Von Großensemble bis Tango Nueve: Verein Rotenburger Konzerte fiebert auf neue Saison hin

Ohne Druckwerk geht es nicht: Wilhelm Hahne und Niels Kruse werben mit Flyern und Prospekten für die nächste Saison der Rotenburger Konzerte. © Schultz

Die Rotenburger Konzerte im Lucia-Schäfer-Saal starten in die nächste Saison. Los geht`s am 7. September. Das Programm verspricht wieder jede Menge Abwechslung.

Rotenburg – Klagen wollen Wilhelm Hahne und Niels Kruse nicht. Seit die schweren Restriktionen vorbei sind, die in der Corona-Zeit den Betrieb der Rotenburger Konzerte gelähmt hatten, schauen der Vorsitzende des Vereins und sein Stellvertreter wieder etwas entspannter nach vorne. „Das ist wieder voll angelaufen. Es war ein tolles Erlebnis, wieder eine ganze Saison zu haben“, bilanziert Kruse die Spielzeit 2022/2023. Jetzt steht die nächste an.

Wieder „ein schönes Produkt abzuliefern“ und die guten Rückmeldungen dafür zu genießen, sei der schönste Lohn für die Ehrenamtlichen im Verein, sagt der künstlerische Leiter. Das geht jetzt wieder – wenngleich die Anhänger höherer Zahlen der Altersstruktur im Publikum nach wie vor etwas vorsichtiger zu Konzerttickets greifen, wie Hahne erklärt. Die Entwicklung zur „Individualisierung der Freizeit“, wie Kruse die Verlagerung vom Abo zu mehreren Einzeltickets nennt, halte an, „aber sie hat sich nicht verschlimmert“. Wer bereits Wiederholungstäter bei den Konzertabos ist, wisse die hohe Qualität zu schätzen, die der Verein regelmäßig in den Lucia-Schäfer-Saal holt. Und: Der Verein Rotenburger Konzerte genieße im ländlich geprägten Gebiet der Kreisstadt einen gewissen Vertrauensvorschuss im Vergleich zu anderen Konzertanbietern.

Das wollen die Ehrenamtlichen gern belohnen – nämlich im Rahmen der Saison 2023/2024 mit einem vielseitigen Programm. Und dieses kommt mit vergleichsweise großem Personalkörper daher, der jeweils im Lucia-Schäfer-Saal spielt. Konzertbeginn ist immer donnerstags um 19.30 Uhr.

Der Start

So sieht es schon beim Eröffnungskonzert am 7. September aus. Sechs Mitglieder der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen spielen Mozart, Arnold Schönberg und Kabarett-Lieder von 1905 bis 1908. Zum Ensemble zählen Bettina Wild (Flöte), Katharina Rikus (Stimme, Sprechgesang), Marc Froncoux (Violoncello), Marco Thomas (Klarinette), Stefan Latzko (Violine und Viola) sowie der durch seine Auftritte im Hellweger Heimat- und Kulturhaus bekannte Artem Yasynskyy (Piano).

Die meisten Musiker

Größtes Ensemble mit der wohl kräftigsten Klanggewalt ist das 22-köpfige „La festa musicale“. Das Barockensemble besteht aus 14 Streichern, jeweils zwei Oboen, Fagotten und Hörnen, einer Traversflöte und einem Cembalo. „Wir haben da sehr viele Sponsoren, ansonsten wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Kruse. Das Programm mit Werken von Größen wie Haydn, Mozart und Pierre van Maldere werde in Niedersachsen nur dreimal aufgeführt: in Hannover, Helmstedt und Rotenburg, weiß Kruse. Der Termin in der Kreisstadt: 5. Oktober.

Einer der Höhepunkte des Konzertprogramms ist der Auftritt des 22-köpfigen Barockensembles La Festa Musicale. © Jérome Gerull

Die Mandolinen

Bis zum interkulturellen Tag der Mandoline, 19. November, wird es dann noch ein bisschen hin sein, dennoch ist der 9. November ein geschichtsträchtiger Tag – und Tag des Auftritts für Allemando. Das Quintett um Leiter Alon Sariel widmet sich Werken von Calace, Grieg, Schubert und Verdi. Sariel, Franziska Liebherz und Steffen Trekel spielen Mandoline, Juliane Ebert-Schulz Mandola und Christian Schulz Gitarre.

Die Blechbläser

Das Bläserquintett „Bright Brass“ ist am 18. Januar zu Gast im Lucia-Schäfer-Saal. Julius Scholz (Trompete), Samuel Walter (Trompete), László Gal (Horn), Szabolcs Katona (Posaune) und Peter Kánay (Tuba) lassen Arnold, Berlin, Crespo, Gershwin, Koetsier, Piazzolla und Turner hören. „Ich wollte endlich mal wieder ein Blechbläser-Ensemble dabei haben“, sagt Niels Kruse und hat sich diesen Wunsch nach einem Besuch beim Deutschen Musikwettbewerb einfach erfüllt. Dort traf der musikalische Leiter der Rotenburger Konzerte auf das Quintett und hat es kurz darauf für die Rotenburger Veranstaltungsreihe verpflichtet.

Das Leben Piazollas

Das Camorra-Quartett wird am 8. Februar die Geschichte einer besonderen Figur musikalisch skizzieren: Josefine Nobach (Violine), Felix von Werder (Kontrabass), Goran Stevanovic (Bandoneon) und Volker Krafft (Klavier) zeichnen den Weg Astor Piazzollas nach, teils mit seinen Werken, teils mit denen seiner Lebensstationen. Besondere Freude wird die IGS Rotenburg mit den Musikern haben, denn das Programm um den Begründer des „Tango Neuve“ erleben die Schüler im Rahmen des Unterrichts – genau wie zuvor die Grundschule am Grafel „Bright Brass“ erlebt haben wird, denn der Verein Rotenburger Konzerte bietet Schülern das Erlebnis der Klassik an dem jeweils für sie bekannten Ort.

Der Abschluss

Das Alma-Rosé-Trio kommt am 14. März in den Lucia-Schäfer-Saal. Larissa Cidlinsky (Violine), Susanne Geuer (Klarinette) und Kathrin Isabelle Klein (Klavier) nehmen sich Bartók, Poulenc und Strawinsky vor. Genau wie im Falle von „Bright Bass“ ist der Verein über den Deutschen Musikwettbewerb auf das Trio gekommen.

Das Flirren

Der Rotary Club Wümme präsentiert schon am 14. Dezember 2023 einen Klavierabend mit Kurt Seibert – allerdings nicht als Teil des Konzertabos. Der Auftritt des weltberühmten Musikers sei eine Benefizaktion, erklärt Hahne. „Die geht zugunsten des Bechstein-Flügels, der wieder zurück in den Konzertsaal kommen soll.“ Das Traditionsinstrument soll für die Summe von 15 000 Euro restauriert werden. Viele Musiker wünschten sich zwar eher einen Steinway-Flügel, erzählt Hahne, aber andere wiederum schwärmten für das Flirren in den Höhen des Bechstein. „Und dieses Flirren wollen wir wiederhaben“, sagt Hahne überzeugt.

Mehr zum Programm finden Interessierte auf der Internetseite des Vereins: www.rotenburger-konzerte.de.