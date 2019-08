Viel zu tun für die Natur

Wenn Christiane Looks in Sitzungen der Kreispolitik spricht, gibt es keinen Widerspruch. An dem, was die fachlich versierte Kreisnaturschutzbeauftragte aus Eversen sagt, wird nicht gerüttelt. Auch nicht, wenn sie wie beim aktuellen Jahresbericht deutliche Kritik übt und Forderungen an Politik und Verwaltung erhebt.

Rotenburg – Wie schlecht ist es um die Natur im Landkreis bestellt? Eine Frage, die in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen viel diskutiert wird – wenn es um das Dauerthema Erdgasförderung geht ebenso wie am 10. September, wenn die Landesregierung eine Rote Liste vorlegen wird mit Landkreisen, die noch stärker etwas gegen Überdüngung tun müssen. Der Landkreis Rotenburg wird dazu gehören.

Von den Folgen berichtet die 70-jährige pensionierte Gymnasiallehrerin Christiane Looks im Grunde jedes Mal, wenn sie in den politischen Sitzungen des Kreistags auftaucht. Das war auch so im jüngsten Ausschuss für Umwelt und Planung, als die Kreisnaturschutzbeauftragte ihren aktuellen Jahresbericht vorlegte. Looks, weiterhin alleinverantwortlich in dieser Funktion fürs gesamte Kreisgebiet, weil sich ein Pendant im Nordkreis aktuell nicht finden lässt, kritisiert derzeit vor allem ein Missmanagement in Naturschutzfragen.

Das betreffe die Lagen vieler Naturdenkmäler, deren Umgebung falsch bewirtschaftet wird, ebenso wie eine fehlgeleitete Landschaftspflege. „Es liegt an der Unkenntnis“, sagt Looks, gar nicht unbedingt am bösen Willen. Den gebe es zwar auch, ebenso lasse sich aber konstatieren: „Es gibt ein Unrechtsbewusstsein auf den Dörfern.“ Das belegten allein die Zahlen ihrer Kontakte: 387 Telefonate und direkte Gespräche habe sie im vergangenen Jahr geführt, mehr als 3 000 E-Mails habe sie seit Beginn ihrer Tätigkeit geschrieben.

Die „Unkenntnis“, Looks nennt dafür Beispiele: Ehemals ausgewiesene Pflanzenartenvorkommen von herausragender Bedeutung der hohen Schlüsselblume und des Leberblümchens seien weitgehend verschwunden, als Grund seien „teilweise gravierende Umweltveränderungen“ zu finden. Das setze sich fort mit dem Verschwinden von Schlatts und Flatts – Heideweiher, stehende Kleingewässer. Auch das sei eine Folge der intensiven Landwirtschaft, von Trockenheit und Nährstoffeinträgen. Und nicht zuletzt: „Entscheidend ist, wenn man sich um Landschaftspflege kümmert, fachliche Korrektheit.“ Der Unterschied zwischen gut und gut gemeint ist allenthalben bekannt, die Kreisnaturschutzbeauftragte weist trotzdem immer wieder drauf hin.

Die Kreispolitiker nehmen das über alle Parteigrenzen wohlwollend zur Kenntnis. Und sie wissen doch, dass auch diese Fragen bei den anstehenden, letzten beiden Großprojekten bei der Ausweisung neuer Naturschutzgebiete im Landkreis – Oste und Wümme – wieder zu Streit führen werden. Das Amt für Naturschutz und Landschaftspflege blickt im Sinne Looks’ darüber bereits hinaus, selbst wenn derzeit noch „alle Kräfte gebunden“ seien, wie Leiterin Annika Mutke sagt. Im Anschluss jedoch, wenn alle einst nach EU-Standard ausgewiesenen FFH-Gebiete hoheitlich gesichert sind, wolle auch die Kreisverwaltung mit ihren bescheidenen Mitteln Landschaftspflege „zum großen Thema machen“.

Denn auch wenn mehr als 60 Prozent der Kreisfläche, Acker und Grünland, in privater Hand lägen, sei vor allem im Bereich der Hochmoore, der Heide, beim Grünland und den Gewässern viel zu tun. „Wir fangen aber nicht bei Null an“, sagt Mutke. 3 300 Hektar Naturschutzflächen gebe es im Landkreis, knapp die Hälfte davon in moorigen Bereichen. Dort gehe es vor allem um Wiedervernässung und Entkusselung für die lichtbedürftige Moorvegetation. Auch Initiativen mit den vielen Verbänden und Vereinen im Bereich Naturschutz sowie mit Grundbesitzern stünden auf der Agenda.

Im Jahr 2015, nach ihrem ersten Jahresbericht als Kreisnaturschutzbeauftragte, hatte Looks im Interview mit der Kreiszeitung einmal gesagt, sie wünsche sich am Ende ihrer Amtszeit, dass die Leute sagen: „Hier lohnt es sich zu leben, wir haben eine liebenswerte Natur.“ Da es zurück zu diesem Zustand noch etwas dauern wird, dürften noch einige Jahresberichte mehr aus ihrer Hand folgen.