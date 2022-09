Untreue und Streit: „Theater“ im Rotenburger Reitstall

Von: Michael Krüger

Das Vermögen des Rotenburger Reitclubs ist weg, die Untreue-Ermittlungen gegen den ehemaligen Kassenwart laufen. Doch wie geht es weiter auf der Anlage am Stadtrand? Pächterin Angélique Sieg befindet sich im Streit mit dem Vorstand. Schon bald soll neu gewählt werden.

Rotenburg – Wie geht es weiter mit dem Rotenburger Reitclub? Seitdem bekannt geworden ist, dass die Vereinskasse geplündert wurde und die Polizei gegen Kassenwart Frank Peters wegen Untreue ermittelt, stellen sich viele Fragen zur Zukunft des Reitwesens auf der Anlage am Ortsausgang an der Visselhöveder Straße. Wobei: Diese gab es auch schon vor den strafrechtlichen Dimensionen. Das Verhältnis zwischen Verein und Pächterin Angélique Sieg ist schon seit Monaten zerrüttet.

Die vom Vereinsvorstand beauftragte Anwältin spricht von „Kleinmist“ im Vergleich zur Frage, wo das Geld des Vereins geblieben ist. Aber für die mehr als 300 Mitglieder, für die fast 50 Einsteller, die ihre Pferde dort in Boxen stehen haben, und für die vielen Menschen der Region, die die Angebote auf der weitläufigen Anlage in den vergangenen Jahrzehnten gerne genutzt haben, ist es die eigentlich grundlegende: Läuft der Betrieb denn noch weiter? Zumindest diesbezüglich sind sich Vorstand und Pächterin einig. Die Vereinsführung teilt schriftlich auf Nachfrage mit, dass „der Betrieb weitgehend regulär läuft, wobei in letzter Zeit mehrere Einsteller seitens der Pächterin wegen Differenzen eine Kündigung erhalten hatten und mit ihren Pferden ausgezogen sind.“ Sieg wiederum berichtet beim Ortstermin auf der Anlage, für die sie seit Sommer 2020 mit ihrem „Pferdezentrum Rotenburg“ zuständig ist: „Wir haben uns über zwei Jahre etwas aufgebaut. Wir wollen bleiben.“

Womöglich müssen aber auch das bald Gerichte entscheiden, über die Untreue-Vorwürfe hinweg. Im April hatte Sieg selbst den Pachtvertrag zum Oktober gekündigt. Als Gründe nennt sie eine fehlende Kommunikation mit dem Vorstand, zudem seien viele versprochene Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen vom Verein nicht umgesetzt worden. Als dann auch noch Fördergelder ausblieben und Reitschüler verunsichert wurden, habe sie das Gespräch gesucht – ohne Erfolg. Skepsis habe sich bei ihr und ihren Mitstreitern, die sich um das Tagesgeschäft der Anlage kümmern, breitgemacht. Nachfragen blieben erfolglos. „Der Vorstand fühlte sich erpresst“, sagt sie. „Da ging das Theater los.“

Tatsächlich hat die Vereinsführung gegenüber Sieg ebenfalls gekündigt, fristlos zum 1. August. „Dies wurde auf die nicht reguläre Durchführung von Reitabzeichenkursen sowie zuvor vergeblich abgemahnte Verstöße gegen den Pachtvertrag gestützt“, heißt es. Mit dieser fristlosen Kündigung, so Sieg, hätte sie nie wieder eine neue Anlage als Pächterin gefunden. Die Vorwürfe seien haltlos gewesen, sie habe daraufhin ihre Kündigung zurückgenommen und die des Vorstands angefochten. Ergebnis bislang offen.

