Kein Metal am Weichelsee

Rotenburg - Von Michael Krüger. Freunde der härteren Gitarrenmusik müssen jetzt ganz tapfer sein: Sowohl der wiederbelebte Tanz in den Mai mit „Rock am See“ als auch das „Weichelsee Open Air“ sind für dieses Jahr gestrichen.

Das bestätigt Yva Grundinski als Sprecherin des Vereins „Heavy Sounds“, der beide Veranstaltungen im vergangenen Jahr in Rotenburg über die Bühnen gebracht hat. Zeitnot, fehlende freie Termine und Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen seien die Gründe für die Absage. Metal-Konzerte wird es damit in diesem Jahr am Weichelsee nicht geben.

Die Anhänger der lauteren Gangart hatten in den vergangenen Wochen bereits mit den Hufen gescharrt, am Dienstag nun folgte die offizielle Bestätigung für die Absage. Einziger möglicher Termin für das „Weichelsee Open Air“, das 2016 mit rund 500 Besuchern das Erbe des „Metal Splash Open Air“ angetreten hatte, wäre am 10. und 11. Juni gewesen, dann feiert allerdings die Behrens-Wöhlk-Gruppe am Weichelsee ihr Sommerfest.

Umzug kommt nicht infrage

Grudinski: „Da zum einen das Wetter passen und zum anderen keine Kollision mit anderen Festivals ähnlicher Sorte passieren soll, sind wir bezüglich eines Termins in einem sehr begrenzten Zeitfenster, nämlich im Juni 2017, da gibt’s nix zu rütteln, wir haben gebrütet und getüftelt, und da es eine rein ehrenamtlich durchgeführte Veranstaltung ist und wir ja alle auch noch nebenher ein bisschen Arbeiten und so weiter, haben wir auch keinen Ausweichtermin im Juli 2017 oder später anzubieten.“

Ein Umzug an einen anderen Ort komme für das kleine Festival nicht infrage. Ausfallen wird auch das „Rock am See“ am Weichelsee, betätigt Grudinski. Stattdessen könnte sich „Heavy Sounds“ ein Konzert an einem anderen Ort vorstellen.

Kleinere Partys angekündigt

Ulrich Schorpp, Betreiber des „Strandhouse“ am Weichelsee, kündigt statt der Metal-Konzerte kleinere Partys an. Und natürlich das, was jenseits der harten Rockmusik läuft: Minimal Club, Summer Sensation Beachfestival und Reggae-Night.

Als Optionen gäbe es zudem Überlegungen für eine Neuauflage von „The Magic of Santana“ und ein Open Air mit der Kulturinitiative Rotenburg. Ein Osterfeuer werde es allerdings in diesem Jahr nicht mehr am Weichelsee geben – der Ärger um Vorgaben des Ordnungsamtes im vergangenen Jahr ist bekannt.

Auch wenn „Heavy Sounds“ mit seinen Konzerten 2017 am Weichelsee pausiert, verspricht Sprecherin Grudinski: „Die Planungen stehen natürlich nicht still, und es gibt sicherlich demnächst wieder News von Heavy Sounds! Außerdem haben wir nun ein bisschen mehr Zeit, uns bereits dem neuen Jahr 2018 zu widmen!“