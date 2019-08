Volker Meyer soll neuer SR-Chef werden

Rotenburg – Die Entscheidung fällt im Rotenburger Stadtrat am kommenden Donnerstag. Aber nicht nur Klaus Dreyer als Verbandsvorsitzender des Wasserversorgungs-Verbandes (WVV) ist sich sicher: „Die werden ihn mit Kusshand nehmen.“

Es geht um Volker Meyer, den Geschäftsführer des WVV, der im August kommenden Jahres die Geschäftsführung bei den Stadtwerken Rotenburg (SR) von Reinhard David übernehmen soll. Eine entsprechende Empfehlung hat der SR-Aufsichtsrat in seiner Sitzung Ende Juli formuliert.

Reinhard David wird im kommenden Jahr 63 Jahre alt und will in den Ruhestand gehen. „Mit 63 reicht“, habe sein Onkel einmal gesagt, erklärt David mit einem Schmunzeln. „Und man sollte immer auf ältere Leute hören“, fügt er hinzu.

+ Reinhard David Seit 2008 führt Reinhard David Regie im Haus der Stadtwerke am Mittelweg. „Eine Super-Aufgabe“, wie er findet. „Ich habe das wirklich gerne gemacht, es waren tolle Jahre.“ Auf seine Einschätzung hinsichtlich der Nachfolge habe der Aufsichtsrat der SR Wert gelegt, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Stadtrat. David: „Volker Meyer ist ein versierter, durchsetzungsfähiger und besonnener Mann.“

Zum 17. August 2020 ist der Wechsel geplant. Da bleibt für alle Beteiligten noch ausreichend Zeit. Allen voran für den WVV, der sich nun seinerseits nach einem neuen Geschäftsführer umschauen muss. Zeit, die auch Volker Meyer nutzen wird, um bei dieser Suche behilflich zu sein, ist Klaus Dreyer überzeugt. „Ihm liegt der WVV sehr am Herzen.“ Meyer hinterlasse große Spuren in einem Verband, der gut aufgestellt sei. Dreyer: „Wir haben in den vergangenen Jahren viel investiert, der WVV kann sich auch im Vergleich zu anderen sehr gut sehen lassen. Volker Meyer hat großen Anteil daran.“

Volker Meyer führt seit nun neun Jahren die Geschäfte des Wasserversorgungsverbandes, der 1966 gegründet worden ist und sich um die Beschaffung und Verteilung von Trink- und Brauchwasser kümmert. Der Netzingenieur freut sich sehr auf die neue Aufgabe in der Kreisstadt. Bis 2010 hat er bereits Stadtwerke-Erfahrungen in Zeven gesammelt. Eine Zeit, in der es immer auch Berührungspunkte mit den Kollegen in Rotenburg gegeben habe.

Volker Meyer – er ist verheiratet und Vater zweier Söhne – reizt die neue Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unternehmen, wie sie die Stadtwerke seien. „Da geht es unter anderem eben um die Energiewende und dabei auch um E-Mobilität sowie um die umweltverträgliche Stromerzeugung.“ Meyer spricht zudem von der Stärkung und den weiteren Ausbau kommunaler Strukturen. Der studierte Versorgungstechniker mit dem Master für Netzbetrieb und -Technik weiß, wovon er spricht.