Viel Arbeit und wenig Schlaf

Landjugend Waffensen verwandelt alten Schuppen in ein edles „Clubhaus“

+ Die Dorfjugend feiert ihr gelungenes Werk. Fotos: goldstein

Waffensen – Befreiter Jubel bei einigen jungen Männern und Frauen in Waffensen: Als Teilnehmer der 72-Stunden-Aktion der Landjugend haben sie die von Henning Poppe am Donnerstag gestellte Aufgabe mit Bravour gelöst. Viele Dorfbewohner waren zum Landjugendschuppen gekommen, der eine Grundsanierung und Erweiterung wirklich nötig hatte. Die Gäste begutachteten, was die Jugend in den drei Tagen so fabriziert hatte. Sie machten große Augen, denn das, was dabei herausgekommen war, kann sich sehen lassen. Aus einem alten muffigen Schuppen, in dem es bereits für 20 Leute zu eng war, ist ein ansehnliches „Clubhaus“ für die Treffen der Landjugend geworden. Dort werden die monatlichen Zusammenkünfte nun sicherlich doppelt so viel Spaß machen.