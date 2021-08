Vollsperrung der B 71 nach Unfall

Drei Verletzte

Die Feuerwehr musste die schwer verletzte Person aus dem Unfallfahrzeug bergen.

Rotenburg – Eine schwer verletzte sowie zwei leicht verletzte Personen: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag auf der Bundesstraße 71 zwischen der Rotenburger Von-Düring-Kaserne und Mulmshorn ereignet hat.

Zwei Fahrzeuge aus dem Landkreis Rotenburg waren in Richtung Mulmshorn unterwegs gewesen, als das vordere nach links in eine Seitenstraße abbiegen wollte. Das bemerkte die dahinterfahrende Person zu spät, die zum Überholmanöver angesetzt hatte. Es kam zu einer seitlichen Kollsion der beiden Fahrzeuge, die dadurch in den Seitenraum geschleudert wurden. Die schwerverletzte Person, die das überholende Fahrzeug gesteuert hatte, wurde dabei im Unfallwagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Insgesamt waren zwei Streifenbesatzungen der Rotenburger Polizei, zwei Rettungswagen sowie fünf Fahrzeuge mit insgesamt 15 Einsatzkräften der Rotenburger Feuerwehr vor Ort. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten im Anschluss rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

