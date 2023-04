Vier Osterfeuer in Rotenburg

Von: Michael Krüger

Traditionsfeuer darf es weiter geben. Und deswegen brennt es an diesem Festtagswochenende auch in der Kreisstadt.

Rotenburg - Vier Osterfeuer sind für das Rotenburger Stadtgebiet in diesem Jahr angemeldet. Wobei Stadtgebiet nicht ganz korrekt ist - denn es brennt wie üblich eher auf den Dörfern. Das Osterfeuer in der Stadt selbst ist Geschichte. Am Weichelsee kann man trotzdem wieder feiern seit Karfreitag - der Beachclub Strandgold hat wieder geöffnet. Auch die vielen Gasthäuser in der Region freuen sich bei bestem Ausflugswetter auf Besucher.

Wärmer ist es allerdings mit einem großen Feuer vor der Nase. Dazu Bratwurst und Bierchen - herrlich. Für Rotenburg sind diese Termine bekannt:

• Unterstedt: Sonnabend, 8. April, ab 19 Uhr am Hostdamm Richtung Bahn (alte Schuttkuhle)

• Mulmshorn: Samstag, 8. April, Zum Glind (hinter der Sporthalle)

• Waffensen: Samstag, 8. April, ab 19 Uhr in der Straße Zum Kesselhof

• Borchel: Sonntag, 9. April, ab 18.30 Uhr, Kattensteert 25 (vor der Hofstelle)

Auch in den anderen Kommunen der Region gibt es natürlich Osterfeuer. Verboten sind übrigens private Osterfeuer in größerem Stil, bei denen Gartenabfälle verbrannt werden. Gegen eine gemütliche Runde mit Freunden oder Familie an einer Feuerschale ist aber selbstverständlich nichts auszurichten.