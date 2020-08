Urlaub für Bello und Co.

Borchel – Von der Großstadt aufs Land: Luisa Schroeder hat Hamburg hinter sich gelassen, um ihren Kunden mehr bieten zu können. Auf einem 1 200 Quadratmeter großen Grundstück hat die gelernte Tierarzthelferin zusammen mit ihrem Freund Mike Denton 2016 die Pfotenburg gegründet.

Im idyllischen Borchel bietet Schroeder eine Tages- und Urlaubsbetreuung für Hunde an – jetzt, in den Sommermonaten ist bei ihr Hochbetrieb. Die Tiere können sich draußen in der großen Gruppe frei bewegen. „Mir ist es wichtig, dass die Hunde sich wohl fühlen“, erklärt die Borchlerin. Im Wohnhaus der Hundeexpertin steht den Vierbeinern der untere Bereich zur Verfügung. Sollten sich die Hunde nicht verstehen, können diese durch einfache Türgitter räumlich voneinander getrennt werden. Das Wohnhaus ist der Ruhebereich, es dient zum Fressen und Schlafen.

„Mir ist es wichtig, dass die Hunde regelmäßig kommen, also mindestens einmal die Woche, um die Abläufe aber auch mich besser kennenzulernen“, erklärt Schroeder. Die Pensionshunde werden von montags bis freitags zwischen 7.30 und 9.30 Uhr gebracht, gleiches gelte für die Tiere in der Tagespflege, die dann zwischen 17 und 19 Uhr wieder abgeholt werden können. Am Samstag wird die Zeit individuell vereinbart. Sonntags ist die Pfotenburg geschlossen.

Für die Tages- und Urlaubsbetreuung ist es immer derselbe Ablauf: Nach einem Telefonat wird ein Treffen auf dem Hof vereinbart. Schroeder macht sich ein Bild von dem Hund und führt ihn langsam mit ihren Hunden zusammen, es folgt ein Probetag und für Pensionshunde eine Probenacht. Umso früher der Hund diese Erfahrung macht, desto leichter fällt es ihm.

„Mir macht es Spaß, mit Hunden zu arbeiten, sie zu analysieren, von ihnen zu lernen und ihnen eine schöne Zeit zu schenken“, bekräftigt Schroeder. Mit viel Feingefühl geht sie auf die Bedürfnisse der Vierbeiner und ihrer Halter ein.

Ihr Vorwissen durch die Ausbildung zur Tierarzthelferin hat sich für die Betreuung als Vorteil herausgestellt. Gewisse Handgriffe habe sie verinnerlicht, erzählt die Borchlerin. So taste sie die Hunde beim Kuscheln gerne einmal ab. Schon bei zwei Tieren habe sie so einen Tumor entdeckt. Bei einem Hund war dieser noch operabel, bei dem anderen aber nicht mehr.

„Ich liebe es, den Besitzern den wissenschaftlichen Hintergrund für das Verhalten ihrer Hunde zu erklären. Manchmal sind es nur kleine Gesten, die ein Verhalten verstärken oder verbessern“, berichtet die Expertin.

Neben der Betreuung von Hunden nimmt die Borchlerin vereinzelt Hunde als vorübergehende Pflegestation auf. Kerry ist eine davon, die Mischlingsdame stammt aus Rumänien. Sie kam durch eine Katalogvermittlung nach Deutschland. Den damaligen Besitzern gefiel Kerry dann doch nicht, und mit ein paar Umwegen kam die Hündin in Borchel an. Nach einer Kennlernzeit sei Kerry ein verschmuster, liebevoller, abrufbarer und leinenfügiger Hund. Schroeder möchte nun ein endgültiges Zuhause für die verschmuste, etwa F��nf- bis Sechsjährige finden. ks