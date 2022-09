„Viel dreht sich ums Trinken“: Rotenburger Fachstellen über Babys auf Entzug

Von: Nina Baucke

Katrin Bleichwehl (l.) und Natalie Müller wollen unter anderem mit dem Babysimulator für das Thema Fetale Alkoholspektrum-Störungen (FAS) – dessen Ursachen und Folgen – sensibilisieren. © Baucke

Rotenburg – Nur ein Gläschen Sekt – das wird schon nicht so schlimm sein! Warum solche Annahmen für Schwangere dramatische Folgen haben, darüber sprechen wir mit Natalie Müller von der Schwangerenkonfliktberatung des Diakonischen Werks und Katrin Bleichwehl, Suchttherapeutin bei der Fachstelle Sucht und Suchtprävention im Landkreis Rotenburg. Denn: Am 9. September, am Tag des alkoholgeschädigten Kindes, wollen sie den Blick auf Fetale Alkoholspektrum-Störungen (FAS) werfen – die durch Alkoholkonsum während der Schwangerschaft hervorgerufen werden.

2017 hat eine Studie errechnet, dass in Deutschland jede vierte Schwangere Alkohol trinkt. Wie hat sich diese Zahl vor allem mit Blick auf die Corona-Jahre verändert?

Katrin Bleichwehl: Da gibt es noch keine Zahlen. Wir wissen nur, dass wir deutlich mehr Anfragen von Angehörigen haben – aber auch das ist nur ein Gefühl. Genaues lässt sich aber erst im nächsten Jahr sagen.

Wie finden die Frauen zu Ihnen?

Natalie Müller: Zu uns kommen immer wieder mal junge Frauen, die berichten, dass sie getrunken, gefeiert haben, auf dem Hurricane waren – und sie machen sich Sorgen, weil sie ungeplant schwanger sind. Sie wollen dann nicht, dass das Kind zur Welt kommt, weil es durch den Alkoholkonsum Schaden genommen haben könnte.

Bleichwehl: Nicht jede Frau weiß, wenn sie Alkohol trinkt, dass sie schwanger ist. Bei mir sind es allerdings vor allem Angehörige, die sich melden und ihre Sorge zum Ausdruck bringen.

Müller: Dann gibt es zum Beispiel auch Fälle, wo die Frauen K.o.-Tropfen bekommen haben. Aber manche erzählen uns in der Schwangerenberatung, auch wenn sie sich für das Kind entscheiden, dass sie trinken oder getrunken haben – obwohl sie wissen, dass es schädlich ist.

Wie versuchen Sie ein Umdenken zu erreichen?

Müller: Zu mir kommen sie ja, wenn die Überlegung eines Schwangerschaftsabbruchs im Raum steht. Dann äußern sie auch mal Schuldgefühle. Sie wissen oft, dass es nicht gut ist und dass es nicht richtig ist, was sie da tun. Manchmal schaffen wir es dann, ein Umdenken zu erreichen. Ich muss da nicht groß erzählen, dass das nicht richtig ist. Sie wissen das bereits. Ich versuche eher, mit den vorhandenen Ressourcen zu arbeiten und mit ihnen darüber zu sprechen, was sie schon geschafft haben und was sie noch erreichen wollen – und welche Unterstützung sie noch brauchen. Dann machen sie sich schon selbst ihre Gedanken.

Bleichwehl: Es geht um eine positive Darstellung – denn alles andere kennen sie schon aus ihrem Umfeld.

Macht es einen Unterschied, ob es „mal ein Bier oder Alcopop“ war oder ein intensiver, beziehungsweise häufiger Alkoholgenuss ist?

Bleichwehl: Eher wann sie trinken. Vor allem in den ersten Wochen einer Schwangerschaft ist Alkohol am schädlichsten. Und gerade da ist es so riskant, weil manche Frauen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Es hängt mit der Zellteilung zusammen, denn das ist ein ganz, ganz empfindlicher Moment. Das Kind hat ja noch keine eigenen Entgiftungsmöglichkeiten. Der Alkohol bleibt wesentlich länger im Fötus, als in der Mutter. Es gibt auch noch keine Leber. Der Fötus ist im Dauerrausch: Wenn die Mutter zwei Promille hat, hat er die auch.

