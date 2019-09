Viel Platz für nichts

Rotenburg - Von Michael Krüger. Freiraum macht glücklich. Diese Erkenntnis setzt sich bei immer mehr Stadtplanern durch, die neben verdichteten Innenstadtszenarien für Einkaufen und Wohnen auch bewusst Lücken lassen – Platz inmitten der höher wachsenden Bebauung, damit die Menschen Luft bekommen und, nicht nur rein optisch, Perspektiven entwickeln können. Rotenburg kann sich diesbezüglich keinesfalls beschweren. Gleich zwei große Plätze diesseits und jenseits der Fußgängerzone bieten viele Möglichkeiten. Ob diese auch ausreichend genutzt werden, ist eine ständig schwelende Diskussion.

Es ist windig und recht kalt. Sonne und Wolken im Mix, heißt das oft im Radio. Vielleicht ist es der erste richtige Herbsttag in diesem Jahr, jetzt, Mitte September. Die Leute haben es eilig. Wer über den Pferdemarkt geht, will von A nach B. Niemand bleibt. Nur der Autor verweilt und beobachtet. Gut 1 500 Quadratmeter misst Rotenburgs zentraler Platz, an diesem Dienstagnachmittag ist er weitgehend verwaist. Erst vor wenigen Wochen hat Rotenburg hier bewiesen, dass man Stadtfest kann, ein paar Flatterbänder um Stromkästen erinnern noch an den Standort der großen Bühne. Großen Straßenzirkus hat man hier erlebt, Hochzeiten treffen sich hier auf dem Weg zwischen Standesamt und Stadtkirche, einst gab es eine Eislaufbahn, mal ein Beachvolleyball-Feld, öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr, gespenstische NPD-Kundgebungen. Heute aber ist das nur ein Platz. Leer, Blätterhaufen künden vom Ende des Sommers. Im Bürgerbus an der Pferdemarkt-Haltestelle sitzt auf der hinteren Bank ein Man und trinkt heimlich Dosenbier.

1626, davon zeugt eine Gedenkplatte, wurde genau an dieser Stelle auf dem Pferdemarkt das erste Wachhaus errichtet. Das Haus war stets besetzt, um beim Ausbruch eines Feuers die Bevölkerung umgehend zu informieren. Ein wenig später im Jahr 1982 erfuhr die Fläche, auf dem der Überlieferung nach tatsächlich einst Pferde gehandelt wurden, eine völlige Neugestaltung. Der eigentliche Vorplatz wurde zum Vorplatz des erweiterten Rathauses, die Kreissparkasse rückt deutlich vor. Der Platz wird kleiner und zur Großen Straße hin verschoben. Der Platz hat ein natürliches Gefälle von Nord nach Süd, das Rathaus steht an höchster Stelle. Deutlich wird das durch die bis zu sechs Stufen, die die Platzkante sichtbar machen.

Mittlerweile ist der Platz etwas in die Jahre gekommen. Der Efeu rankt recht ungehindert an den Außenwänden des Rathauses empor, das Pflaster ist uneben geworden. Zwei Straßenarbeiter bessern Steine aus. Sie schauen sich die grün-bemooste Überdachung vor der Sparkasse an, einer schüttelt den Kopf, als er die Bäume auf dem erhöhten Rundweg betrachtet: „Die gehören nach unten.“ Die Handwerker sind Vorboten größerer Arbeiten und Veränderungen, die der Pferdemarkt in den kommenden Jahren erleben wird. Der alte Karlstedt-Glaskasten steht seit Wochen leer, die Postbank wird hier übergangsweise einziehen, wenn die Post zum Sparkassenhaus umgebaut wird. Danach geht es gemeinsam mit dem Kreditinstitut und der Polizei zurück ins neue Gebäude mitten in der Großen Straße. Am Pferdemarkt sollen dafür Wohnungen entstehen vor allem für Senioren, vielleicht sogar ein Pflegeheim, die Verantwortlichen halten sich noch bedeckt. Belebt das einen zentralen Ort? In den sozialen Netzwerken wird weiter die Keule „Totenburg“ geschwungen, und ein Kino gibt es auch nicht.

