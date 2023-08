Hohe Ausgaben für Schulmaterial – auch in Rotenburg

Bestelltes Unterrichtsmaterial für eine Schülerin oder einen Schüler der zehnten Klasse, das in der Buchhandlung Müller in Rotenburg zur Abholung bereitliegt. © Heitmann

Eltern von Schülern zahlen jährlich mehrere Hundert Euro für Schulmaterial, das durch gestiegene Papierpreise 2023 teurer geworden ist. Für viele ohne Anspruch auf das Bildungspaket sind die Kosten schwer zu stemmen.

Rotenburg – In diesen Wochen schleppen Eltern wieder prall gefüllte Tüten mit Schulmaterial aus Buch- und Schreibwarenläden, in denen sie gerade einige Hundert Euro ärmer geworden sind. Erschwerend kommt in diesem Jahr hinzu, dass Hefte und Bücher bis zu 14 Prozent teurer sind als 2022, weil der Anstieg des Papierpreises noch deutlich über der Gesamtinflation liegt. Bücher können in Schulen geliehen werden, aber gegen Gebühr. Arbeitshefte müssen ohnehin gekauft werden. „Mit Chancengleichheit hat das nichts zu tun“, sagt die Kreiselternratsvorsitzende Wiebke Scheidl.

Unterschiede gebe es nicht nur in den Portemonnaies der jeweiligen Eltern, sondern auch von Schule zu Schule. Die einzelnen Schulen geben Listen aus, was angeschafft werden soll. Wobei auch durch Leihgebühren in weiterführenden Schulen pro Schuljahr und Schülerin oder Schüler schon um die 70 Euro zusammenkämen. Arbeitshefte, die vollgeschrieben werden, hält Scheidl für sinnvoll, kosteten aber eben auch um die 10 Euro.

Eine Lösung für die Zukunft sei die Digitalisierung, vor allem ab Klasse fünf, meint Scheidl. In der Gegenwart gebe es aber auch hier Unterschiede zwischen den Schulen. Die KGS Tarmstedt etwa sei mit dem Unterricht per Tablet sehr weit. Andere Schulen seien das noch nicht, zudem müssen die Eltern die Tablets finanzieren, auch für Apps würden Gebühren fällig. Und manche Unterrichtsinhalte gebe es nur im klassischen Schulbuch, da hätten die Verlage noch keine digitalen Angebote.

„Das sind Dinge, die man angehen muss.“ Politische Lösungen gebe es nur in Hannover, Bildungspolitik ist bekanntlich Ländersache, wobei Scheidl einerseits auch nicht möchte, dass Schulen eingeengt werden, und andererseits ein bundesweites System am besten wäre. „Die Zukunft ist das Digitale“, bekräftigt sie, wobei 600 Euro für ein I-Pad Eltern auch belasten könnten, zumal das Tablet kein ganzes Schulleben halte. In Bremen werden Tablets für Schulzwecke bereits vom Land gestellt, in Niedersachsen stehen Gratis-Tablets zwar im rot-grünen Koalitionsvertrag, aber passiert ist noch nichts. „Es heißt immer, Kinder sind unsere Zukunft, und das stimmt ja auch, also müssen wir dort investieren“, fordert Scheidl.

Digitalisierung soll Teil der Problemlösung sein

Unterstützung vom Staat beim Schulmaterial erhalten hierzulande nur Eltern, die Sozialleistungen wie Bürgergeld beziehen oder Asylbewerber sind. Es gibt laut Scheidl aber auch viele, die keinen Anspruch auf das Bildungspaket haben, aber sich die Ausgaben vom Munde absparen müssen. Es gebe an Schulen zwar oft Fördervereine, die helfen, aber bei vielen sei die Hemmschwelle oder das Unwissen darüber zu groß, um diese Hilfe anzunehmen. Manche verzichteten im Sommer aufs Verreisen, um ihre Kinder für die Schule auszustatten.

Lassen sich das Lachen von hohen Preisen nicht verderben: Dominique Dittmer und Tochter Charlene kaufen bei Buch und Aktuelles in Rotenburg Schulmaterial. © Heitmann

In Grundschulen gibt es für die Eltern Listen, was zu besorgen ist, selbst bestimmte Stifte werden mitunter vorgegeben. „Dass auf Einheitlichkeit geachtet wird, ist verständlich, damit alle Kinder die gleichen Voraussetzungen haben“, findet Scheidl. Das Thema komme in jedem Sommer auf, aber dem Kreistag, in dem die Tarmstedterin für die CDU sitzt, seien die Hände gebunden.

