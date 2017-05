Viele Informationen rund ums Bauen und Wohnen

Achte Rowdinale in der Kreisstadt / Kaufleute öffnen am Sonntag ihre Geschäfte

+ Die Aussteller der Rotenburger Handwerkermesse haben sich einiges einfallen lassen, um die Blicke der Besucher auf sich zu lenken. So wie hier am Stand der Dachdecker. Aus Schieferschindeln werden Herzen herausgeklopft. - Fotos: Goldstein

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Der Geschäftsführer der Rotenburger Handwerkervereinigung „Solides Bauen“, Wilfried Schindowski, zog am Sonntagabend trotz der Gluthitze am Eröffnungstag eine positive Bilanz der achten Rowdinale, die am Samstagvormittag auf dem Neuen Markt in der Kreisstadt begonnen hatte. „Unsere Kunden haben sich lieber zu Hause im Garten in den Schatten gesetzt und sich Zeit zum Grillen genommen“, vermutete er. Der gute Besuch in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag habe die Aussteller für den schwachen Samstag aber mehr als entschädigt. Auch im nächsten Jahr werde die Rowdinale Ende Mai wieder auf dem Neuen Markt stattfinden, so Schindowski.