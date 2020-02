Volle Konzentration

Rotenburg – Wo sonst über Naturschutzgebiete, Neubauten, Sanierungen, Investitionen und mehr debattiert wird, herrscht am Dienstag entspannte Stille. Ein wenig zu entspannt vielleicht, schweift der ein oder andere doch zwischendurch mit seinen Gedanken ab vom Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels, der im großen Sitzungssaal des Rotenburger Rathauses stattfindet. Seit einer Stunde lesen Schüler aus dem Nord- und Südkreis zunächst aus selbst gewählten Büchern eine Passage vor, im Anschluss gibt ihnen Jury-Mitglied Hajo Morgenstern das Buch „Freischwimmen“ von Adam Baron in die Hände. Auch daraus sollen sie ein kleines Stück lesen, das Werk ist ihnen aber unbekannt.

Gerade nimmt die Sechstklässlerin Jenna Eggers von der Oberschule Visselhövede vor dem Publikum Platz. Dieses besteht aus Lehrern, Eltern, Geschwistern und Freunden der Teilnehmer sowie der achtköpfigen Jury um Hans-Jürgen Krahn (stellvertretender Landrat), Heinz-Hermann Holsten (Vorsitzender Jugendhilfeausschuss), Wilhelm Strahmann (pensionierter Lehrer), Prisca Vogt (Bibliothek Zeven), Hajo Morgenstern (Buchhändler), Christine Huchzermeier (Pressestelle Landkreis), Birgit Martens (Kreisjugendpflegerin) und Ulrike Helle (Jugendamtsleiterin). Eggers sitzt an einem langen Tisch. Blassgelber Dekostoff und drei weiße Blumen mit einer dunkelgelben Manschette bringen ein wenig Frühlingsstimmung in den sonst etwas tristen Sitzungssaal. Auch das Wetter ist wenig aufmunternd, Regentropfen laufen an der langen Fensterfront mit Aussicht auf den kleinen Park herunter.

Eggers lässt sich aber von nichts aus der Ruhe bringen, entspannt lehnt sie sich zurück. Die Schülerin hat sich das Buch „Mein Leben als Suchmaschine“ von Horst Evers ausgesucht. Sie ist flott, aber das Tempo ist in Ordnung, der Zuhörer kommt gut mit. Auch der fremde Text bereitet ihr wenig Schwierigkeiten, zügig arbeitet sie sich auch dort durch ihren Abschnitt. Die Jugendliche ist eine von insgesamt 18 Schülern verschiedener Schulen, die es bis in diese Runde geschafft haben. Als Eggers fertig ist, brandet kurzer Applaus auf, dann nimmt direkt die nächste Schülerin Platz. Die Mädchen sind in diesem Jahr eindeutig in der Mehrheit.

Die Bücher sind abwechslungsreich, sowohl in der Auswahl der Autoren als auch der Themen. Und doch, anderthalb Stunden seit Beginn sind verstrichen, die ersten werden unruhig – sowohl unter den Erwachsenen als auch unter den Kindern. Der eine zückt sein Handy, der nächste starrt versonnen aus dem Fenster, ein Mädchen legt zwischendurch den Kopf auf die Arme. Aber: Alle sind ruhig, achten darauf, denjenigen, der gerade liest, nicht zu stören. Das lauteste Geräusch macht zwischendurch die schwere Tür des Sitzungssaals, wenn jemand hinein- oder hinausgeht.

Jetzt geht ein Schüler nach vorne, einer der fünf männlichen Vertreter heute. Er liest aus „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney vor. Auch er kennt seinen Text gut, doch er hebt zwischendurch mehrfach den Kopf, schaut die Zuschauer direkt an, verliert dadurch kurzzeitig sein flüssiges Tempo. Einen Satz betont er sehr energisch, wedelt mit dem Arm – ein Teil des Publikums schmunzelt.

Die meisten Schüler haben keine Probleme mit ihren eigenen Texten, sicher lesen sie ihre Passagen vor – mitunter wirkt es aber etwas auswendig gelernt, dann zieht das Tempo merklich an. Schwierig wird es mitunter beim Fremdtext: Bei manchen Sätzen geraten die Sechstklässler kurz ins Stocken, sind merklich aufgeregter, lassen sich aber trotzdem nicht aus der Ruhe bringen. Sie meistern ihre Aufgabe, mehrere Eltern zücken stolz ihre Handys. Besonders einige Stellen in „Freischwimmen“ sind so komisch, dass nicht nur die Zuhörer grinsen, auch eine Schülerin kann nicht an sich halten und prustet beim Lesen kurz los.

Dann klappt die letzte Vorleserin das Buch zu, jetzt wird es ernst. Die Jury zieht sich zurück. Währenddessen steigt der Lärmpegel im Sitzungssaal an, Klein und Groß tauschen sich aus. Aber die Entscheidung fällt schnell. „Sie kommen“, raunt ein Mädchen und läuft zu ihrem Platz. Alle liegen bei der Punktevergabe dicht beieinander, aber zwei Schüler landen auf dem ersten Platz: Zoe Rosebrock von der Sottrumer Oberschule und Lina Immler vom St. Viti Gymnasium Zeven dürfen nun im Mai zum Bezirksentscheid reisen. Für alle gibt es eine Urkunde und ein Buchgeschenk.