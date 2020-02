Lars Klingbeil und Umweltministerin Svenja Schulze bestreiten Gesprächsrunde

Mit vielen Infos zurück nach Berlin

Rotenburg – Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil sowie die Bundesumweltministerin Svenja Schulze haben sich am Donnerstag zweieinhalb Stunden Zeit genommen, um im Rotenburger Rathaus mit Vertretern des Landkreises, der Kommunen sowie unterschiedlicher Interessengruppen in einer Gesprächsrunde gleich drei Themen zu erörtern, die die Menschen in der Region bewegen. An erster Stelle stand die Erdgasförderung. Außerdem ging es um den Wolf sowie um die Situation in der Landwirtschaft.