Müller: Das ist ähnlich, wie mit dem Rauchen. Auch da wissen sie, dass es schädlich ist. Aber da kommt oft das Gegenargument, die Freundin, Cousine oder Schwester habe auch geraucht – und das Kind sei gesund geboren wurden. Da ist eine gewisse Leichtsinnigkeit, dass sie denken: Da passiert schon nichts.

Wie argumentiert man dagegen an?

Müller: Ich zeige ihnen den Babysimulator. Daran erkläre ich, welche Folgen das Trinken für das Kind hat. Das gilt auch für das Rauchen und die Entzugserscheinungen bei den Kindern. Viele Mütter wundern sich, dass sie ein Schreikind haben. Zwar hat nicht jedes Schreikind FAS und leidet am Drogenentzug, aber es kann eine Folge sein.

Wird beim Frauenarzt ein solches Thema eigentlich auch vernünftig behandelt, wenn die Schwangerschaft festgestellt wird?

Müller: Natürlich wird beim Arzt darüber gesprochen, und ich thematisiere es auch, wenn die Frauen bei mir in Beratung sind. Manche berichten auch von alleine, dass sie Alkohol trinken. Dann überlegen wir gemeinsam, was die Mutter tun kann, um weitere Schäden zu vermeiden und die Bremse zieht.

Bleichwehl: Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Arzt, der eine Schwangerschaft feststellt, der Schwangeren automatisch eine Broschüre darüber mitgibt, wie man sich in der Schwangerschaft verhält. Es steht überall nicht rauchen, nicht trinken, keine Medikamente. Vermutlich steht das sogar im Mutterpass. Aber ob die Frauen das lesen und dann auch für sich ernst nehmen, ist die große Frage. Wir haben schon eine ziemlich aufgeklärte Gesellschaft – wenn man denn die Informationen auch haben will und fürsorglich ist.

Welche Rolle spielt es, dass Alkohol neben dem Rauchen nach wie vor eine gesellschaftlich akzeptierte Droge ist?

Müller: Es sind legale Drogen.

Bleichwehl: Ich bin vor kurzem aufs Land gezogen, an einen Dorfrand. Und ich habe mit Erschrecken feststellen müssen: Junge Menschen gehen zu Geburtstagen und schenken sich gegenseitig Alkohol. Es dreht sich viel ums Trinken, Trinken, Trinken. Wir sind ein sehr „nasser“ Landkreis, andere Drogen spielen hier kaum eine Rolle.

Manchmal wird ja auch gesagt, ein Glas Rotwein die Woche schadet nicht. Wie fatal sind solche Aussagen?

Bleichwehl: Ein erwachsener Mensch – ein Mann etwas mehr als Frau – kann an vier bis fünf Tagen pro Woche kleinere Mengen Alkohol vertragen, ohne dass er Schaden nimmt. Aber: Jeder Schluck Alkohol schädigt doch, denn letztendlich ist nach dem Trinken der Körper erst einmal damit beschäftigt, dieses Gift aus dem Körper rauszuschwemmen und hat dann nicht mehr so viele Kapazitäten, andere Dinge zu regenerieren.

Wie wirkt sich FAS auf die Entwicklung des Kindes aus?

Müller: Der Babysimulator, den ich den Frauen in der Beratung zeige, ist ein Vollbild einer FAS-Erkrankung: dünne Gliedmaßen, Turmschädel, untergewichtig, eine andere Kieferhaltung, die Ohren sitzen tiefer als normal, die Nase ist platter, weit auseinanderstehende Augen, der Brustkorb ist anders gebaut, überhaupt ist der ganze Körperbau ein anderer – und das sind nur die äußerlichen Merkmale. Wenn ich die Frauen und vor allem Jugendliche frage, was ihnen in den Kopf kommt, wenn sie so ein Baby sehen, sagen sie oft, „dass es sicher nicht ganz dicht“ sei. Tatsächlich haben solche Kinder auch oft eine geistige Behinderung, sind stark beeinträchtig und werden nie im Leben alleine klarkommen, sondern immer Unterstützung brauchen.

Wie kann sich die Ausprägung unterscheiden?

Bleichwehl: Das ist ganz individuell. Es kommt vor allem darauf an, wann erreicht diesen Fötus welche Menge Alkohol und in welchem Entwicklungsstadium. Regelmäßig? In welchen Dosen?

