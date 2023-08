Veranstalter wollen Probleme lösen: „Ferdi“ soll noch lange fliegen

Von: Michael Krüger

Die Schlangen an den Verkaufsständen waren am Sonnabend mitunter sehr lang. Die Veranstalter versprechen Verbesserungen. © Schritt

Das Ferdinands Feld Festival trotzt einigen Widrigkeiten und stellt sich organisatorisch neu auf. Man will besser werden, lautet das Versprechen für die nächsten Ausgaben.

Rotenburg – Roland Nielebock steht an diesem Dienstagnachmittag mal nicht im Regen und baut ab oder sammelt ein: Der 37-Jährige sitzt im Produktionscontainer auf dem Rotenburger Flugplatz und rechnet. Am Wochenende hat er mit seinem Team rund 20 000 Leute beim Ferdinands Feld Festival tanzen lassen, jetzt zieht er Bilanz. 2015 gestartet, sollte sich das „Ferdis“ etablieren, langsam wachsen, eine Festival-Institution werden. Corona hat man mit allerlei Geschick überstanden, auch die heftigen Kostensteigerungen der Nach-Pandemie-Zeit inklusive der diesjährigen Wetterkapriolen sind einigermaßen verdaut. Nielebocks Fazit: „Wir gehen davon aus, dass es sich gelohnt hat.“ Dennoch soll sich 2024 einiges ändern – und wohl auch müssen im finanziell hart umkämpften Festivalmarkt.

Neue Namen im Organisationsteam

Mit dem Ende der 2023er-Ausgabe und dem Start des Vorverkaufs für den Neustart 2024 tauchen zwei neue Namen und eine neue Firma im Impressum des Festivals auf: Event-Manager Tobias Meisner und Gastronom Amon Rayat aus Bremen mit der „fuenfvorzwoelf event GmbH“. Bislang standen nur die Gründer und Freunde Nielebock, Benjamin Pekrul und Marco Fricke hinter dem Festival, hatten die Geschicke weitgehend allein von ihrer Scheeßeler Zentrale „24/7 Events und Merchandising“ GmbH“ aus geleitet. Schon im Vorfeld gab es aber größere auch öffentliche Diskussionen darüber, ob sich der Aufwand einer solchen Veranstaltung noch von so wenigen Schultern tragen lässt.

Mit einem Chip am Handgelenk wurde bezahlt. © Schritt, Sigi

„Die Firma hat funktioniert“, betont Nielebock, der sich bei Aussagen über die neue Partnerschaft aber noch zurückhält. Die neuen Mitgesellschafter gebe es nicht, weil man mit dem „Ferdis“ eine Bauchlandung hingelegt habe. Vielmehr sei der Aufwand für drei Personen in der Schaltzentrale mittlerweile zu groß geworden. Das Team müsse wachsen, mit Meisner und Rayat habe man auch in den vergangenen Jahren schon lange zusammen gearbeitet, es seien „gute schlaue Köpfe“. Nun folge die offizielle Kooperation – ohne dass die „Gründerväter“ das Festival jetzt „verkauft“ hätten. Es bleibe in ihrem „Altbestand“, man habe sich eben neu formiert, „um besser zu werden“.

Probleme mit dem Bezahlsystem

Diesbezüglich gebe es einige Stellschrauben, sagt Nielebock selbstkritisch. Über einen „ungewöhnlich hohen Krankenstand“ mit vielen personellen Absagen am Veranstaltungstag hinaus seien es an erster Stelle logistische Probleme gewesen. Vor Ort sei es offensichtlich gewesen, dass das neue System mit einem Bezahlchip am Festivalband noch große Anlaufschwierigkeiten hatte. Was zu einem effizienteren Arbeiten an Verpflegungs- und Merchandise-Ständen führen sollte, sorgte mitunter für sehr lange Wartezeiten. Sowohl Gäste als auch Mitarbeiter hätten ihre Schwierigkeiten im Umgang mit dem Chip gehabt. Daran werde gearbeitet, auch wenn klar sei, dass es ein Zurück nicht geben werde. Veranstaltungen aller Art müssten immer mehr behördliche Auflagen erfüllen, ein Bezahlen und Abrechnen mit Bargeld und Girokarten an jeder Kasse sei ein noch viel größerer technischer Aufwand – und damit am Ende teurer für die Besucher. Also müssten die Abläufe optimiert werden, mit dem entsprechenden Dienstleister sei man bereits im Gespräch. Klar sei: „Mit der Gastro verdienen wir unser Geld“, so Nielebock. Also habe auch der Veranstalter ein großes Interesse daran, dass es besser funktioniert.

