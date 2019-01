Digitales Leben: Kreisverwaltung schafft neue Behörde

Alle Fragen der Digitalisierung werden im Kreishaus in einem neuen Amt vernetzt. Foto: IMAGO

Rotenburg - Von Michael Krüger. Die Zukunft erhält auch in den nicht selten etwas behäbigen Verwaltungsstrukturen Einzug. „Digitalisierung“ ist das große Stichwort, um das sich in der Arbeitswelt alles dreht, und darauf reagiert nun auch ganz formal der zweitgrößte Arbeitgeber im Landkreis Rotenburg.

Die Kreisverwaltung richtet in diesem Jahr ein eigenes Amt für „Digitalisierung und IT“ ein. 20 Mitarbeiter werden sich in diesem um die „Gestaltung des digitalen Wandels in der Kreisverwaltung sowie des Auf- und Ausbaus von digitalen Bürgerservices“ kümmern, heißt es von Sprecherin Christine Huchzermeier.

Politik arbeitet seit 2017 papierlos

In dem neuen Amt sollen die bereits bestehenden Bereiche „e-Verwaltung“ (Dokumentenmanagement und Geodatenservice), IT (Infrastruktur und Service) und Daten (Datenschutz und Datensicherheit) zusammengefasst werden. Möglicherweise kommt auch noch der Bereich Breitbandausbau (Breitband und Mobilfunk) hinzu, der zuletzt im Kreistag heiß diskutiert wird. Bekanntermaßen hat die CDU-geführte Kreistagsmehrheit dafür mehr Zuschüsse aus dem Kreishaushalt auf den Weg gebracht, allerdings nicht in dem Maße wie von der Opposition gefordert. Das Thema dürfte weiterhin ein Streitpunkt bleiben.

Im neuen Rotenburger Fachamt werden 19 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen zusammengezogen, die 16 Vollzeitstellen besetzen. Wie sich das Amt dann ganz konkret aufstellt, wird allerdings auch maßgeblich in der Hand der neuen Leitung liegen. Diese Stelle soll nach Genehmigung des Haushaltsplanes voraussichtlich Anfang März öffentlich ausgeschrieben werden. Die notwendigen Finanzmittel für das Amt, darauf weist Huchzermeier hin, würden für Software-Lizenzen, Hardware und Server bereits seit Jahren bereitgestellt. Die neue Leitungsposition ist im Haushalt 2019 verankert.

Auch wenn es ein neues Amt gibt, so verweist die Kreisverwaltung doch gleichzeitig auf bisher Erreichtes bei der Digitalisierung von Prozessen. 987 Verwaltungsarbeitsplätze seien mit virtuellen Desktops ausgestattet und könnten mit Scannern, Kopierern, Faxgeräten kommunizieren. Aktuell seien 54 software-gestützte Verwaltungsfachverfahren sowie ein leistungsfähiges Geoinformations-System (GIS) im Einsatz. In den kreiseigenen Schulen würden insgesamt 1 942 Computer und Whiteboards betreut. Seit 2012 sei ein ämterübergreifendes Dokumentenmanagementsystem im Einsatz. Ein elektronisches Vergabeportal sowie die elektronische Rechnungsverarbeitung seien etabliert. Die politischen Gremien des Kreistages arbeiten seit Mitte 2017 vollständig digital, also papierlos. Auch die elektronische Akte werde flächendeckend eingeführt. Und: Die IT-Infrastruktur sei komplett mit einem Ausfallrechenzentrum abgesichert.

