Viele Besucher auf dem Frühjahrsmarkt

Rotenburg - Die Schausteller des Rotenburger Frühjahrmarktes haben nach dem dreitägigen Rummel eine positive Bilanz gezogen: „Der Freitag war besser besucht als in den Jahren zuvor“, sagte Marktmeister Merten Franz.

Das Gewitter am Samstagabend gegen 22 Uhr hätte das Vergnügen auf dem Lohmarkt allerdings schnell beendet. Der gute Besuch am gestrigen Sonntag entschädigte die Schausteller für das frühe Aus am Vortag.

So nutzten viele Besucher aus nah und fern das warme Frühlingswetter mit reichlich Sonnenschein aus, um in den Fahrgeschäften oder an den vielen Spielbuden sowie den Cateringständen mit süßen und deftigen Markt-Spezialitäten einen entspannten Tag zu erleben. Laut Polizei und Streetworker Eduard Hermann ging der Jahrmarkt ohne Zwischenfälle über die Bühne.

