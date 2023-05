Interview: Verleger Julien Backhaus über Provokation, Erfolg und Reichtum

Von: Michael Krüger

Julien Backhaus vor seiner Bürowand: eine Trophäensammlung mit Werken seines Verlags, Selbstporträts, © und einigen seltsameren Sammlerstücken. Man präsentiert sich halt gerne.

Verleger Julien Backhaus schreibt über Erfolg, Vermögen, Egoismus - und provoziert. Beliebt ist er bei den meisten Menschen damit wohl nicht. Welche Absichten verfolgt er damit?

Rotenburg – Alles eine große Show, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren? Julien Backhaus weiß sich zu inszenieren. Der 36-jährige Verleger aus Waffensen umgibt sich gerne mit großen Stars, schreibt über Erfolg, Reichtum und Egoismus, und er wird von öffentlich-rechtlichen Sendern sehr gerne als Posterboy einer jungen Eliteklasse präsentiert, die sich um die Welt keine Gedanken macht. Backhaus spielt das Spiel mit, wohlwissend, welche Absichten dahinter stehen. Und welche hat er?

„Wer nicht lernt, seine eigenen Qualitäten zu loben, wird meist übergangen und übersehen.“ Eine von 50 Regeln in Ihrem dritten Buch „Bullshit Rules“. Sie haben für Ihre erste Antwort fünf Sätze, um Ihre Qualitäten zu loben.

Ich bin ein kreativer Mensch, deswegen bin ich in die Medienbranche gegangen. Ich habe auch ein gewisses Unterhaltungstalent, das sich schon in meiner Kindheit und Schulzeit gezeigt hat. Ich kann auch sehr gut mit Menschen umgehen, sie für mich gewinnen. Gleichzeitig bin ich nicht so ein guter Chef, weil mir andere Führungsqualitäten fehlen. Ich möchte das mal so ausgeglichen formulieren – nicht nur die Vorteile aufzählen.

Welche fehlen denn?

In der Mitarbeiterführung habe ich viele Defizite: Ich gebe keine guten Feedbackgespräche, ich habe auch grundsätzlich nicht so viel Lust und Interesse an Personalführung. Deswegen versuche ich, es auf andere Mitarbeiter auszulagern. Wir haben ja 90 Prozent Frauen bei uns, die kommen untereinander eh besser zurecht.

Zur Person: Julien Backhaus Julien Backhaus stammt aus Hoya (Kreis Nienburg) und lebt heute mit seiner Frau in Waffensen. Die „Backhaus Mediengruppe Holding GmbH“ beschäftigt 20 Mitarbeiter. Hauptstandort sind die Büros am Rotenburger Flugplatz, aber auch in Hamburg und an der Börse in Frankfurt sind Mitarbeiter tätig. Bereits mit 24 hat Backhaus seinen Verlag gegründet, nach eigenen Angaben galt der heute 36-Jährige da als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland. Drei Magazine und zwei Onlineportale gehören zum Kerngeschäft. Backhaus hat als Autor zudem drei Bücher veröffentlicht. Seine Frau Eva-Maria leitet die „Backhaus Stiftung“. Diese setzt sich für Tierschutzprojekte und Bildungsprojekte mit Tieren ein.

Warum wird schon Kindern eingetrichtert, lieber zurückhaltend zu sein? Stichwort: Eigenlob stinkt.

Gute Frage, das müsste man Eltern fragen. Vielleicht kommt es noch aus der Religion, dass man Bescheidenheit und Demut beweisen soll. Logische Gründe gibt es nicht dafür. Warum soll ich verheimlichen, was ich kann, wenn jemand anderes daran vielleicht doch interessiert ist, mich einzustellen oder mit mir zusammen zu arbeiten, mit mir befreundet zu sein? Ist doch schön, wenn man vorher weiß, woran man ist. Vielleicht wird auch das Thema Eigenlob falsch verstanden. Vielleicht meint man damit eher Angeberei oder Übertreibung.

Ihr Ihrem Buch vergleichen Sie das mit Firmen wie Apple.

Wenn man es auf Unternehmensebene hebt, ist es völlig klar: Apple, Milka, Coca-Cola – alle sagen, wir sind die Tollsten, Besten, Größten. Und beim Kinderriegel gibt es die Extraportion Milch dazu. Das ist alles nicht die Wahrheit, es wird aber behauptet, und deswegen kaufen wir diese Produkte. Warum sollte ich es beim Menschen nicht machen? Wenn ich für den nächsten Gemeindeausschuss jemanden suche, der etwas gut kann, muss ich wissen, wer etwas gut kann.

