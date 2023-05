Vier Jahre Bewährung: Dem Hundekampf folgt Schlagring-Attacke

Von: Matthias Röhrs

Dass diese Tat für einen 41-Jährigen nicht im Gefängnis endet, darf als letzte juristische Warnung verstanden werden. Ein Fall aus Visselhövede.

Rotenburg/Visselhövede – Es ist wohl deutlich als letzte Chance zu verstehen gewesen. Ein 41 Jahre alter Mann aus Visselhövede ist am Dienstag vom Amtsgericht Rotenburg zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden – ausgesetzt zu vier Jahren auf Bewährung. Der Mann hat im Oktober 2022 einem Nachbarn mit einem Schlagring attackiert und ihn sowie Familienangehörige später mit dem Tode bedroht.

Das Gericht folgte damit dem Antrag der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Diese sowie Richter Cordes bekannten während des Plädoyers beziehungsweise der Urteilsverkündung, dass sie dafür „sehr weit über den eigenen Schatten springen mussten“. Cordes betonte, dass er für die Bewährung „erhebliche Bedenken“ zurückgestellt habe.

Schläge auf Kopf, Rücken und Gesicht

Der Attacke vorangegangen war ein Kampf zwischen den Hunden des Angeklagten und des Opfers vor dessen Haus. Welches Tier zuerst angegriffen hatte, konnte nicht geklärt werden. Sowohl der Angeklagte als auch der Geschädigte haben nach eigenen Aussagen versucht, die Hunde zu trennen. Es kam zum Streit, in dem der 41-Jährige das Opfer als „Missgeburt“ bezeichnet hat. Später holte er einen Schlagring aus seiner Tasche und schlug von hinten mehrmals an Kopf, Rücken und Gesicht des Opfers. Bis auf einen verlorenen Backenzahn und Schwellungen ist ihm aber nichts Schlimmeres passiert.

Später verlagerte sich die Szene zur Obdachlosenunterkunft Visselhövedes, wo der Angeklagte damals wohnte. Durch das gekippte Fenster im Erdgeschoss drohte er dem Opfer, seiner Lebensgefährtin und seinem Bruder mit einem Messer, leckte es sogar ab. „Ich stech euch ab“ und Ähnliches soll er gesagt haben. „Mehr Drohung geht eigentlich nicht“, stellte Richter Cordes fest.

Zeichen der Besserung

Der Tathergang blieb bis auf einige unerhebliche Details unstrittig. Der 41-Jährige räumte weite Teile ein. An manches könne er sich nicht erinnern, wolle es aber auch nicht ausschließen. Nach dem Vorfall hat es Aussprachen zwischen der geschädigten Familie und dem Täter gegeben, eine Entschuldigung wurde angenommen. Die Familie hatte noch versucht, den Strafantrag zurückzuziehen. Das Opfer erklärte vor Gericht, dass es dem Täter eigentlich keine Strafe wünsche.

Er habe in der Vergangenheit viel Gewalt in Visselhövede erfahren, so der 41-Jährige zu den Gründen, warum er überhaupt den Schlagring mit sich führte. Er leide unter Paranoia, habe in der Situation große Angst gehabt und sei in Panik geraten. Er selbst wurde von einem der Hunde gebissen. Der Angeklagte ist in der Vergangenheit bereits oft wegen vorsätzlicher Körperverletzung, als solche wurde auch die Schlagring-Attacke gewertet, und Drogendelikten verurteilt worden. In das aktuelle Urteil ist auch eines aus Dezember 2022 eingeflossen. Bis dahin war der Angeklagte fünf Jahre juristisch nicht auffällig geworden. Das zeigte dem Gericht, dass der er ein geregeltes Leben führen könne, wenn er es denn wolle. Seit dem letzten Urteil zeige er Bestrebungen, sich zu bessern, die auch seine Bewährungshelferin bestätigte.

Pflicht zur Drogentherapie

Eine Bewährungsauflage lautet, dass der Verurteilte sich in eine stationäre Drogentherapie begibt. Diese sei beantragt. Auch andere psychische Vorerkrankungen wurden im Urteil berücksichtigt. Die Zeugen im Prozess sagten alle aus, dass der Angeklagte „nicht bei Sinnen“ gewesen sei. Ein Polizist sagte aus, der Täter sei „emotional angefasst“ gewesen. Die Bewährungshelferin berichtete von regelmäßigen Cannabis- und Alkoholkonsum, der anstelle der harten Drogen gerückt war. Zudem gilt der 41-Jährige als emotional und aufbrausend, wie auch ein Wortgefecht zwischen ihm und dem Opfer vor Gericht zeigte. „Bekommen Sie das in den Griff“, so der Richter.

Der Angeklagte verzichtete bereits nach der Urteilsverkündung auf weitere Rechtsmittel, möchte es also nicht anfechten.