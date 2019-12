Ein Vogel bremst: Rotmilan führt zum fünften Raumordnungsprogramm

Rotenburg – Es soll bitteschön der letzte Beschluss in dieser Sache sein, formuliert Landrat Hermann Luttmann (CDU) eindringlich und blickt nacheinander in die Gesichter der Mitglieder des Kreistag-Umweltausschusses.

Die Botschaft ist eindeutig: Bitte keine politischen Wünsche mehr zu den Kriterien der neuen Windkraftstandorte! Sieben Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss und ganze 15 Jahre nach der Vorgängerversion soll das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) im Frühjahr 2020 endlich abschließend beschlossen und der Prüfbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Dass sich der Plan zuletzt noch einmal verzögert hat, lag an einem Schreiben des Amts für regionale Landesentwicklung Lüneburg vom 1. Oktober. Dieses hatte für das RROP „Ergänzungs- und Korrekturbedarf“ angemeldet. Die Regionalplaner im Kreishaus mussten nachbessern, die Kreispolitik muss nachsitzen.

Und so sitzt an einem ungewöhnlich späten Termin im Jahr an diesem Donnerstagvormittag noch einmal der Ausschuss für Umwelt und Planung zusammen und lässt sich von Planerin Ulrike Jungemann schildern, was in den Leitlinien für die künftige Entwicklung des Landkreises korrigiert wurde. Im Wesentlichen geht es wie in den Vorjahren und bei den bisherigen vier verschiedenen Versionen des neuen RROP um die Standorte für künftige raumbedeutsame Windkraftanlagen. 15 sind es heute nur noch, einstmals waren es 50. 9 00 Einwände waren nach ersten öffentlichen Auslegungen abgearbeitet worden. Entsprechend wurde auch die Kreisfläche, die für Windkraftanlagen reserviert werden soll, immer weiter nach unten korrigiert. Nun sind es noch 1 872 Hektar, 0,9 Prozent der Kreisfläche. Die Ziele waren einst deutlich höhere. Die Empfehlungen des Klimaschutzkonzeptes von 2013 werden nicht erreicht.

Die Schwierigkeiten im Verfahren offenbart das aktuell „große Problem“, wie es Jungemann bezeichnet: die „Potenzialfläche Nr. 42“ südlich von Kirchwalsede. Von den einstmals knapp 100 Hektar Vorranggebiet bleibt vermutlich nichts über – weil mittlerweile zwei Brutplätze von Rotmilanen in dem Bereich festgestellt wurden. Der Schutzabstand von 1 500 Metern lässt nur noch kleine Flecken des geplanten Bereichs offen. Zu klein für Großwindkraftanlagen. „Wir müssen die Tabuzone freihalten“, unterstreicht Jungemann. Ähnliche Probleme hatte es auch in Ostervesede gegeben, wo jedoch die Flugbewegungen des geschützten Tieres eindeutiger beschrieben waren, sodass nur ein Teil des Vorranggebietes gestrichen werden musste. Die Regionalplanung hofft nun, dass diese auch für Kirchwalsede noch ermittelt werden. Auch werde tierschutzrechtlich geprüft, ob es möglich sein könnte, die Greifvögel in einen weiter südlich liegenden Bereich zu locken. Womöglich könnte dann im Januar zum extra terminierten entscheidenden Kreisausschuss wieder ein Teil des Kirchwalseder Gebiets für Windkraft aufgenommen werden. Der Landkreis geht mit zwei Varianten des RROP in die Vorbereitung der endgültigen Auslegung. Jochen Hestermann, einer der Geschäftsführer der Bürgerwindpark Walsede GmbH, will noch nicht aufgeben: „Wir werden vorläufig weiter an den Planungen festhalten, sicher entsprechende Begründungen formulieren und die dann an den Landkreis schicken, die dann im Anhörungsverfahren vielleicht für ein Umdenken sorgen.“

Auch an anderen Vorranggebieten wurden aufgrund aktualisierter Katasterdaten, wegen neuer Abstandsregelungen und Hinweisen der Aufsichtsbehörde noch leicht modelliert. Ganz genau werden das die Projektierer und Inhaber der in Aussicht stehenden Windkraftstandortflächen beobachten. Einige von ihnen sitzen auch am Donnerstagabend auf den Zuschauerrängen im Rotenburger Kreishaus. Für sie geht es um Millionenbeträge. Wird das RROP tatsächlich wie erhofft im Frühjahr 2020 endgültig rechtskräftig, dürfte der Bau umgehend beginnen. Die Pläne und Verträge sind längst ausgearbeitet. Das bestätigt Regionaplanerin Jungemann: „Das gilt für eigentlich alle Standorte.“

Im März 2013 hatte der Kreistag den Aufstellungsbeschluss für das neue Regionale Raumordnungsprogramm gefasst. Viermal ging der Plan anschließend in die öffentliche Auslegung, nun noch einmal. Es soll das letzte Mal sein, beteuert Landrat Hermann Luttmann (CDU). Er setzt darauf, dass der nun aufgesetzte Zeitplan Bestand hat:

- 27. Juni 2019: Satzungsbeschluss durch den Kreistag.

- 19. Dezember 2019: Vorstellung des fünften Entwurfs im Umweltausschuss.

- Januar 2020: Erneuter Beschluss im Kreisausschuss.

- Ende Januar bis März 2020: Fünftes öffentliches Beteiligungsverfahren mit Erörterung im April.

- 22. April 2020: Vorstellung der Abwägungsergebnisse im Fachausschuss für Umwelt und Planung des Kreistags.

- 28. April 2020: Beschluss im Kreisausschuss.

- 29. April 2020: Satzungsbeschluss durch den Kreistag.

Da die Prüfung durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg bereits angelaufen war und nur noch nachgebessert wurde, wird eine Genehmigung des RROP nach Kreistagsbeschluss binnen weniger Wochen erwartet.