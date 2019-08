Vorläufig, aber tragfähig

Regina Schütz (v.l.), Cornell Nordt, Marje Grafe, Hans Bonhof und Sven Thiemer stellen das Konzept für eine Oberstufe an der IGS Rotenburg vor. Sie alle hoffen auf ein Ja zur Oberstufe im Stadtrat am nächsten Donnerstag. Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Lehrer und Eltern der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rotenburg haben ein Konzept für eine eigene IGS-Oberstufe erarbeitet und es am Mittwochabend der Presse vorgestellt. „Wir haben über eine Kooperation dabei mit dem Ratsgymnasium und den Berufsbildenden Schulen nachgedacht, die wollen aber nur über eine Kooperation mit einer IGS ohne Oberstufe reden“, so IGS-Schulleiter Sven Thiemer. Daher seien die aus dem Konzept hervorgehenden Überlegungen „nur von uns ausgehend“. Es handele sich zwar um ein vorläufiges Konzept, aber das sei tragfähig.

Der Rat der Stadt Rotenburg stimmt in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag von 20 Uhr an im Rathaus über die Frage ab, ob die Stadt bei der Landesschulbehörde einen Antrag auf Einrichtung einer Oberstufe beantragen soll. Es ist der zweite Anlauf, nachdem es im Herbst vergangenen Jahres im ersten Versuch keine Ratsmehrheit dafür gegeben hatte. „Wir haben das Nein analysiert“, sagte Regina Schütz, Mitglied der Arbeitsgruppe. Man habe sich mit der Frage beschäftigt, wie sich das Vorhaben noch deutlicher begründen und Vorbehalte ausräumen lassen.

Das Konzept basiert darauf, dass die Oberstufe der IGS ein Zuhause im A-Trakt der ehemaligen Realschule in der Ahe finden soll. „Die vorhandenen Räume können unter Einsatz geringer finanzieller Mittel weiter genutzt werden“, so Thiemer. Grundsätzlich gelte: Die Schule habe in einer Oberstufe den sprachlichen und den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt anzubieten. Sie soll außerdem den musisch-künstlerischen und auch den gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt mit aufnehmen. Über das Angebot hinaus könne sie zusätzlich den sportlichen Schwerpunkt anbieten. Vor diesem Hintergrund sieht das Konzept vor, mit einem – wie gefordert – sprachlichen sowie einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt an den Start zu gehen und darüber hinaus auch das sportliche Profil mit einzubauen. In einer Kooperation mit dem Ratsgymnasium ließen sich die Möglichkeiten der dort angesiedelten musisch-künstlerischen und gesellschaftswissenschaftlichen Profile in das Angebot integrieren. Ferner plant die IGS mit einem zusätzlichen Sportprofil, von dem dann auch die Oberstufenschüler des Ratsgymnasiums profitieren könnten.

Thiemer, seine Kollegen und auch die Eltern der IGS sehen also Kooperationsansätze. Dabei gehe es neben dem Sportkursangebot um eine zweite und dritte Fremdsprache zusammen mit dem Ratsgymnasium und den BBS. Es gehe um ein Öffnen der Kurse, um eine möglichst hohe Abdeckung an Fächern auf grundlegendem und erhöhtem Niveau zu erreichen. Dabei kämen auch Kooperationen mit Vereinen und der Kreismusikschule ins Spiel.

Nach dem Motto „Für jedes Kind die passende Schule“ fasst die IGS-Arbeitsgruppe die Vorteile zusammen: drei Oberstufen mit eigenständiger Ausrichtung und Angebotserweiterung, ein Sportprofil für Rotenburg sowie durch Kooperation die Stärkung des musisch-künstlerischen und des gesellschaftswissenschaftlichen Profils.

Zugleich unterstreichen die Eltern, wie wichtig eine heterogene Schülerschaft für eine IGS ist, in der eben auch Schüler zu finden sind, die ein gymnasiales Leistungsniveau mitbringen und ein Abitur anstreben. Das sei aber nur mit einer Oberstufe an der IGS haltbar. Cornell Nordt: „Wir wünschen uns, dass alle Argumente gegen eine Oberstufe der IGS mit der gleichen Kritik hinterfragt werden wie die Argumente für die Oberstufe der IGS.“ Das gelte auch für die immer wieder im Raum stehenden Zahlen und die sich daraus resultierenden Auswirkungen auf die Bildungsangebote am Ratsgymnasium sowie an den BBS, wie sie von den Schulen selbst dargestellt werden.