Sieg spricht auch von „Schikanen“, die sich aus der Auseinandersetzung ergeben hätten. Acht Mal habe es anonyme Anzeigen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gegeben, acht Mal sei das Veterinäramt vor Ort gewesen. Beanstandungen habe es nie gegeben. Es seien „alle möglichen Register gezogen“ worden. Gesprochen habe man indes nicht mehr miteinander. Irgendwann im Juli oder August habe sie überhaupt zuletzt jemandem vom Vorstand auf der Anlage gesehen. Sollte sich wieder jemand blicken lassen, dürfte denjenigen „viele Fragen der Mitglieder“ erwarten. Nichtsdestotrotz wolle man bleiben, mindestens bis zum regulären Ende des Pachtvertrags 2024. Sieg: „Wir wollen das sinkende Schiff wieder auf Kurs bringen.“

Zu dem „Wir“ gehört auch Thorsten Wittenberg. Der Reitsportler und -lehrer ist Siegs neuer Lebensgefährte. Dass die Querelen möglicherweise auch mit Siegs ehemaligem Lebensgefährten René Appelt zu tun haben, mit dem sie vor zwei Jahren noch das „Pferdezentrum“ eingerichtet hatte, sei nicht ausgeschlossen. Der lebe zwar mittlerweile in Süddeutschland, sei aber noch Vorstandsmitglied im Club. Der Vorstand indes weist solche Zusammenhänge zurück.

Sieg und Wittenberg haben einige Unterstützer, die den Reitclub selbst „wiederbeleben“ wollen. Mitglied Emile Stuijt aus Bothel ist einer, der „Platz nehmen möchte im neuen Vorstand“ – ohne den alten natürlich aus seiner Pflicht zu entlassen. Auch Klaus Busch, dessen Frau seit „Jahrzehnten“ dabei sei, sagt: „Differenzen zwischen Pächter und Verein gab es immer mal. Aber man hat sich doch stets zusammengerauft.“ Die Kommunikation untereinander müsse einfach wieder stattfinden. Man sei guter Dinge, ein neues Vorstandsteam zu finden.

Das könnte schon am 10. Oktober der Fall sein. Für diesen Montag ist ab 19.30 Uhr eine Mitgliederversammlung terminiert – inklusive Rücktritt des amtierenden Vorstands und Neuwahlen. Dass es weitere Kandidaten auch der „Gegenseite“ gibt, erwartet Pächterin Sieg mit großer Sicherheit.

Ermittlungen gegen den ehemaligen Kassenwart laufen – Geld ist „weg“

Wo ist das Geld aus der Vereinskasse? „Weg“, heißt es von der Anwältin Franziska Meyer-Hesselbarth, die nach eigenen Angaben die Interessen des Reitclubs vertritt und vom Vorstand damit beauftragt wurde. Meyer-Hesselbarth hat Strafanzeige gegen den bisherigen Kassenwart Frank Peters wegen Untreue erstattet, zudem ist eine Klage vor dem Landgericht Verden eingereicht worden. Es geht den Angaben nach um 72 300 Euro. Meyer-Hesselbarth spricht in einem Schreiben an die rund 300 Vereinsmitglieder von „Überweisungen und Barabhebungen (...) aus der Vereinskasse ohne vereinsbezogenen Verwendungszweck“, die „von Herrn Peters getätigt worden sind“. Er soll das Geld in Hamburg „angelegt“ haben. Peters habe „elegant den Vorstand hinters Licht geführt“. Das restliche Vereinsguthaben reiche aber noch aus, „um die Geschäfte des Vereins fortzuführen, wenn größere und derzeit nicht geplante größere Ausgaben vermieden werden“. Die Rotenburger Polizei bestätigt die laufenden Ermittlungen wegen Untreue gegen Peters, der wegen der Affäre auch seine politischen Ämter für die FDP in Stadtrat und Kreistag abgegeben hat. Einer schriftlichen Mitteilung des Vereinsvorstands nach habe sich Peters diesem gegenüber am 18. September über eine „WhatsApp“-Nachricht folgendermaßen geäußert: „ Ich hatte am 14. meine Rücktrittserklärung zusammen mit den Schlüsseln und USB Stick mit allen Daten per Post an Postfach geschickt. (...) Selbstanzeige habe ich auch gestellt. (...) Werde in Kürze zurück kommen und mich entsprechend dem stellen. Es tut mir leid (...). Ich suche z. Zt. immer noch nach Möglichkeiten das Geld aufzutreiben. Sieht z. Zt. nicht so gut aus.“ Zudem habe er dem Vorstand mitgeteilt, „die Problemsituation mit der Vereinskasse und der ausstehenden Prüfung selber zu verantworten“. Eine Kassenprüfung durch den Verein habe bislang wegen vieler fehlender und ungeordneter Unterlagen nicht stattfinden können.