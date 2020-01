Rotenburg - Von Michael Krüger. Nach einer Dreiviertelstunde intensiver Diskussion reicht es Gunter Schwedesky. Ihm wird inhaltlich schwindelig an diesem späten Donnerstagabend im Sitzungsraum vier des Rotenburger Rathauses. Der Ausschuss für Planung und Hochbau tagt, es geht mal wieder um innerstädtische Bauvorhaben, vor allem um das brachliegenden Grewe-Grundstück gegenüber der Post. Was und wie dort gebaut werden darf, wo bis Herbst 2018 das Bistro Carthago stand, ist ein Dauerstreitpunkt in der Kreisstadt. Und das nervt den FDP-Ratsherrn: „Wir drehen uns fürchterlich im Kreis. Wir sind Wiederkäuer der schlimmsten Art.“ Schwedesky beendet die Debatte mit einem Geschäftsantrag. Es muss eine Lösung her.

Die soll im März auf den Tisch kommen. Das verspricht Stadtplaner Clemens Bumann, nachdem CDU-Politiker Klaus Rinck von der Verwaltung eine Zusage für einen konkret formulierten Bebauungsplan gefordert hat. Rinck habe seinen Mitarbeiter geradezu „genötigt“, grätscht kurz darauf Bürgermeister Andreas Weber (SPD) dazwischen – wohlwissend, dass es zwischen der Mehrheitsgruppe um die CDU sowie der beteiligten Unternehmerschaft und dem von ihm geführten Rathaus bislang unvereinbare Ansichten gab.

Die Geschichte hat natürlich eine persönliche Dimension. Schon 2016 schließt das Carthago, der Lokalbetrieb in dem maroden Gebäude trägt sich nicht mehr. Unternehmerin Jette Grewe und ihr Ehemann Dirk Ostendorf kaufen das an ihr Geschäft „Jette C.“ grenzende Haus, schmieden Erweiterungs- oder Neubaupläne. Zwei Jahre steht das Gebäude leer, dann rollen die Bagger an. Mit dem befreundeten Unternehmer Norbert Behrens – Geschäftsführer der Planungsgemeinschaft Nord (PGN) – wird eine Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt. Es soll Wohnraum geschaffen werden, bis zu 15 Wohnungen sind im Gespräch, dazu Gewerbeflächen und ein Parkturm. Das Grundstück im Kerngebiet der Stadt mit mehr als 1 000 Quadratmetern ist ein Filetstück. „Das hier ist das neue Zentrum“, sagt Behrens bei einem Ortstermin mit der Politik im Dezember 2018.

Widerspruch gibt es dafür keinen – wohl aber vor allem von Bürgermeister Weber für den Umfang des geplanten Bauvorhabens. Grewe möchte dreigeschossig mit einem zurückspringendem Staffelgeschoss samt Flachdach bauen, die Stadt beharrt auf die im 30 Jahre alten Bebauungsplan festgelegte Zweigeschossigkeit mit einem Sattel- oder Walmdach.

Das war seit jeher so, und das wird auch an diesem Donnerstagabend deutlich. Klar auf die Seite der Bauherren hat sich die Mehrheitsgruppe geschlagen, auch SPD-Fraktionssprecher Gilberto Gori signalisiert Sympathie. Nur: Es fehlt bislang an den entsprechenden Plänen. „Stimmt nicht“, sagt die CDU. „Es wird verschleppt und verschleppt und verschleppt“, donnert Ratsmitglied Franziska Kettenburg. Rinck spricht von „sachfremden Erwägungen im Hintergrund“. Und: „Ich bin vom Umgang enttäuscht.“

Tatsächlich gab es im Rathaus bereits den Entwurf eines Bebauungsplans mit Firsthöhen, die den Grewe- und PGN-Plänen genügt hätten. Doch dieser wurde nie politisch behandelt. Er verschwand, es blieben gegensätzliche Ansichten. Auch hatte Unternehmerin Jette Grewe einen Antrag eines Bauleitplanverfahrens zur Erhöhung auf drei Vollgeschosse gestellt. Doch als Architekt Behrens Ende 2018 öffentlich von „Zipfelmützen“ spricht, die der Bürgermeister mit seinen veralteten Ansichten zu Klinkerhäusern und geneigten Dächern vertrete, trennen sich die Wege. Auch in der politischen Debatte um die Stadtentwicklung insgesamt und das Hin und Her um Webers Rücktritt mischen sich zwischen von beiden Seiten immer rauere Töne. Im Planungsausschuss am Donnerstag sagt Weber, Verhandlungen mit anderen Investoren in der Innenstadt wie beim Goethepark liefen sehr kooperativ. „Das ist hier offensichtlich nicht der Fall“, so der Bürgermeister.

„Es wird jeder erkennen, dass ein drittes Gerschoss kein Problem ist“, blickt Planer Behrens dessen ungeachtet voraus. Er ist sich sicher, dass die Ratsmehrheit mit der CDU eine stärkere Innenverdichtung durchbringen wird, die der Entwicklung der Stadt zugutekomme und in der Höhe im umliegenden Bereich schließlich auch vorhanden sei. Selbst die Grünen müssten da zustimmen, weil ein flaches Gründach gut fürs Mikroklima sei, sagt der Fachmann.