Aber auch im Landtag, der die Schulpolitik verhandelt, ist das Schulmaterial und seine Kosten derzeit nicht auf der Tagesordnung, berichtet der Rotenburger Landtagsabgeordnete Eike Holsten (CDU). „In meinem Freundeskreis ist es Thema und ich weiß, dass die Kosten oft eine Herausforderung sind“, sagt Holsten, der zwei schulpflichtige Kinder hat. „Aber es ist momentan kein Landesthema“. Auch Holsten selbst sieht derzeit die Unterrichtsversorgung als das größere Problem. „Was nützt das Schulbuch, wenn es nicht genug Lehrer gibt?“, fragt er rhetorisch.

Die Möglichkeit, Bücher gegen Gebühr zu leihen, sieht er positiv, von einer Rückkehr zur Lernmittelfreiheit, wie er sie als Schüler erlebte, hält er nichts. Auch der Staat müsse sehen, wo er bleibt, der Landeshaushalt sei nicht so groß, um allen alles zu bezahlen. „Besserverdienende können Schulmaterial selbst kaufen.“ Holsten wisse zwar, dass es eine in Inflationszeiten größer werdende Gruppe von Eltern gebe, die nicht deutlich mehr Geld zur Verfügung habe als die, die bei der Anschaffung unterstützt wird. Härtefälle müssten unbürokratisch über Schulbudgets und Fördervereine aufgefangen werden. „Die Schulen sind da sensibilisiert“, ist der Landespolitiker sicher.

Mehr Kaufen als Leihen an der Grundschule

Einen Einblick in die Praxis gibt Nicole Bacinovic, Schulleiterin der Kantor-Helmke-Grundschule in Rotenburg und der Außenstelle in Waffensen. „Unsere Fördervereine haben für finanzielle Nöte von Eltern immer ein Ohr. Wenn sich Eltern vertrauensvoll an die Klassenleitung oder unser Sozialpädagoginnen-Team wenden, wird geholfen.“ Zudem würde ihr Kollegium sehr darauf achten, nur Material auszuwählen, das wirklich im Unterricht genutzt wird, um die Geldbeutel der Eltern nicht mehr als nötig zu strapazieren. „Gerade bei Erstklässlerinnen und Erstklässlern kann durch den Kauf eines Schulranzens sowie aller erforderlicher Dinge ein höherer dreistelliger Betrag entstehen“, weiß Bacinovic.

Und das Leihen von Büchern ist an der Grundschule kein großes Thema: Nur das Deutschbuch gibt es im Ausleihverfahren, und das kaufen viele Eltern von Erstklässlern auch gern noch. Die Bedeutung des allerersten Schulbuchs sei groß, erklärt Bacinovic, „das nimmt ab, je älter die Kinder werden.“ Die Materialien für Mathe seien Verbrauchsmaterialien, also mehrere dünne Hefte, die die jeweiligen Inhalte zusammenfassten. Verbrauchsmaterial schaffen die Eltern an.

Lernmittelfreiheit nur noch in fünf Ländern 2004 wurde in Niedersachsen die Lernmittelfreiheit abgeschafft, die es heute noch in fünf Bundesländern gibt und durch die Schulbücher für Kinder und Jugendliche beziehungsweise deren Eltern kostenlos sind. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft setzt sich für flächendeckende Lernmittelfreiheit ein. Niedersachsens Schulen bieten seit dem Schuljahr 2004/05 an, Bücher gegen Zahlung eines Entgelts zu leihen. Ein Schulbuch darf laut Kultusministerium maximal dreimal ausgeliehen werden. Bücher, die von den Schülerinnen und Schülern für die Dauer eines Jahres genutzt werden, sollen mit mindestens 33 Prozent und maximal 40 Prozent des Ladenpreises veranschlagt werden, erklärt Kantor-Helmke-Schulleiterin Nicole Bacinovic. Die Gebühren sollen also die Kosten für die turnusgemäße Neuanschaffung von Büchern decken. Familien mit drei oder mehr Kindern zahlen 80 Prozent des Ausleihentgeltes, berichtet Bacinovic.

Digitales Lehrmaterial im Sinne von Schulbüchern als E-Books sei an der Kantor-Helmke-Schule noch Zukunftsmusik, „weil wir leider immer noch nicht über Klassensätze an Tablets verfügen.“ Es gebe nur sechs Tablets, die aus dem Schulbudget bezahlt worden seien und dem Spracherwerb von Kindern dienen sollen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Und selbst für diesen Zweck bräuchte es eigentlich doppelt so viele Tablets – denn Bacinovic hat derzeit zwölf Schüler mit einem solchen Förderbedarf.