Ein Beispiel dafür: Die BBS befürchten, dass von den sieben angebotenen Oberstufenprofilen vier – also 57 Prozent – wegfielen, wenn es eine IGS-Oberstufe gebe. Durchschnittlich seien aber in den vergangenen zwei Jahren nur 37 Realschüler an die BBS gewechselt – das mache etwa 19 Prozent eines elften Jahrganges aus. Ähnlich drastische Einbrüche befürchte auch das Ratsgymnasium. Zahlen, die die Eltern und Lehrer der IGS so nicht stehen lassen wollen. Sie sagen stattdessen: „Eine Oberstufe an der IGS wird das bestehende Bildungsangebot in Rotenburg erweitern.“ Auf jeden Fall gebe es nicht diese dramatische Reduzierung der Angebotsvielfalt, die als Argument gegen die Einführung einer IGS-Oberstufe angeführt werde. Ganz so, wie es auch dem jetzt vorgelegten, vorläufigen Konzept hervorgeht. Thiemer: „Darin steckt schon viel Arbeit, und es wird noch sehr viel mehr Arbeit nötig sein.“

Für eine Oberstufe an der IGS rechnet die Schule mit mindestens 70 Schülern je Jahrgang. Basis seien einerseits aktuelle Leistungen, andererseits die Ergebnisse einer Elternbefragung sowie die Erfahrungen mit den erweiterten Sekundarstufen-I-Abschlüssen in der Realschule. „Die Prüfung der erforderlichen Schülerzahlen ist Aufgabe der Landesschulbehörde, nachdem der Antrag gestellt wurde“, betonen die Eltern und Lehrer der IGS.

Über das Konzept haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe bereits mit fast allen Parteien besprochen. Mit der SPD werde in diesen Tagen gesprochen. Auch das Rotenburger Wirtschaftsforum sowie die Kreishandwerkerschaft seien informiert worden. Im Gespräch mit der Presse ging die Arbeitsgruppe auch auf immer wiederkehrende und Unsicherheit ausdrückende Fragen ein. Zum Beispiel auf die, ob das Abitur an der IGS einfacher sei. Antwort: „Nein.“ Oder: „Gibt es so wenig Bewerber für Ausbildungsberufe, weil es so viele Abiturienten gibt?“ Thiemer: „Nein. Die Gründe dafür sind vielfältig.“ Er spricht die Geburtenrückgänge an und mangelnde Qualifikationen. Und mit einer weiteren Unsicherheit räumt der Schulleiter auf: Leistungsstarke Schüler kämen in der IGS eben nicht zu kurz. Schüler würden – wie auch an den Grundschulen – entsprechend ihrer Bedürfnisse und ihrer Leistungsfähigkeit beschult. Darüber hinaus könnten leistungsstarke Schüler davon profitieren, dass sie in Lerngruppen zu Experten werden und anderen die Lerninhalte erläutern und diese so für sich selbst verfestigen. Und nein, eine IGS sei nicht nur einfach ein Zusammenschluss von Haupt- und Realschule, was heute als Oberschule läuft. Die IGS beschule Kinder aller „klassischen“ Schulformen. Doch das könne sich ändern, wenn auf Sicht keine eigene Oberstufe im Angebot sei, weil sich dann viele Eltern leistungsstärkerer Kinder von der IGS abwendeten.

Doch nicht nur die. Auch die Zusammensetzung des Lehrerkollegiums würde sich ändern, glaubt Thiemer. „70 Prozent unserer Kollegen haben eine gymnasiale Lehrbefähigung – die wollen sie auch einsetzen.“ Geht das nicht an der IGS, würden sie nach und nach die Schule wechseln.

Demonstration am Donnerstag am Rathaus

Eltern und Schüler der Rotenburger IGS wollen am Donnerstag kommender Woche von 19 Uhr an am Rotenburger Rathaus und damit unmittelbar vor Beginn der nächsten Ratssitzung demonstrieren. Damit möchten sie ihrer Forderung nach Einrichtung einer Oberstufe an ihrer Schule Nachdruck verliehen. „Es geht darum, Präsenz zu zeigen“, sagt Marje Grafe, Elternsprecherin an der IGS.