Rotenburg rockt „Laut & Draußen“

Von: Ulla Heyne

Ein perfekter Abschluss für das kleine Festival: Milliarden bewegen den Pferdemarkt. © Thorsten Finner / klar Werbeagentur

Zum zweiten Mal zieht das Festival der Rotenburger Werke auf den Pferdemarkt. Und es ist ein grandioser Erfolg.

Rotenburg – Mehr als stündliche Blicke abwechselnd aufs Handy und in den Himmel – dass es in der Hochphase der Vorbereitungen für das zweite große „Laut & Draußen“-Festival spannend werden würde, hätten das Kernteam der acht Organisatoren und ihre vielen Helfer sich denken können, ist so ein Festival mit vier internationalen Bands und erwarteten rund 2 000 Besuchern trotz Schulterschluss der Rotenburger Werke mit der Stadt als Unterstützer kein Pappenstiel. Der Grund fürs Bangen lag jedoch an Tief Bernd, das den Veranstaltern im wahrsten Sinne beinahe die Suppe verhagelt hätte. Denn: „Einen Plan B haben wir nicht“, wie Christoph Wüstefeld vom Orgateam betonte. Der Himmel hatte ein Einsehen: Rechtzeitig zum Start am Samstag um 17 Uhr zeigte sich die Sonne, eine Viertelstunde später war der Pferdemarkt unter den fast trotzig gespannten bunten Sonnenschirmen rege bevölkert.

Christina (v.l.), Marie und Sebastian Rath genießen ihren gewonnenen Logenplatz auf dem Rathausbalkon. © Ulla Heyne

Schon die Gefährte, von der Armada an Fahrrädern über Rollstühle und Rollatoren bis zu Kinderbuggys: Ein Sinnbild für das, worum es, außer der Musik natürlich, auch in der zwölften Auflage ging – das Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Dazu trägt, so ist Wüstefeld überzeugt, jede Auflage ein Stück mehr bei. Auch die „kleinen“ Auflagen auf dem Kalandshof hätten sich erfreulicherweise längst einen Namen gemacht (im Vorjahr kamen 900 Besucher). Die zweite Runde der „XL-Version“ im Ortskern nach 2019 war dank der finanziellen Unterstützung durch „Aktion Mensch“ möglich, geplant ist der jährliche Wechsel zwischen den beiden Austragungsorten. Bürgermeister Torsten Oestmann freute sich, dass die Stadt so in den Genuss eines Stadtfestes kommt. Seine klare Ansage: „Lasst es rocken!“ Und das taten die vier geladenen Bands.

Das inklusive Tanzorchester Paschulke mischt den Pferdemarkt mit fetten Bläsereinsätzen, schrillen Tanzeinlagen und markigen Sprüchen aus dem Pott auf. © Ulla Heyne

„Normalerweise achten wir darauf, dass wir eine regionale Band dabei haben, dann noch eine, die die Leute zieht und gern auch Ensembles mit Musikern mit und ohne Beeinträchtigung“, so Wüstefeld, der sich wünscht, dass diese Unterscheidung irgendwann obsolet ist. Statt regional ging es dieses Mal international zu: Fischer-Z, ein Herzenswunsch von ihm und Mitorganisator Stephan Slomma, beide ehrenamtliche Organisatoren der ersten Stunde, kommen aus England, die Opener Espana Circo Este aus Italien und Argentinien. Mit ihrer Mischung aus Balkan-Beats, Hiphop und Tango-Punk verbreiteten sie Partystimmung – die nicht darüber hinweg täuschte, dass sie sich Werte wie Demokratie und Frieden auf die Fahnen geschrieben haben.

Ordentlich Erfahrung auf der Bühne: Fischer-Z lassen sich auch vom zehnminütigen Platzregen nicht aus der rockenden Ruhe bringen. © Krüger, Michael

Das einte an diesem Tag wohl alle Bands: Sie positionieren sich politisch, Putin wird eine Absage erteilt, stattdessen wird Miteinander und Inklusion (ebenfalls ein Wort, das hier nicht gern gehört wird) gelebt. Das machte das Tanzorchester Paschulke wunderbar vor. Fette Bläsereinsätze flogen ebenso wie die goldenen Pompons der Tänzergruppe und die markigen Ansagen von Frontmann Carsten und jede Menge guter Vibes. Mit Spannung erwartet wurde gerade von „gestandeneren Semestern“ der Auftritt der Altrocker von Fisher-Z: „Die habe ich zuletzt 1992 gesehen, ‚Red Skies over Paradise’ ist eins meiner absoluten Lieblingsalben“, frohlockte der Rotenburger Uwe Lorenz. Bei einem kurzen Schauer leerte sich der Platz kurzfristig; bei den Punkrockern Milliarden verdichten Moshpits das Pflaster; das Publikum vor der Bühne hatte sich inzwischen deutlich verjüngt.

Schon am Nachmittag ist der Pferdemarkt mit rund 1000 Besuchern gut gefüllt. © Ulla Heyne

Aus luftiger Höhe, nämlich vom Balkon des Bürgermeisters, betrachteten Christina und Sebastian Rath mit ihrer Tochter Marie das Treiben. Den „Logenplatz“ hatte Mutter Christina bei einem Preisausschreiben gewonnen. Tochter Marie (9) kann sich noch gut an ihr erstes „Laut und Draußen“ erinnern – damals hatte es ihr Russkaja angetan. Sie hatte sich gewünscht, eine Bigband von oben zu sehen, spielt sie doch selbst Geige und Klavier. Vater Sebastian schätzt das Flair des Festivals: „Hier zählt nicht, was du verdienst, sondern dass du Spaß hast!“

Werke-Bewohnerin Virginia feiert das Festival standesgemäß mit Glitzertattoos und Seifenblasen. © Ulla Heyne

Eine „Etage tiefer“ hatte Justine gerade Bändchen für die ganze Familie erworben. Warum, wo das Festival doch gratis ist? „Die Kinder lieben Musik, da wollten wir gern eine bleibende Erinnerung an den Tag heute“, meinte die Mutter der vor einem Jahr nach Rotenburg Zugezogenen, dafür gibt man gern eine Spende. Dass es viele Gäste „knistern statt klimpern“ lassen, hat auch Iris Wilken festgestellt. Die Mitarbeiterin der Rotenburger Werke war ehrenamtlich unterwegs und verteilte Bändchen, und Schlüsselanhänger gegen Spende. Ums Geld ging es dabei jedoch nicht primär, eher um die Identifikation mit „ihrem“ „Laut & Draußen“ – die Anzahl der auf dem Pferdemarkt getragenen T-Shirts sprach Bände.

Finanziell zu stemmen ist das Festival nur durch den Schulterschluss der Initiatoren, der Rotenburger Werke, mit der Stadt als Unterstützer, die mit je 30 000 Euro dabei sind, sowie der „Aktion Mensch“.