Ferdi soll es noch viele Jahre geben! © Sigi Schritt

Dass für den Chip eine Aktivierungsgebühr von 2,50 Euro erhoben wurde, habe man transparent auf allen Kanälen kommuniziert, betont Nielebock. Im Gegenzug habe das „Ferdis“ anders als fast alle anderen Festivals die Getränkepreise im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht, auch wenn das nötig gewesen wäre. Nielebock: „Wir haben die Kosten damit nicht versteckt.“ Alles sei deutlich teurer geworden, aber selbst bei den Ticketpreisen wolle man 2024 stabil bleiben. Der Kritik zum Trotz: Am Dienstag, drei Tage nach dem Festival, waren knapp 6 000 Tickets für die nächste Ausgabe am 3. August 2024 verkauft – in erster Preisstufe für 44,90 Euro.

Zufahrt zur Kaserne wird gesperrt

Was zusätzlich Probleme bereitete in diesem Jahr, war die Wetterlage beim bislang eigentlich immer weitgehend sonnenverwöhnten „Ferdis“. Mehrere Zehntausend Euro hatten Nielebock und seine Mitstreiter zusätzlich investieren müssen, um das Festivalgelände regenfest zu machen. Dutzende Lohnunternehmer waren unterwegs und verteilten Tonnen von Hackschnitzeln. Auch wenn der Festivaltag dann zunächst trocken und sonnig war, setzte gegen 22 Uhr der Starkregen ein. Früher als geplant, bilanzierte auch die Polizei, verließen daraufhin viele Gäste das Gelände. Die Verkehrsprobleme auf der Bundesstraße 71 ließen nicht lange auf sich warten. Und auch im Einfahrtsbereich der Kaserne wurde es eng. Viele Besucher, die eigentlich den etwas längeren Weg ins Gewerbegebiet Hohenesch zu den dortigen Abhol-Parkplätzen hätten nehmen sollen, ließen sich dort einsammeln. Das werde im kommenden Jahr nicht mehr möglich sein, betont Nielebock. Im vergangenen Jahr bei bestem Wetter sei auch alles reibungslos verlaufen. Dass trotzdem gut 20 000 insgesamt und zwischendurch 18 000 Partygäste zeitgleich auf dem Gelände gewesen seien, sei eine tolle Bilanz. Natürlich habe man die angepeilten 25 000 Besucher nicht ganz erreicht, aber: „Aufgrund der Wetterlage in den Wochen davor machen wir einen Kniefall und sind sehr happy.“

Arbeiten an den Kritikpunkten

Trotz aller Kritik herrscht bei Nielebock an diesem Dienstagnachmittag ein „Gefühl, dass nicht alles schlecht war“. Wie am Festivalsamstag lässt sich passend dazu auch mal die Sonne blicken. Man nehme die Kritik der Besucher sehr ernst und arbeite an Lösungen. Das habe schon in der Festivalnacht begonnen, die für Nielebock erst gegen 6 Uhr am Morgen vorbei war – nachdem die letzten Beats auf den Bühnen verhallt waren, ging es direkt zur Nachbesprechung mit dem Organisationsteam. „Der alte Mann merzt alle Fehler aus“, sagt Nielebock und spielt auf das Festivalmaskottchen an, das optisch an Namensgeber Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin angelehnt ist. Denn, das sei doch klar: „Die Reise von Ferdi soll noch viele Jahre fortgeführt werden.“