Im Buch „Ego“ schreiben Sie, man darf egoistisch sein, wenn man anderen nicht schadet. Jetzt setzen Sie sich für TV-Sender in Privatflugzeuge und lassen sich zitieren, dass Sie der Klimawandel nicht kratzt. Haben wir da was missverstanden?

Es wurde gefragt, ob mir Klimaschutz egal sei. Ich habe geantwortet, dass ich mir wenig Gedanken darüber mache. Ich mache mir aber viele Gedanken über meinen Bereich – was mein Unternehmen betrifft oder mein Privatleben. Umweltschutz und Umfeldschutz ist mir sehrwohl wichtig. Ich fahre oft durch Rotenburg und könnte das Kotzen kriegen, wenn ich sehe, wie viele McDonald’s-Tüten am Straßenrand liegen. Auch, wenn wir am Wochenende mit unseren Hunden im Wald spazieren gehen, liegt da unglaublich viel Müll herum. Das ist unverantwortlich. Ich finde es auch gut, dass keine schwarzen Rauchwolken mehr aus unseren Auspuffen kommen. Wir machen ja einen großartigen Fortschritt. Die Richtung ist grandios. Dass man das alles unter den Teppich kehrt und jetzt jemandem, der von A nach B fliegt, vorwirft, dass wegen ihm die Wälder in Afrika brennen, ist nicht die Realität, nicht die Tatsache.

Sie kokettieren aber mit einer ganz anderen Rolle. Oder warum fallen da Sätze wie „Nach mir die Sintflut. Ich habe keine Kinder.“? Das passt nicht zu jemandem, der sich um die Umwelt Gedanken macht.

Gut, ich mache mir wirklich nicht viele Gedanken. Ich bin kein Aktivist. Hin und wieder gebe ich Interviews, da werden solche Fragen gestellt. Ich möchte selbst nichts in die Umwelt schmeißen, ich trenne auch meinen Müll, aber wir haben nicht so einen großen Einfluss auf Wetter und Klima wie auf den direkten Umweltschutz. Dass wir kein Öl in die Weser kippen, ein Auto fahren mit Katalysator, in Flugzeugen mit Öko-Kraftstoffen fliegen – da bin ich voll dabei. Das ist aber nichts, worüber ich ein Buch schreiben würde.

Und in den Privatjet steigen ist kein Problem.

Nein. Jeder Fortschritt findet im Kleinen statt. Die Innovationen werden in diesem Bereich gebaut. Es gibt so viele tolle Konzepte für Flugzeuge mit Batterie, die in wenigen Jahren ausgeliefert werden. Die transportieren erst mal fünf Passagiere und nicht 300. Ich denke auch nicht, dass Frau Baerbock, die gefühlt jeden zweiten Tag in den Regierungsflieger steigt, glaubt, damit einen Wald abzufackeln. Das ist eine vorgeschobene Scheindiskussion.

Das müssen Sie den Klimaklebern aber noch sagen.

Die hören nicht zu. Mit einer Sekte wie Klimaklebern kann man nicht diskutieren. Die Flugindustrie zerstört den Planeten? Die Argumente sind Schwachsinn. Dass auch die Sender da nicht widersprechen! Je öfter das gesagt wird, desto mehr Menschen glauben es und haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich ins Flugzeug setzen.

Was ist Erfolg?

Eine höchst persönliche Geschichte. Auch Mutter Teresa oder Gandhi waren ohne wirtschaftlichen Profit erfolgreich. Erfolgreich wie Elon Musk, der ein großes Industrieunternehmen aufbaut. Wenn ich hier mit meinem kleinen mittelständischen Laden sitze und es gut finde, was ich mache, ist das für mich auch erfolgreich. Jeder, der sich ein Ziel setzt und erreicht, ist erfolgreich.

Ist reich sein wichtig?

Nein. Überhaupt nicht. Es ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff. Wenn jemand mehr verdient, als er ausgibt und vielleicht sogar noch etwas sparen kann, ist das gut. Ich gönne es jedem, reich zu werden. Auch in der Debatte um die Gesundheitsbranche. Viele werden dort sehr schlecht bezahlt. Aber man ist ja nicht automatisch arm, wenn man dort arbeitet. Krankenpfleger können auch 12 000 Euro im Monat verdienen, wenn sie sich hocharbeiten und spezialisieren zum Beispiel für die private Pflege. Natürlich fängt jeder unten an. Aber das muss ja nicht das Ende der Karriere sein.

Sind Sie reich?