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Bleichwehl: Natürlich werden diese Kinder anders gefördert. Aber sie werden zeitlebens ein Handicap haben und nicht alleine lebensfähig sein. Ich habe mal vor vielen Jahren von einem Kind gehört, das hatte die Prognose, dass es nie laufen, nie sprechen können wird. Da bin ich zum ersten Mal über diese Krankheit gestolpert. Inzwischen ist es ein erwachsener Mensch, er kann laufen und sprechen. Aber er lebt in einer behindertengerechten Einrichtung. Er arbeitet nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt, er wird auch nie einen Führerschein machen können, weil er wirklich aufgrund FAS geistig behindert ist.

Inwiefern neigen FAS-Betroffene selber zu erhöhtem Alkoholkonsum? Lässt sich da von einer „vererbten Sucht“ sprechen?

Bleichwehl: Ihnen wird dringendst abgeraten, Alkohol zu trinken – und überhaupt Drogen zu nehmen.

Müller: Das ist auch eine Erziehungsfrage. Man muss dem betroffenen Menschen das immer wieder erklären, dass es für seine Gesundheit schädlich ist.

Auf welchem Weg kann auch das Trinkverhalten des Vaters Einfluss auf eine FAS-Erkrankung haben – sowie auf die spätere Entwicklung des Kindes?

Bleichwehl: Starker Alkoholkonsum bei Männern kann zu genetischen Veränderungen ihres Erbmaterials führen und auch auf das werdende Leben übertragen werden. Aber die führen nicht speziell zu FAS.

Müller: Eher spielt aber das soziale Verhalten eine Rolle: Was erleben die Kinder in Familien mit trinkenden Eltern – egal ob Vater, Mutter oder beispielsweise auch Großeltern?

Mit Blick auf die Zahlen: Ist die Aufklärung noch nicht intensiv genug?

Bleichwehl: Steter Tropfen hölt den Stein, wir müssen das immer wieder ansprechen, weil immer wieder eine Generation nachwächst. Es ist wichtig, das immer wieder ins Bewusstsein zu bringen.

Müller: Deswegen will ich auch mit dem Babysimulator gerade bei Jugendlichen immer wieder auf die Folgen hinweisen. Aber ich zeige die Puppe auch in Hebammenschulen, bei der DAA, der Jugendwerkstatt, in den Schulen, bei Angeboten in der Lebensberatungsstelle zum Thema Schwangerschaft. Eigentlich überall, wo es passt.

Haben Sie das Gefühl, dass das Sehen dieser Puppe einen Effekt hat?

Müller: Ich war einmal bei der DAA in einer Gruppe junger Männer zwischen 17 und 23 Jahren. Die waren alle so tief berührt, fast jeder wollte den Babysimulator einmal halten. Wir waren auch schon mal in der IGS, auch da haben wir gemerkt: Jungs reagieren da doch empfindlicher als Mädchen. Mädchen sehen zwar eher, dass am Aussehen der Puppe etwas nicht normal ist, aber Jungs wollen eher helfen. In Deutschland kommen in jedem Jahr 10 000 Kinder mit FAS zur Welt, manche nur mit einigen Merkmalen, aber oft entwicklungsverzögert – und das ist schon eine Tragödie.

Warum ist es wichtig, mit einem Aktionstag auf FAS aufmerksam zu machen?

Bleichwehl: Ich denke, es ist immer wieder wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, aber auch auf die entsprechenden Anlaufstellen. Es gibt immer wieder Menschen, die bei uns anrufen und erst einmal fragen: Bin ich bei Ihnen richtig?

Müller: Wir finden schon, dass das ein gesellschaftliches Problem ist und wollen darauf aufmerksam machen. Dass das Trinken auch Folgen haben kann. Das macht auch den Aktionstag wichtig: Wenn nur fünf Personen dadurch die Entscheidung treffen, in der Schwangerschaft die Finger vom Alkohol zu lassen, haben wir viel erreicht.

Aktionstag FAS Die Mitarbeiter der Fachstelle Sucht und Suchtprävention stehen am Freitag, 9. September, von 10 bis 13 Uhr mit einem Informationsstand vor dem Büro der Fachstelle an der Großen Straße 28 für Fragen zur Verfügung und teilen Broschüren aus. Es gibt zudem ein Quiz und den Babysimulator zu sehen. „Wenn jemand an diesem Tag direkt mit uns sprechen möchte, gibt es die Möglichkeit, dass wir uns unter vier Augen in einen der Beratungsräume zurückziehen“, betont Katrin Bleichwehl.