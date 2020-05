Voller Kreativität

Die Ideen gehen Annika Kastner nicht aus. In diesem Jahr stehen noch zwei Romanveröffentlichungen an, und die Autorin plant ein weiteres Kochbuch. Fotos: Witte

Rotenburg – Wenn Annika Kastner über ihren Beruf spricht, sprudelt es geradezu aus ihr heraus. Wer ihr zuhört, merkt, dass sie mit dem Autorendasein ein Hobby zum Beruf gemacht hat. Vor mehr als einem Jahr hat sie sich entschieden, ihren vorherigen Beruf an den Nagel zu hängen und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und das mit Erfolg. Seitdem hat sie mehrere Kochbücher herausgebracht, mit denen überhaupt alles angefangen hatte, sowie drei Romane.

Der im Februar erschienene sogenannten „New Adult“-Roman „Ray und Grace“ hat einen guten Verkaufsstart hingelegt. In den Online-Rezensionen finden sich viele lobende Worte zu diesem Liebesroman, Kastners erstem Ausflug in dieses Genre. Denn abgesehen von den Kochbüchern hatte sie bislang mit der Fantasy-Reihe „Fegoria“ auf sich aufmerksam gemacht. Zwei Teile sind von der Geschichte, in der die Protagonistin Alice die Märchenwelt Fegoria betritt, dort Abenteuer erlebt und sich verliebt, bereits erschienen. Der dritte Teil „Fegoria – dunkle Stunden“ erscheint noch in diesem Jahr. Wie lange die Reihe weitergeht oder wie sie endet, weiß sie noch nicht. „Ich bin eine dieser verrückten Autorinnen“, erklärt sie, dass sie sich für das Ende eines Buches keinen Plan mache. Ihr selbst mache es großen Spaß, die Figuren im Laufe eines Buches zu entwickeln oder sie, wie im Fall von „Fegoria“, über mehrere Teile hinweg zu begleiten.

Aber nicht nur ein weiteres „Fegoria“-Buch geht in die Veröffentlichung, Kastner hat jetzt auch angekündigt, dass es noch in diesem Jahr einen Thriller von ihr zu lesen gibt. „Ich kann mich nicht so richtig auf ein Genre festlegen“, meint die 32-Jährige. Offensichtlich fehlt es ihr dafür auch nicht an Ideen und Inspiration. „Die kommen meist im Schlaf. Ich träume etwas, dann wache ich auf und mache mir Stichworte“, erklärt sie. Wenn ihr dann am Tag etwas einfällt, was sie in einer Geschichte einbringen möchte, schreibt sie auch das auf. „Im Haus liegen oft viele Post-Its herum“, sagt sie und lacht. Aber nicht nur auf Papier notiert sie im Alltag Dinge, die sie sich merken möchte. „Ich nutze zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe nur mit mir selbst, um dort Dinge abzuspeichern“, nennt sie einen Tipp.

Den hat sie auch schon auf dem sozialen Netzwerk Instagram mit ihren vielen Abonnenten geteilt. Ihre Seite „die_gau“ verfolgen mittlerweile mehr als 25 000 Menschen. Die gebürtige Rotenburgerin teilt über die Plattform mit den Menschen viel über ihr Leben und kommuniziert über Kurz-Videos so gut wie täglich mit ihnen. Den Tag startet sie meistens mit einem gut gelaunten „Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben“. Allerdings zieht Kastner auch Grenzen, verrät weder ihren genauen Wohnort noch zeigt sie ihren fünfjährigen Sohn, der aber durchaus manchmal in einem der Videos zu hören ist.

Neben ihrem Alltag steht ihre Autorentätigkeit im Mittelpunkt der Seite. Denn natürlich nutzt sie diese Möglichkeit auch, um auf ihre Kochbücher und Romane aufmerksam zu machen. Ihre Leidenschaft fürs Kochen ist überhaupt der Grund, weshalb sie auf Instagram so aktiv geworden ist und schließlich auch Rezepte in Buchform herausgebracht hat. Den Weg ihrer eigenen Abnahme hat sie erst in diese Form der Öffentlichkeit geführt. In einem Forum eines Diätanbieters fing sie an, Rezepte zu teilen, und führte dies dann auf Instagram fort. Und obwohl sie ihre Koch- und Backtipps immer noch virtuell teilt, würden die Kochbücher weiterhin nachgefragt und seien sehr beliebt.

Anfangs hat sie die Kochbücher sowie ihren ersten Roman im Selbstverlag heraus gebracht. Die Suche nach einem Verlag habe sich dann aber für sie erübrigt. „Der Verlag hat mich gefunden“, sagt sie, und glaubt, dass sie damit viel Glück gehabt hat.

Mit einem Verlag im Rücken gestalte sich ihre Selbstständigkeit als Autorin auch einfacher. „Ich kann meine Kreativität viel besser ausleben“, freut sie sich, dass sie nun hauptberuflich dem Schreiben nachgeht. Dass sie davon eine Menge hat, zeigen wohl ihre bisherigen Veröffentlichungen und ihre Pläne für das Jahr. Doch wer denkt, dass Autor sein einfach ist, der liege falsch. „Aktuell arbeite ich sieben Tage die Woche“, schätzt sie – das hänge davon ab, ob gerade etwa ein Abgabetermin ansteht. Der Spruch „selbst und ständig“ trifft wohl auch hier zu. „Ich versuche, viel vormittags und abends zu schreiben“. Dabei arbeite sie durchaus gleichzeitig an mehreren Manuskripten und Projekten. Nachmittags lasse sie sich Zeit für ihr Kind und die Familie, und vormittags koche sie, was schließlich auch einen Teil des Berufs ausmacht.

Ernährung ist ein Thema, das ihr sehr wichtig geworden ist. So hat sie im vergangenen Jahr auch noch eine Weiterbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Derzeit nutze sie die Qualifizierung aber nicht für Beratungen oder ähnliches. Wohl aber lasse sie ihr Wissen in ihre Rezepte und Kochbücher einfließen. „Ich habe damit zudem immer noch einen Plan B“, sagt sie im Hinblick darauf und auch auf ihre Ausbildung im verwaltungstechnisch-medizinischen Bereich. Es macht nicht den Eindruck, als müsse sie darauf tatsächlich zurückgreifen, denn ihre Kreativität scheint ihr noch lange nicht auszugehen.

Mein Buch und ich

Mit dieser Serie werfen wir einen Blick auf die zahlreichen Autoren im Landkreis Rotenburg. Von wem haben wir schon lange nichts gehört? Wer hat den nächsten Bestseller in Arbeit? Und was machen aufstrebende, Vollzeit- und Hobbyautoren? Wir fragen nach.