Schuld daran ist natürlich der Bürgermeister, aber der ist gerade nicht da. Im Büro von Andreas Weber (SPD) brennt kein Licht. Wenn der Verwaltungschef an seinem Schreibtisch sitzt, kann er das Geschehen auf dem Pferdemarkt bestens verfolgen, so es denn etwas zu verfolgen gibt. Heute verpasst er wenig. Eine Werbetafel des Friseurs an der Ecke fällt um. Es ist zu windig für Standreklame. Die vier Rotenburg-Fahnen an den Masten gleich daneben flattern dafür umso schöner vor sich hin. Holt heute noch jemand die drei blauen Tonnen mit Altpapier ab? Rotenburgs langsamster Rollstuhlfahrer hat sich auf den Weg gemacht, den Pferdemarkt zu überqueren. Er rollt nicht, sondern schiebt sich mit kleinen Schritten vorwärts. An der seltsam deplatziert wirkenden silbernen Pyramiden-Bank gleichen neben der vermutlich letzten Telefonzelle dieser Erde hält er noch an. Und macht nichts.

Wer genauer hinschaut, dem zeigt sich der Pferdemarkt überraschend grün. Für einen grau-roten Platz aus Backsteinen und Granit weist er viele Bäume auf, Linden vermutlich darunter, und auch Löwenzahn bahnt sich an vielen Stellen einen Weg durch Fugen und Ritzen. Der junge Mann, der lautstark telefonierend aus der Fußgängerzone kommend den Weg Richtung Burger-Schnellrestaurant einschlägt, nimmt das nicht zur Kenntnis. Er passiert das Holocaust-Mahnmal, an dem sich abends immer noch überraschend viele Pokemon-Go-Spieler in einer virtuellen „Kampfarena“ treffen. Makaber. Der junge Telefonierer redet schnell in die Freisprecheinrichtung seines Smartphones, und so wie er das tut, sieht es aus, als wolle er ein Knäckebrot essen. Ihm folgt die Strafrichterin des Amtsgerichts, den Kragen hoch geschlossen. Zwei Schulkinder radeln vorbei. Ist bestimmt nicht erlaubt. Ob die Richterin die bulligen Männer mit Vollbärten kennt, die gerade an der Haltestelle aus ihrem bayerischen Wagen steigen? Sie grüßen sich nicht im Vorbeigehen, die Frage muss erlaubt sein: Welche ihrer Kunden grüßen eine Richterin eigentlich, wenn man sich in der Öffentlichkeit begegnet? Die Männer gehen breiten Schrittes in die Sparkasse, nippen am Energydrink, kommen ein paar Minuten später wieder heraus. Der letzte Überfall auf die Bank, fällt einem da zufällig ein, liegt schon ein paar Jahre zurück. Mittlerweile ist die „blutige Abteilung“ der Polizei Obermieter im Haus. So dämlich kann eigentlich kein Ganove sein.

Nicht eine Taube ist zu sehen. Das ist ungewöhnlich, weltweit dürfte es wenig Marktplätze geben, die nicht vom gurrenden Federvieh belagert wird. Auch die Wespen machen langsam schlapp. Das ältere Ehepaar auf den Palettenmöbeln des Cafesitos kann in Ruhe seinen Kännchen-Kaffee schlürfen. Die beiden, gut eingepackt und mit Funktionskleidung und Rucksack gegen alle Wettereventualitäten gewappnet, sind die ersten, die in dieser Stunde verweilen. Auch wenn nirgendwo, anders als in Großstädten, eine Spur von Hektik zu erkennen ist: Sie sind die ersten, die sitzen und schauen. Und die sich vielleicht Gedanken darüber machen, was die Stadt mit diesem tollen Platz bereits hat und was sich hier noch entwickeln könnte, wenn alle etwas mehr wollten.