Digitales Leben: Mit Musikvideos geben lokale Bands digitale Visitenkarte ab

Viralität im Maisfeld

+ © Heyne Das Scheeßeler Beekebad wird zur Kulisse für den ersten Videodreh der Heavy-Metal-Band „Enemy to Go“. © Heyne

Rotenburg – Sie rennen durchs Maisfeld, spicken eine Kirche mit Mikros, sie hämmern ihr Schlagzeugsolo von der Badeinsel oder lassen in der alten Druckerhalle das Kunstblut spritzen: Wenn es um Musikvideos geht, lassen sich die Bands und Ensembles aus dem Landkreis ordentlich etwas einfallen. Müssen sie auch. Das wissen nicht nur die Newcomer von „Enemy to go“, die im Frühjahr 2018 bei winterlichen Temperaturen in Badeshorts ihr erstes Video im Scheeßeler Beekebad abdrehten. „Wenn du dich bei Veranstaltern bewirbst, musst du schon was vorweisen können, um überhaupt eine Chance zu haben“, weiß Bassist Max Papenfuß von der Band aus Rotenburgern und Scheeßelern.