Verlosung: Vier Gratis-Tickets fürs Ferdinands Feld Festival

Rotenburg - Auf dem Rotenburger Flugplatz gleich neben der Lent-Kaserne steigt am Samstag, 4. August, das Ferdinands Feld Festival. Dabei kommen alle Fans der elektronischen Tanzmusik voll auf ihre Kosten. Und weil wir wissen, wie beliebt die Tickets für diesen Spaß sind, verlosen wir am Freitag, 20. Juli, zwei Mal je zwei Eintrittskarten.

Wer an dieser Verlosung teilnehmen möchte, schreibt uns bis 16 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Ferdinand“ an redaktion.rotenburg@kreiszeitung.de. In der Mail müssen der vollständige Absender-Name und die Adresse stehen. Aus allen Einsendungen ziehen wir die zwei Gewinner, die sich über jeweils zwei Gratis-Tickets freuen dürfen.

Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Wer leer ausgeht, sollte wissen: Es gibt auch noch Eintrittskarten im Vorverkauf. Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter www.ferdinandsfeld.de. Wir wünschen viel Glück.