Vollkommen von der Rolle

Rotenburg – Die Regale in Rotenburgs Supermärkten für Toilettenpapier sind tagelang leer. Wo ist das Zeug geblieben, das dem Menschen in seiner Intimsphäre so wertvollen Dienst leistet? Das Statistische Bundesamt meldete für den Zeitraum zwischen 16. und 22. März eine Nachfragesteigerung bei Toilettenpapier von 211 Prozent, mehr als drei Mal so viel wie in den Monaten zuvor in Deutschland. Die Antwort liegt auf gründlich gewaschener Hand: Corona.

Die Suche nach dem wertvollen Stoff, aus dem die Träume sind, beginnt im Mühlenviertel der Stadt. Fünf Supermärkte glänzen mit tadellos sauberen und leeren Regalen. Das hartnäckige Virus treibt manchen Zeitgenossen um, sich daheim Vorräte anzulegen, das tut der Hamster schließlich auch. Der Nager jedoch handelt instinktiv richtig, zumal er für den Winterschlaf sammelt. Dieser ist in Deutschland jedoch nach Angaben von Fachleuten aus der Wirtschaft nicht zu befürchten. Und doch kommt es bei Klopapier zu Engpässen, weil weiterhin Menschen mit dem Hamster als Sternzeichen das Zeug zuhause horten. Im Mühlenviertel ist nichts mehr zu holen. Einkaufsquellen in der Großen Straße bieten alles, nur kein Klopapier. „Leck mich doch am...“, möchte man ausrufen, doch noch ist nicht alles verloren, die Harburger Straße ist auch Adresse für manches Einkaufsparadies. Ein Erklärungsversuch von Soziologen für den Sammeltick ist die Sehnsucht des ängstlich-panischen Menschen nach Geborgenheit. Dass diese in erster Linie nicht in den Armen Angehöriger, sondern am eigenen Hinterteil gesucht wird, erstaunt wiederum nicht, schließlich soll Abstand voneinander gehalten werden. Und so macht man es sich zuhause auf dem Klo gemütlich.

Wo kommt das Toilettenpapier eigentlich her, wie fing alles an? Archäologische Funde im ältesten Salzbergwerk der Welt bei Hallstadt lassen vermuten, dass 3 000 Jahre vor Christus Pestwurzen-Blätter in der Bronzezeit nach dem Geschäft verwendet werden. In Bayern nennt man die Pflanze volkstümlich „Arschwurzen“. Vor Verwendung von Klopapier werden textile Lumpen oder Schwämme verwendet. Befremdlich die Vorstellung, dass sogar lebendes Federvieh für die Endreinigung herhalten muss. Erste Erwähnung von Toilettenpapier findet sich im China des 6. Jahrhunderts. Für das frühe 14. Jahrhundert findet sich in Aufzeichnungen die millionenfache Herstellung von Toilettenpapier im Land der aufgehenden Sonne.

+ Auch in Rotenburger Supermärkten ein zuletzt gewohntes Bild: leere Papierregale. Foto: Pröhl

Der Weg in die Harburger Straße bleibt ohne Erfolg, ab in den Wümme-Park. Im europäischen Mittelalter greift man nach wie vor herzhaft auf alte Lappen, Stoffreste und Wollbällchen oder auch Moos, Blätter, Heu und Stroh zurück, was man sich heute nur ungern vorstellen möchte. Ab dem 16. Jahrhundert gelangen auch Abfall- und minderwertiges Papier zum Einsatz. Die Nutzung von Papier steigt mit der Verbreitung von Zeitungen und dem Aufkommen industrieller Papierherstellung.

Mit der Erfindung des Wasserklosetts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England wird spezielles Papier benötigt, das die Abwasserleitungen nicht verstopft. Das erste moderne, kommerziell erhältliche Papier, das in einer Fabrik speziell als Toilettenpapier hergestellt wird, produziert Joseph Gayetty 1857 in den USA. Es besteht aus einzelnen Blättern. Das perforierte Toilettenpapier auf Rollen, wie es heute gebräuchlich ist, wird 1891 vom Unternehmen Eisenwerke Gaggenau als gelochtes „Closettpapier“ produziert. 1928 gründet Hans Klenk in Ludwigsburg die Toilettenpapier-Fabrik Hakle. 1958 handelt der Betrieb typisch deutsch und führt Klopapier mit Durchschlag ein, das zwei- und dreilagige Toilettenpapier kommt auf den Markt.

Zeitung nach emsigem Geschäft ist als Notbehelf in Krisenzeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs bekannt, man war schließlich vollkommen von der Rolle. Der Wümme-Park präsentiert sich schlecht in Sachen Rollen-Verteilung, bleibt also nur der Weg nach Posthausen, zwischenzeitlich ein Eldorado für Hamster...