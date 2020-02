Viele Themen, aber keine Politik

Rotenburg – Mütze auf dem Kopf, Gitarre unterm Arm. Und dazu trägt er die gelbe Jacke, die man noch aus dem Video zu Thorsten Finners Song „Lost In The Sea“ von seinem ersten Finner-Album „The Seaside Stories“ kennt. Im Schmidt’s am Grafeler Damm sitzt eine Reihe von Gästen am Tresen. Sie unterhalten sich, trinken Bier und hören Musik. Mehrmals innerhalb kürzester Zeit gibt es Songs vom „Boss“ Bruce Springsteen – „Born In The USA“ und „Dancing In The Dark“. Von dem hat Finner live auch schon mal einen Song gecovert, der an diesem Abend allerdings nicht auf der Playlist steht: „I’m On Fire“. Dabei hätte dieser Titel recht gut zu dem gepasst, was der 39-Jährige an diesem Abend zu berichten hat. Er plant ein zweites Finner-Album – in einem Jahr soll es erscheinen. Finner ist „heiß“ darauf. Er ist „on fire“.

„Der Plan steht, und es fühlt sich gut an“, sagt er. Vor sechs Jahren hat er „The Seaside Stories“ veröffentlicht. Eigentlich, so heißt es, hat man als Musiker zwar sein ganzes Leben Zeit für das erste Album – für das zweite hingegen nur maximal zwei Jahre. „Aber nein, ich muss ja nicht davon leben“, sagt Finner, der sein Geld als Agenturmitinhaber der „klar Werbeagentur“ in Scheeßel verdient.. Dennoch: Die Musik spielt in seinem Leben schon lange eine große Rolle. Auch, wenn er mal eine längere Pause einlegt. Obwohl das ja auch nicht so ganz stimmt: Nach der Veröffentlichung seiner ersten CD unter dem Namen Finner war er lange Zeit auf vielen Bühnen zu erleben. Darauf hofft er auch im kommenden Jahr, wenn die zweite Scheibe erscheint. Doch bis dahin ist noch viel zu tun.

„Es ist gar nicht so leicht, Termine zu finden und alle unter einen Hut zu bringen“, erzählt der Musiker. Er spielt damit auf die Finner-Band an, mit der er auch diesmal zusammenarbeitet. Uli Wortmann, Jochen Kaiser, Arne von Brill, Sebastian Schecker und Patrick Hoke sind wieder mit an Bord. Dazu gesellt sich Till Vögler als Fotograf. Finner: „Till ist für mich Teil der Band.“ Bei den ersten Aufnahmen vor kurzem in Ramshausen macht er nicht nur jede Menge Fotos, sondern bei einem Song greift er auch noch mit in die Tasten des Klaviers.

„Es war echt schön“, sagt Finner mit Blick auf das erste Treffen in dieser Runde wenige Wochen zuvor nach nunmehr fünf Jahren. Und er schiebt nach: „Das alles soll unbedingt noch einmal so passieren.“

Zwei Stunden schnacken sie im Studio von Uli Wortmann in Osterholz über das Vorhaben. Finner spielt seine ersten Demos ab. Der 39-Jährige spricht von „Schnipseln“, die in Intervallen in seinem Keller entstanden sind. Mehr als 70 sind es, die er im Oktober zusammen hatte. „Ich habe sie dann kategorisiert – von A bis C.“ B- und C-Songs seien wieder rausgefallen – der Rest, immerhin noch 25 zur Auswahl stehende Stücke, spielt er seiner Band vor. Die Reaktionen sind gut. Ein spannender Moment für Finner. Von dieser ersten Reaktion hängt für ihn viel ab – denn es soll ja wieder klappen. So, wie schon bei „The Seaside Stories“.

Das Album entstand 2013. Neustart also. Zehn bis zwölf Lieder sollen auf CD gebrannt werden. Im ersten Aufnahmedurchgang sind bestenfalls sieben so weit fertig, dass nur noch der Mischer ran muss. Das klappt nicht so ganz. Drei sind es, die erst einmal abgehakt werden können. Im März geht’s weiter. Die Finner-Band ist komplett, aber Finner plant, auch noch weitere „Gäste“ dazuzuholen. Samer Tannous, ein in Rotenburg lebender Syrer und inzwischen guter Freund soll auch einen Part in einem der Songs bekommen. Außerdem ist der Musiker auf einen interessanten Cellisten gestroffen – der könnte sich ebenfalls im kommenden Jahr auf der CD wiederfinden. „Außerdem würde ich gerne wieder mit einem Chor zusammenarbeiten – diesmal vielleicht Kinder.“

Rotenburg als Heimatstadt, Freundschaft, auch Liebe, eigene Erkenntnisse, die das Leben mit sich bringt – die Bandbreite der Themen ist wieder groß, um die es gehen soll. „Die Texte sind für mich eine große Herausforderung, aber genau darauf freue ich mich gerade“, sagt „Todde“ Finner. Ein Thema werde allerdings auf keinen Fall in seinen Songs auftauchen. Finner: „Keine Politik.“ Ob die CD im kommenden Jahr bei Greywood Records in Berlin erscheint, ist noch nicht entschieden: „Sie haben allerdings eine Option.“ Das Unternehmen hatte bereits „The Seaside Stories“ herausgebracht.

Finner hat nicht nur seine Gitarre, sondern auch Kopfhörer dabei. Er schließt sie an sein Handy an und bietet eine Kostprobe dessen, was bisher bei der Aufnahme herausgekommen ist. „Here I stand in the corner of my mind“ singt Finner im Opener des Albums. Ein sehr entspanntes Stück mit dem Arbeitstitel „Riverside“. Schon nach wenigen Minuten wird deutlich: In den vergangenen sechs Jahren ist musikalisch bei Finner viel passiert. Dann kommt „Golden“, ein Song, in dem es um Everlaunch geht, jene Band, mit der für Finner viel passiert ist. Starke Freundschaften verbindet er damit, den Blick zurück auf mehrere CDs, auf beeindruckende Auftritte – nicht nur im Vorprogramm der legendären Band Oasis, sondern auch beim Hurricane-Festival in Scheeßel.

Noch etwas ist aus den ersten Stücken herauszuhören. Die Zusammenarbeit mit der Band verleiht den „Rohlingen“ aus Finners Keller einen wunderbaren Schliff. Jeder kennt seinen Freiraum, und Finner lässt die Kollegen gewähren. „Ja, es ist geiler, als ich es gedacht hätte. Denn keiner wartet auf uns. Es fühlt sich an wie bei der ersten Platte.“ Und für die hatte er sogar noch mehr Zeit.