Flur gibt den Blick auf das Treiben unten im Garten frei. Viele Besucher beim Premierenabend sind früh erschienen. Der erste Gang, das zeigen die Schlangen, führt in die Maschinenhalle, um einen der begehrten Plätze in den vorderen Reihen zu reservieren. Danach geht es in den Garten. Stammgäste werden von der Gastgeberin mit Umarmung begrüßt, bevor sie gen Bratwurst oder Blaubeerspießchen ziehen.

Für viele Besucher ist das Stück Kuchen, die Bratwurst, der Schoppen oder ein Gang zum Süßigkeiten-Stand genauso Kult wie die Arien von Verdi bis Bernstein. Letzteren managt der Nachwuchs. Lotte Poppe, 10, ist hier Chefin der Nichten und Neffen, die Lakritzschnecken und Gummikrokodile nach Wahl in weiße Papiertüten füllen. Ob sie beim ersten Mal sechs oder sieben war, weiß sie nicht mehr genau; wohl aber, dass an diesem Tag „Luft nach oben“ ist, wie die Schülerin mit frühem Geschäftssinn erkennt.

Während Hausherr Söhnke Holsten mit einem Tablett voller Schmalzbrote gen einer der Sitzgarnituren balanciert, herrscht in der Küche Betriebsamkeit. Auch wenn die Helfer in den vorigen Tagen möglichst viel vorbereitet haben, vieles geht eben doch erst „auf den letzten Drücker“: etwa das Dekorieren des Blumenschmucks in der Halle oder das Backen von Brezeln. Marianne Jahn-Bärhold und Sunhild Wichern wirbeln seit dem Morgen in der Küche, ein eingespieltes Team. Wie auch die Musiker, die kurz nach 18 Uhr die ersten Töne spielen.

Während sich Damen in Abendgarderobe neben Herren in Bermudashorts an den ersten Klängen erfreuen, lümmelt sich ein Fünfjähriger in der ersten Reihe. Lange bleibt er nicht – zwei Arien, dann ist die Tüte Popcorn leer, sein Sitz dafür voll mit Bröseln. Das Trio, die drei Solisten, der Chor, vereint im Auftakt aus Lortzings „Wildschütz“: der Auftakt zu mehr als zwei Stunden Mozart, Strauß und Rossini, zu „Leiden, Herzschmerz und viel Sterben“, wie Moderatorin von Ahsen aus Loriot und „Oper für Dummies“ zitiert. „Vorläufig normal“, so hat Adrian Rudiok das beschrieben, was nach zwei Jahren Pause an mehreren Tagen vor vielen hundert Zuschauern über die Bühne geht. hey