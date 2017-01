Wie viel Geld für La Strada?

Rotenburg - Bis der Straßenzirkus La Strada wieder durch Rotenburg zieht, ist es zwar noch etwas hin – vom 18. bis zum 20. August soll das Spektakel zum neunten Mal in der Kreisstadt stattfinden. Nichtsdestotrotz hat sich der Kulturausschuss der Stadt in seiner Sitzung am Donnerstag mit dem Ansatz für dieses Angebot, das von der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) organisiert wird, in seinen Beratungen über den Haushalt beschäftigt. Mit 17 000 der 70 000 Euro Gesamkosten will die Stadt das Vorhaben in diesem Jahr erneut unterstützen – genauso viel wie im vergangenen Jahr.

Tilmann Purrucker (CDU) hatte „Bauchschmerzen“ mit dem Ansatz. Er regte an, das Konzept auf den Prüfstand zu stellen, um die Kosten möglicherweise zu reduzieren. Es sei zum Beispiel möglich, das Event nur alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Für Bürgermeister Andreas Weber (SPD) stand hingegen außer Frage, dass die Veranstaltung den bisherigen jährlichen Turnus beibehalten sollte. „Nur dann wird es zu einer Traditionsveranstaltung“, so Weber. Er betonte außerdem die Wirkung nach außen für die Stadt. Viele reisen mittlerweile von weit weg an, um sich den Straßenzirkus in Rotenburg anschauen zu können. Und: „Es gibt so ein Wir-Gefühl unter den Ehrenamtlichen, das toppt, glaube ich, sogar noch das Stadtradeln.“ 17 000 Euro seien „unglaublich gut angelegtes Geld“.

In eine ähnliche Kerbe schlug Uwe Lüttjohann (SPD) und regte dennoch an, dass sich auch die Rotenburger Geschäftsleute an dem Event beteiligen könnten. „Es wird immer nur gejammert, dass nichts los ist. Dann ist mal was los“, sagte der SPD-Politiker. Diesen indirekten Vorwurf wollte Weber nicht stehen lassen, betonte, dass es nur vier verkaufsoffene Sonntage geben dürfe.

Kir macht Minus mit dem Straßenzirkus

Reinhard Lüdemann, bei der Stadt im Haupt-, Schul- und Personalamt beschäftigt, betonte, dass die Kir bereits signalisiert habe, die Veranstaltung nicht mehr organisieren zu wollen, wenn sie nur noch alle zwei Jahre stattfinden sollte. Dann müsse das, wie es zum Beispiel in Hildesheim der Fall ist, womöglich die Stadt selbst organisieren. „Ob das günstiger wird, wage ich zu bezweifeln“, mahnte Lüdemann, der auch darauf hinwies, dass die Kir mit dem Straßenzirkus selbst im Minus liege, dieses über andere Veranstaltungen ausgleichen müsse.

Purrucker hingegen fühlte sich nicht verstanden, es gehe ihm nicht darum, die Veranstaltung zu kippen, aber: „Einsparungen sind immer möglich, auch bei gleicher Leistung.“ Er stellte beispielsweise infrage, ob es tatsächlich nötig sei, die Künstler über eine Agentur buchen zu lassen – das übernimmt momentan „zweifellos.net“ aus Bremen. Am Ende folgten die Ausschussmitglieder dem Vorschlag, das Thema auf die Liste zu setzen, um erneut in den Fraktionen darüber zu beraten.

iq