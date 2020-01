Rotenburg – Die ersten Tage im neuen Jahr kommen noch ruhig daher. Das ist auch Michael Burgwald anzumerken. Während der Leiter der Volkshochschule (VHS) Rotenburg bei der Vorstellung des neuen Semesters mit zufriedenem Blick durch das Heft mit den 305 Kursen und Veranstaltungen blättert, sind nur wenige Besucher im Kantor-Helmke-Haus unterwegs. Doch das wird sich schon bald ändern, denn am kommenden Dienstag, 7. Januar, veröffentlicht die VHS das Programmheft – und mit der dann startenden Anmeldephase wird es in der Geschäftsstelle der VHS garantiert wieder lebhafter.

58 der 305 Angebote sind neu, sagt Burgwald. Doch auch die ordnen sich in die seit vielen Jahren schon bekannten Rubriken ein. Sprachen, Kulturelle Bildung / Kreatives Gestalten, Gesundheit / Ernährung, Mensch / Gesellschaft / Umwelt, Berufliche Bildung / EDV, Schulabschlüsse / Grundbildung sowie Kultur und die Junge VHS bieten ein volles Programm. 135 Dozenten stehen der Bildungseinrichtung mit ihrer inzwischen mehr als 100-jährigen Geschichte zur Verfügung. Diese zu finden, sei grundsätzlich kein Problem. Aber: „In manchen Fachbereichen ist es zuletzt schwieriger geworden“, sagt Burgwald in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung, über die das neue, 98 Seiten umfassende Heft an viele Haushalte verteilt wird. „Außerdem legen wir das Programm an vielen Stellen im südlichen Teil des Landkreises aus“, erklärt der Chef im Kantor-Helmke-Haus.

Die Bedeutung des gedruckten Programms in Zeiten des digitalen Wandels hebt Michael Burgwald ganz besonders hervor. „Mehr als 80 Prozent unserer Kunden ziehen es vor, bei der Suche nach für sie passenden Angeboten darin zu blättern“, weiß er zu berichten. Und das, obwohl mittlerweile ebenso viele Interessenten die Möglichkeit nutzen, sich am Ende des Auswahlprozesses über das Internet für die Kurse und Veranstaltungen anzumelden. Diesen Online-Service bietet die VHS bereits seit vielen Jahren. Und er wird immer beliebter. „Aber auf das gedruckte Programm wollen die meisten noch immer nicht verzichten“, so Burgwald – und das, obwohl die komplette Angebotspalette auch online zu finden ist.

Jobst Deventer zeichnet für die Gestaltung des Programmheftes verantwortlich. Und das steht diesmal ganz im Zeichen des Malers Franz Veersemann. Veersemann, 1910 in Brockel geboren und 2006 in Rotenburg gestorben, habe die Malerei in Rotenburg während des vergangenen Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt, heißt es in einem Beitrag dazu, der auf Seite 15 des Heftes zu finden ist. „Bekannt wurde Franz Veersemann mit seinem abstrakten Stil und einer ganz eigenen Bildsprache“, sagt VHS-Leiter Burgwald. Er weist dabei vor allem auf die schwarze Linie als Hauptgestaltungselement hin. Vor allem die prägt auch das Titelbild des Heftes, auf dem das Werk „Wasserwelten“ zu sehen ist.

Immer beliebter bei der VHS werden die vielfältigen Bildungsurlaub-Angebote mit den Intensivkursen, die sich über drei bis fünf Tage erstrecken. „Das hat aber mit Urlaub eigentlich nicht viel zu tun“, findet der VHS-Leiter. Denn dabei gehe es inhaltlich um Themen, die am Ende auch für die berufliche Tätigkeit von Bedeutung sein können. Sprachen, Arbeitstechniken, Rhetorik, EDV, Teambildung, Stressbewältigung oder Gesundheit – die Auswahl ist groß. Burgwald: „In Bremen sprechen sie inzwischen von der Bildungszeit – ich meine, dass das viel passender ist.“

Auf zwei weitere Aspekte weist der Leiter der VHS Rotenburg ganz besonders hin: „Wir bauen das Angebot in Visselhövede weiter aus.“ In Kooperation mit dem Unternehmen CIC bietet die Bildungseinrichtung in der ehemaligen Zündholzfabrik Kurse in Sachen EDV, 3-D-Druck, Videobearbeitung und Fotobucherstellung an, außerdem kooperiert die VHS mit der Künstlerin Soraya Heuer, die im Art Outlet Kunstkurse anbietet. Zudem weist Burgwald auf zwei Ausstellungen und einen Vortrag zum Thema „DDR“ hin. Alles Weitere dazu findet sich im Programmheft.

Kurse online

Vom 7. Januar an ist das komplette Semesterprogramm der Volkshochschule auch unter www.vhs-row.de zu finden.