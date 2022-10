Viele Schulbusse auch nach Rotenburg fallen aus

Von: Michael Krüger

Manch eine Bushaltestelle im Kreisgebiet wird weiterhin nicht angefahren. © Guido Menker

Die mittlerweile altbekannten Probleme im Schulbusverkehr dauern an. Auch am Mittwoch fallen einige Linien aus.

Rotenburg - Seit dem Schulbeginn gibt es auch im Landkreis massive Störungen im Schulbusverkehr. Die beauftragten Unternehmen begründen das mit einem Personalnotstand - ausgelöst auch durch Krankheitsfälle. Zudem gebe es ganz grundsätzlich in der Branche zu wenig Fahrer. Die Meldungen des Landkreises, der für den ÖPNV auf der Straße verantwortlich ist, trudeln demzufolge fast täglich ein. Immer wieder fallen kurzfristig einzelne Linien aus. Eine Besserung ist aktuell kaum in Sicht. Andere Landkreise haben bereits Konsequenzen angedroht und wollen die Verträge mit den Firmen überprüfen lassen. In Rotenburg sei das zumindest nicht ausgeschlossen, hieß es zuletzt.

Bei der im Südkreis für den Busverkehr zuständigen Bahn-Tochter Weser-Ems-Bus fällt so am Mittwoch die Linie 851 aus. Die führt normalerweise vom Rotenburger Berufsschulzentrum über Sottrum nach Ottersberg Bahnhof Nord und zurück.

Von den Fahrtausfällen der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt (OvA) im Nordkreis sind den Angaben nach schwerpunktmäßig Schulen in der Stadt Bremervörde, der Samtgemeinde Selsingen, der Samtgemeinden Zeven, der Stadt Rotenburg sowie der Samtgemeinde Sittensen betroffen. Am Mittwoch betreffe das die Linien 630 (Bremen-Zeven und zurück), 800 (Rotenburg-Zeven-Bremervörde und zurück), 821 (Zeven-Rockstedt), 831 (Rahde-Tarmstedt) und 835 (Sittensen-Elsdorf).

Genauere Angaben veröffentlichen sowohl die WEB als auch die OvA tagesaktuell auf ihren Internetseiten.