„VerQuer“ aus dem Ofenrohr

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. „Eigentlich mag ich die Querflöte nicht“, ist die Äußerung einer kritischen Besucherin beim Betreten des Lucia-Schäfer-Saales am Donnerstagabend. Keine günstigen Voraussetzungen für dieses zweite Rotenburger Konzert der neuen Saison. Der Blick ins Programm lässt eine beachtliche Fülle erahnen, nicht weniger als 14 Komponisten werden hier aufgeführt. Und die Spannbreite der zu hörenden Literatur reicht vom Frühbarock bis in die Gegenwart. Da heißt es für die erfahrene Musikerin durchhalten. Der Name des Querflöten-Quartetts passt zum Programm: „VerQuer“ ist hier tatsächlich alles: die bunte Auswahl der Stücke, das Instrumentarium, die Arrangements, die Moderation auf der Bühne. Hier musizieren vier Profis, die Freude am Experimentieren haben.

Und so umfangreich das Programm auch zu sein scheint, so kurzweilig ist es, und das honoriert das Publikum mit viel Applaus und guter Laune. Nach seriösem Auftakt mit Telemann, der sich flott und flirrig darstellt, drehen sich die vier Flöten als Spieluhr zu Pierre Max Dubois im Kreis. Die Musiker können ohnehin kaum die Beine stillhalten. Vielleicht war der auf dem Programm zitierte Platon mit „Tanz ist die Kunst, die die Seele des Menschen am meisten bewegt“ auch Regieanweisung. Aber ohne Musik, Herr Philosoph, wäre Tanzen witzlos. Und so fährt das Flöten-Quartett unermüdlich und gutlaunig fort, bringt afrikanische Musik von Heiner Wiberny, die locker ins Ohr geht. Dass William Joseph Schinstines „Rock Trap“ ganz ohne Flöten auskommt und von Klatsch-Rhythmen lebt, macht Britta Roscher vom Ensemble nachdenklich: „Kaum spielen wir nicht auf der Flöte, tobt der Saal.“ In der Tat, das rhythmische Schelmenstück kommt gut bei den Zuhörern an.

Mit Jan Rokyta grätscht die Piccolo-Flöte ins Spiel. Jenes Instrument, das Tinnitus verursachen oder imitieren kann. Zum Glück wird es beim „Gesang der Nachtigall“ von Manning Shervin wieder friedlich. In geschmeidiges Federkleid gehüllt, hockt der coole Vogel da im Geäst.

Was sagt man in der Pause? „So kann man Telemann nicht spielen“, sagt die kritische Musikerin vom Anfang. Frank Weidner ist da großzügiger: „Schön, wie bunt das Programm ist. Eigentlich hätten sich die Musiker auch so anziehen können.“ Mit dem populären „La Follia“ von Arcangelo Corelli geht es in die zweite Halbzeit. Die Kontrabass-Flöte, die schon die ganze Zeit alle Blicke auf sich zieht, kommt mit Herbie Hancock endlich zum Einsatz. Ein Monstrum von Flöte, das einem geknickten Ofenrohr ähnelt, aber mit gehauchtem Bass deutlich schöner klingt. „Libertango“ von Astor Piazzolla kann man einfach nicht kaputtmachen, und so kommt der arrangierte Charme dieser Musik unweigerlich herüber. Man hört Schwärmen im Publikum.

Ob Joaquin Rodrigos berühmtes Gitarren-Konzert wirklich für Flöte bearbeitet werden muss, mag jeder für sich entscheiden. Waschechte Gitarren-Fans werden geschmollt haben. Dennoch gibt es reichlich Applaus für diese „Premiere“, wie es von der Bühne heißt. „Unser Wunsch ist, dass sie den Wecker morgen früh etwas mehr wertschätzen“, lautet die Aufforderung ans Publikum, als Tilmann Dehnhards „Wake up“ mit klingendem Digital-Wecker zum Besten gebracht wird. Was sollte man in Anbetracht einer Piccolo-Flöte eigentlich gegen den Wecker haben, der beinahe lieblich klingt? Den Abschluss bildet Bachs „Bourrée“, deutlich verjazzt. Das hält die Musik aus. Und weil die Zuhörer so begeistert sind, gibt‘s noch mal Bach. Seine berühmte „Badenerie“ macht den Kehraus, und die Menschen kommen früh und gut gelaunt in die Heia, bevor am nächsten Morgen zum Glück keine Piccolo am Bett schrillt. Ist die kritische Dame vom Anfang versöhnt mit der Querflöte? „Ich brauche was anderes, wenn es mich wirklich berühren soll. Aber die Musiker spielen virtuos.“ Na bitte, geht doch.