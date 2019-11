Viele Gütesiegel sorgen für Verwirrung

Landfrauen laden zwei Expertinnen ein

+ Dorothee Seelhorst (v.l.) , Christine Tewes, Ina Behrens, Carina Vajen und Nadine Henke informieren die Landfrauen.

Unterstedt – „Unglaublich! Es gibt mehr als 500 verschiedene Gütesiegel – Nutzen oder Verwirrung für den Verbraucher?“ Zu diesem Thema hatte der Kreisverband der Landfrauenvereine Rotenburg/Wümme Dorothee Seelhorst, Ökotrophologin von der Verbraucherzentrale Niedersachsen, und Nadine Henke, Sauenhalterin, Tierärztin und Agrar-Bloggerin, in den Waldhof nach Unterstedt eingeladen. Bevor die beiden allerdings zu Wort kamen, führte die Kreisvorsitzende Ina Behrens mit einigen Gedanken zum Thema hin. Ursprünglich seien Gütezeichen und Siegel als schneller Rat bei Kaufentscheidungen gedacht gewesen. Doch es gebe inzwischen so viele, dass der Verbraucher kaum den Überblick behalten könne. Auch wüssten nur die wenigsten, welche Kriterien die Erzeuger einhalten müssen, um für ein bestimmtes Label zu produzieren. Hier für Klarheit zu sorgen, sei das Ziel des Vormittags gewesen, teilen die Landfrauen in einer Mitteilung an die Kreiszeitung mit.