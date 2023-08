Sebastian von der Haar wird neuer Chef im Rotenburger Diakonieklinikum

Von: Michael Krüger

Sebastian von der Haar wird neuer Geschäftsführer im Diakonieklinikum. © Privat

Der größte Arbeitgeber im Landkreis Rotenburg bekommt im Oktober einen neuen Geschäftsführer. Der 35-Jährige kommt aus dem Kreis Goslar an die Wümme.

Rotenburg - Sebastian von der Haar wird neuer Geschäftsführer des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg. Er folgt ab 1. Oktober auf Jörn Wessel, der den Posten nach dem überraschenden Abschied von Detlef Brünger Ende 2022 übernommen hatte. Wessel war zeitgleich auch weiterhin Geschäftsführer des Agaplesion Diakonieklinikums Hamburg und hatte sich selbst stets als „Interimslösung“ an der Spitze des größten Arbeitgebers im Landkreis mit seinen rund 2 500 Mitarbeitern bezeichnet. Nun folgt als von der Haar, wie das Diako am Dienstagmittag in einer Pressemitteilung bestätigte.

Ehrenamt im Rettungsdienst

Der 35-Jährige ist seit 2019 Geschäftsführer der Asklepios Klinik Schildautal Seesen im Landkreis Goslar. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften hatte er den Angaben nach 2013 seine Karriere im Gesundheitswesen begonnen. Seitdem habe er einschlägige Erfahrungen im Klinikmanagement von privat geführten Häusern gesammelt, vornehmlich im Asklepios-Konzern. Den Dienst am Menschen kenne er von einer anderen Seite: Von 2006 bis 2022 sei von der Haar ehrenamtlich im Regelrettungsdienst tätig gewesen und engagiere sich seit 2005 in einer christlichen Hilfsorganisation im Rahmen des Katastrophenschutzes.

„Versierter Krankenhausmanager“

„Das Gesundheitswesen steht inmitten tief greifender Veränderungen. Umso mehr freut es mich, dass wir Sebastian von der Haar als versierten Krankenhausmanager im Agaplesion-Verbund begrüßen dürfen. Ich bin mir sicher, dass das Diakonieklinikum Rotenburg mit ihm seinen erfolgreichen Weg auch in Zeiten des Wandels fortsetzen wird. Ich schätze sehr, dass wir den erfahrenen Kollegen für uns gewinnen konnten und wünsche ihm, auch im Namen des gesamten Vorstands, viel Erfolg, Freude und Gottes Segen für seine neue Aufgabe“, wird Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender von Agaplesion, zitiert.