Ja, würde man vermutlich so sagen. Das ist aber gerade als Unternehmer keine gute öffentliche Diskussion.

Grüne Investments sind langfristig erfolgreicher, haben wir von ein paar Wochen bei der Niedersächsischen Tafelrunde von Professor Alexander Bassen von der Uni Hamburg gehört. Das wäre doch auch was für Sie!

Ich habe gerade die Tabelle der besten Performer gelesen. Es waren keine grünen Investments. Aber natürlich ist das die Zukunft. Die Zukunft wird mehr mit Grün verdienen als mit Öl. Die Frage ist: Wie werden diese grünen Technologien entwickelt und gebaut? Momentan ist die Bilanz eines Elektroautos noch ganz und gar nicht grün. Aber die Richtung stimmt.

Müssen reiche Menschen nicht mehr Verantwortung für die Gesellschaft als diejenigen, die wenig geben können?

Das impliziert, dass man was abgeben soll von dem, was man verdient. Grundsätzlich hat ein reicher Mensch niemandem etwas weggenommen, sondern hat es erwirtschaftet. Da sollte es auch kein Limit geben, sondern kommen wir zu stark in die sozialistische Diskussion, die immer in die Katastrophe führt. Natürlich gibt es viele wohlhabende Menschen, die Projekte unterstützen.

Hat Julien Backhaus diesbezüglich Nachholbedarf?

Nein. Ich gebe relativ viel, hänge es aber nicht an die große Glocke. Natürlich fördere ich zum Beispiel die Stiftung meiner Frau.

Wie wichtig ist Provokation für Erfolg?

Nicht wichtig. Es gibt viele erfolgreiche Menschen, von denen hat noch nie jemand etwas gehört. Ich bin aber gerne in der Öffentlichkeit, diskutiere mit den Menschen. Ich war auch schon immer frech: zu 80 Prozent langweilig, 20 Prozent frech. Diese frechen Momente finden natürlich Aufmerksamkeit.

Meinen Sie alles, was Sie in Sozialen Medien schreiben und sagen, ernst?

Ich würde nichts sagen, wozu ich nicht stehe. Also: Ja.

Ist Aufmerksamkeit um jeden Preis in Ordnung?

Nein. Ich würde es auch nicht um jeden Preis machen. Das ist nicht mein Ding. Ich werde mich nicht verkleiden, ich werde nicht schreien, ich werde keine dummen Grimassen machen, ich werde mich auch nicht ausziehen. Das sind alles Extreme, die natürlich zu mehr Reichweite führen. Aber ich will ich bleiben.

Zuletzt sind Sie mit der IHK aneinandergeraten, weil Sie deutlich kritisierten, dass Ihre Prüflinge noch Daten auf CD-Rom bearbeiten sollen. Warum so eine Debatte übers Netz?

Es bringt Aufmerksamkeit. Der IHK wird seit 20 Jahren erzählt, dass sie moderner und offener werden muss. Aber es passiert leider wenig. Dieser Post hat 300 000 Menschen erreicht, die haben fleißig mitdiskutiert. So etwas kann funktionieren, das reißt einen aus der Lethargie heraus. Die IHK hat eine Woche später reagiert.

Welches Ihrer nächsten Bücher wird ein Erfolg?

Ich bin da noch nicht sicher. Etwas Gesellschaftskritisches läuft derzeit besser, wird immer mehr. Es ist aber noch die Frage, ob ich mich da so einmischen will.

Beraten Sie auch Ihre FDP, wie sie erfolgreicher werden kann?

Ich bin kein Parteimitglied, aber Unterstützer. Sie vertritt als einzige Partei noch teilweise meinen liberalen Geist. Aber die FDP ist unbelehrbar, die möchte nicht besser werden.

Wann wurden Sie das letzte Mal für Ihr Outfit gelobt? Sie haben 20 hellblaue Hemden, 20 beige Hosen, dazu zwei blaue Sakkos. Ist das Provokation, Markenbildung oder Ideenlosigkeit?

Ideenlosigkeit. Ich hatte schon als Kind keine Lust, mich einzukleiden – ein Leidensthema. Dann habe ich den Mut gefasst, immer dasselbe anzuziehen. Seitdem ist das Leben so viel leichter und angenehmer geworden. Trotzdem wurde es natürlich zur optischen Marke. Das ist der Lagerfeld-Effekt.

Ich bin etwas enttäuscht vom Interview. Ich dachte, Sie geben noch viel mehr den Arschloch-Typen.

Ja, das bin ich aber nicht. Das wird nur in den drei Minuten Beitrag zusammengeschnitten. Machen Sie das auch?