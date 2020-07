Viel Programm, wenig Plätze

Rotenburg – Zum Schluss musste es schnell gehen, damit rechtzeitig vor den Ferien noch ein Programm steht für die Kinder aus Rotenburg. Rita Kryszon und ihr Kollege Holger Kunz vom Jugendzentrum haben ein Ferienprogramm zusammengestellt nach den Richtlinien für Jugendarbeit, die während der Pandemie gelten. Alles andere als einfach, sagt Kryszon, besteht doch nach wie vor zum Beispiel auch für Aktivitäten draußen eine Teilnehmerbegrenzung.

Deshalb können teilweise nur vier und maximal neun Kinder bei den Kursen mitmachen. Trotz vieler Angebote sei die höchstmögliche Teilnehmerzahl auch nicht so hoch. „Normalerweise hatten wir insgesamt um die 2 000 Teilnehmerplätze“, erinnert Kryszon an die vergangenen Jahre. Doch da hat es auch offene Angebote gegeben, für die sich die Kinder nicht anmelden mussten. Das fällt dieses Jahr weg. Gleiches gilt für die mehrtägigen Freizeiten, von denen das Jugendzentrum jedes Jahr im Sommer zwei angeboten hatte. Zu schwierig wäre es, die gebotenen Abstände der Kinder zueinander zu überprüfen, erklärt die Sozialpädagogin.

Einfacher sei das bei Kursen vor Ort. Dort könnten die Teilnehmer meist recht einfach einen Platz mit ausreichend Abstand einnehmen. Das gelte für Angebote wie das Töpfern ebenso wie für die Seidenmalerei.

Kryszon und Kunz machen sich schon viele Jahre Gedanken, um den Kindern während der Sommerferien spannende Aktivitäten anzubieten. Und so schöpfen sie mittlerweile aus einem großen Themenpool. Allerdings sei nicht alles wegen der Pandemie erst kurzfristig entschieden worden. Wie in jedem Jahr hat Kryszon bereits im Februar begonnen, die ersten Anfragen für Kursthemen zu stellen. Einige, vor allem von Vereinen und Honorarkräften, gibt es dieses Jahr aber nicht in der Liste der Aktivitäten. Ein paar Verein, aber deutlich weniger als normalerweise, sind dieses Jahr dabei – darunter die Goldene Brücke, der Schachklub und BG 89 Avides Hurricanes. Ansonsten machen Kryszon und Kunz die Kurse. Trotz der Einschränkungen haben die beiden Mitarbeiter des Jugendzentrums fast immer für zwei Aktivitäten pro Ferientag gesorgt.

Eine Teilnahmegebühr gibt es in diesem Jahr übrigens nicht. Dadurch, dass sie die Kurse größtenteils selbst mit Hausmitteln durchführen und keine Honorarkräfte beschäftigen, werde das verfügbare Budget nicht ausgeschöpft.

Anmeldung

Das Anmeldeformular steht auf der Internetseite (jz-row.de) zum Download bereit. Ausgedruckt und ausgefüllt sollte es bis spätestens Donnerstag beim Jugendzentrum abgegeben werden, es kann auch im Briefkasten eingeworden werden. Danach werden die Plätze in den einzelnen Angeboten ausgelost, wie auch in den Jahren zuvor.