Verhalten ausgelassen

Rotenburg - Samstagabend im Rotenburger Heimathaus: Der Sänger im schwarzen Muskelshirt, das die tätowierten Arme zur Geltung bringt, skandiert: „Raise your Voice for Changes!“ Vor der Bühne fliegt die lange Haarpracht einiger Zuschauer in den ersten Reihen beim Headbanging.

Den Titel des Songs von Headliner „Anchors & Hearts“ müssen sich auch die Verantwortlichen der Kulturinitiative KIR so oder so ähnlich gedacht haben, als sie vor gut einem Jahr Szenegröße Sergej Tschernow ansprachen, ob er an der Organisation einer Heavy-Metal-Reihe interessiert sei. Für den selbst seit mehr als einer Dekade aktiven Musiker und Macher von Formaten wie Metal Splash keine Frage: „Das Heimathaus bietet eine schöne Bühne, viel mehr Platz und bessere Möglichkeiten für das Catering als beispielsweise das Jugendzentrum!“

Er ist zuversichtlich, bald einmal ausverkauftes Haus vermelden zu können. Am Samstagabend blieb die Zahl der Besucher mit nicht einmal der Hälfte des Besucherrekords von 180 in der Erstauflage im April allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Die Ursache? Tschernow kann nur Vermutungen anstellen: „Unser Headliner im April, Distream, hat natürlich gezogen.“ In der zweiten Auflage am Samstagabend setzte der Booker eher auf Vielfalt: Bei „Anchors & Hearts“ aus Bremervörde hatte der Auftritt beim diesjährigen Hurricane den Ausschlag gegeben; „Surgical Strike“ aus Hannover überzeugten schon beim Wacken-Open-Air; Wildes Blech war als Support aus dem Landkreis geladen worden. „Die hatte ich vorher nur auf Youtube gesehen“. Die 30-köpfige Bläserformation, die mit dem undankbaren Platz als Opener vor wenig Publikum spielte, begeisterte auch den Taina-Frontmann Tschernow. „Richtig gut, und vor allem haben sie meine Lieblingssongs von Metallica und System of a Down gespielt!“ An den Bands lag es also nicht, dass im Heimathaus zunächst nur verhaltene Stimmung aufkommen wollte. Auch die alten Hasen der Thrash-Band „Surgical Strike“ lieferten mit druckvollen Riffs, einer professionellen Show und viel „Old School“ ab. Ebenso professionell heizten die Mannen der Melodic-Hardcore-Band „Anchors & Hearts“ um Sänger Manuel Wintjen dem Publikum ein. Dessen Parole: „Zeig's uns, Rotenburg!“ lockte die Metalfans gegen Ende des Abends aus der Reserve. Aber: Es bleibt noch Luft nach oben. J hey