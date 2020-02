Vereinbarkeit ohne Nachteile

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Als Arbeit wird in der Öffentlichkeit oft nur die wahrgenommen, die entlohnt wird. Doch auch im Privaten wird viel geleistet, meist im Stillen, meist von Frauen. Am 29. Februar ist daher „Equal Care Day“. Dieser Tag, den das Journalistenduo Almut Schnerring und Sascha Verlan 2016 ins Leben gerufen hat, soll darauf aufmerksam machen, wie ungleich „Care“-Arbeit verteilt ist – und wie wenig sie wertgeschätzt wird. Dass das „ein ganz wichtiges Thema“ ist, weiß auch Kerstin Blome, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rotenburg. „,Care‘ wird mit Pflege übersetzt oder mit Sorgearbeit – das ist passender, es umfasst mehr“, findet sie.

Offizielle Zahlen seien auf den ersten Blick ausgeglichen: Alle Arbeitsleistungen zusammengefasst, leisten Männer durchschnittlich 44,5 und Frauen 45,5 Wochenstunden. Aber: Bei Männern sind es 57 Prozent bezahlte Arbeit, bei Frauen lediglich 35 Prozent. „Das liegt daran, dass Frauen oft in Teilzeit arbeiten, Zuhause den größeren Anteil haben.“ Und das hat Auswirkungen, zum Beispiel auf die Rente: „Dann sprechen wir vom ,Gender Pension Gap‘“, so Blome. In einer 2012 vom Bundesfamilienministerium veröffentlichten Studie dazu heißt es zu Beginn: „Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen und Männern in Deutschland unterscheiden sich deutlich. Frauen unterbrechen ihre Erwerbsarbeit häufiger und länger, arbeiten im Durchschnitt weniger Stunden pro Woche zu niedrigeren Löhnen und sind häufiger in nicht sozialversicherungspflichtigen (Mini-)Jobs beschäftigt.“ Viel geändert hat sich seitdem nicht. Das bestätigt Blome: „Deswegen sprechen wir bei Altersarmut viel von Frauen-Altersarmut.“

Dass das so ist, liege auch an den traditionellen Rollenbildern, die noch immer Bestand haben – trotz aller Bemühungen, diese aufzubrechen. Umso wichtiger sei dieser Aktionstag. Die Festlegung auf den 29. Februar, den es nur alle vier Jahre gibt, ist bewusst: „Dieser Tag wird häufig übergangen, ähnlich ist es bei der Care-Arbeit. Diese wird zu 80 Prozent von Frauen geleistet.“ Männer müssten entsprechend viermal so viel leisten, um auf den gleichen Anteil zu kommen.

Das Thema sei nach wie vor nicht genug im Bewusstsein. „Es wird so naturgegeben dargestellt, dass Frauen Teilzeit arbeiten, sich um Kinder, Alte und Kranke kümmern“, so Blome. „Das System haben wir etabliert – und wir können es ändern.“

Erste Bemühungen seien da, unter anderem mit der Familienpflegezeit, die bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf helfen soll. So sind Frauen beispielsweise in Pflege- und Erziehungsberufen stärker vertreten. „Und diese sind in der Regel schlecht bezahlt“, sagt Blome. „Es tut sich was, aber wir müssen nachdenken, es muss weiter dran gearbeitet werden. Warum sind Pflegeberufe so schlecht bezahlt? Weil es traditionell Frauenberufe sind? Muss das so bleiben?“, stellt sie in den Raum. Zudem kann die Arbeit eine große mentale Belastung sein – nicht jeder kann das leisten. Dabei sei die Wümmestadt grundsätzlich in einer komfortablen Situation, was die Möglichkeiten im Bereich Pflege angehe. „Wir haben mit dem Klinikum und den Werken große Arbeitgeber.“

Doch nicht nur die Rollenbilder müssen sich weiter ändern, auch die Bezahlung – und da kann sich allein auf lokaler Ebene nicht viel tun. Aber: „Natürlich kann jeder nachdenken, wie er das Zuhause aufteilt.“ So nehmen immer mehr Väter Elternzeit, auch in Rotenburg – aber meist nur zwei Monate. Oft ist es eine rein finanzielle Frage. „Solange Frauen schlechter bezahlte Jobs haben, ist das schwierig zu ändern.“ Auch die Pflege kranker Angehöriger übernehmen nur selten Männer.

Dabei sieht Blome auch die Frauen in der Pflicht, stärker zu sagen, dass es nicht selbstverständlich sei, allein die Sorgearbeit zu leisten. Und wenn sie das möchten, sollte die Verbindung von Kindern und Teilzeit nicht in Nachteilen münden. „Es ist wichtig, dass sich Frauen in der Politik da für Veränderungen einsetzen.“ Aber: Dafür müssen noch mehr Frauen dort hin. „Im Rotenburger Rat sind mehr als 30 Prozent Frauenanteil. Das ist nicht genug, aber im Vergleich schon sehr gut.“ Aber gucke man, wer das Rotenburger Leben prägt, stünden oft Männer im Fokus. Dabei gebe es „viele Frauen, die tolle Arbeit machen, aber sie stehen nicht so im Rampenlicht“.

Gemeinsam mit dem Simbav hat Blome 2019 in Kursen und städtischen Kitas eine Umfrage zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf durchgeführt. „Eines der wichtigsten Themen ist der Wunsch nach Arbeitgebern, die mehr Verständnis für Familien haben, Teilzeitstellen für Männer bieten.“ Viele wollten ihre Arbeitszeit reduzieren oder Zuhause bleiben, wenn das Kind krank ist. „Rechtlich gesehen dürfen das Väter genauso.“

Dass ihr Beruf in naher Zukunft „überflüssig“ sein wird, glaubt sie nicht. „Ich hoffe es“, schmunzelt sie. „Aber nicht in den nächsten zehn Jahren.“ Einerseits habe sich viel getan, bedenke man, dass Frauen in den 70er-Jahren fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen. Zudem sei zur Unterstützung viel in den Krippen- und Kitaausbau investiert worden. „Der Anteil an Kindern, die mit einem Jahr in der Krippe sind, ist hochgeschnellt – das war früher die absolute Ausnahme.“ Dann wieder geht es zurück: „Parteien wie die AfD fordern einen so radikalen Rückschritt in Sachen Familienpolitik, wo Frauen an den Herd gehören, da sind wir wieder beim traditionellen Nachkriegsfamilienbild“, verdeutlicht Blome. „Natürlich soll jeder selbst entscheiden, aber es muss die Möglichkeit geben, frei zu wählen. Solange es Begriffe wie Rabenmutter für Vollzeit-Arbeitende gibt, sind wir davon noch weit entfernt.“ Denn eines sei klar: „Unsere Gesellschaft würde nicht funktionieren, wenn diese unbezahlte Arbeit nicht gemacht würde.“