Untreue, Streit und Rücktritte: Rotenburger Reitclub startet neu

Von: Michael Krüger

Teilen

Der Reitclub Rotenburg kämpft wegen der internen Auseinandersetzungen und der Untreue-Ermittlungen gegen den ehemaligen Kassenwart um den Fortbestand. © Guido Menker

Der Rotenburger Reitclub steht vor einer großen Zerreißprobe. Die Untreue-Ermittlungen gegen den ehemaligen Kassenwart und das Zerwürfnis des alten Vorstands mit der Pächterin des Vereinsgeländes sorgen für eine ungewisse Zukunft. Ein neues Vorstandsteam wagt nun einen Neustart.

Rotenburg – 67 Jahre alt ist der Rotenburger Reitclub, eine Krise wie derzeit hat er aber trotz anderer turbulenter Zeiten noch nie erlebt: Gegen den ehemaligen Kassenwart und mittlerweile zurückgetretenen Kreistags- und Stadtratsabgeordneten Frank Peters laufen polizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue, mehr als 70 000 Euro Vereinsvermögen sind verschwunden, zudem gab es persönliche und mittlerweile auch juristische Auseinandersetzungen zwischen Verein und Pächterin. Die Zukunft des gemeinnützigen Vereins mit rund 260 Mitgliedern und Sitz auf der Anlage an der B 440 am Stadtrand ist gefährdet. Doch ein neuer Vorstand versucht nun einen Neustart.

Gegenseitige Vorwürfe und Kündigungen

Nicht nur die Temperaturen waren an diesem Montagabend nahezu frostig, auch die Stimmung war freundlich formuliert „unterkühlt“, als Mitglieder, Unterstützer und der bisherige Vorstand in der Reithalle zu einer außerordentlichen Versammlung zusammentrafen. Vorne saß die Vereinsvorsitzende Jennifer Sievers mit ihrem Team, in der letzten Reihe hatte Pächterin Angélique Sieg Platz genommen. Die Distanz war groß, die Interessenlage sowieso; auch zu René Appelt, zu diesem Zeitpunkt noch Sportwart des Vereins, Siegs Ex-Lebensgefährte. Spätestens Anfang des Jahres hatte das Zerwürfnis zwischen Vorstand und Pächterin Sieg, die vor zwei Jahren nach Rotenburg gekommen war, begonnen. Es ging um nicht durchgeführte Arbeiten auf dem Gelände, Überwachungsmaßnahmen, die Zulässigkeit von Reitabzeichenprüfungen, der Vorstand wirft Sieg unerlaubten Pferdehandel vor. Das Veterinäramt war acht Mal vor Ort, hatte aber nichts zu beanstanden. „Schikanen“ durch ungerechtfertigte Anzeigen? Beide Seiten kündigten die Pachtverträge, Anwälte wurden eingeschaltet, eigentlich will Sieg aber mit Sohn sowie Lebensgefährten und Reitsportler Thorsten Wittenberg bleiben.

Das Interesse an der Mitgliederversammlung in der Reithalle ist groß. © Michael Krüger

Dringend benötigte Investitionen gab es zuletzt auf dem Gelände nicht mehr. Wie auch? Öffentliche Fördergelder verlangen in aller Regel Eigenanteile, aber: „Wir konnten die nicht abrufen, weil keine Eigenmittel zur Verfügung stehen“, so Sievers. Mit ihrem Vorstandsteam ist sie an diesem Abend komplett zurückgetreten. Entlastet wurde es aber nicht durch die Mitglieder: Die Kassenlage für das vergangene Jahr und das aktuelle ist viel zu diffus – und beschäftigt die Ermittlungsbehörden. 72 300 Euro soll Kassenwart Frank Peters unterschlagen haben, angelegt auf fremden Konten oder seiner eigenen IT-Firma in Rechnung gestellt. Dazu ungeklärte Barabhebungen vom Vereinskonto. „Über Tatmotive wissen wir nichts“, sagte Sievers. Als Belege habe man nur „drei Umzugskartons loser Zettel“ erhalten. „Unvollständig“, hieß es von Kassenprüferin Birgit Bausdorf. Aber auch: „Eine unglaubliche Nachlässigkeit des Vorstands.“ Die Frage der Mithaftung steht im Raum. Das Wort „Schlamperei“ fiel, „Pflichtverletzung pur“.

Peters kritisiert „wilde Storys“

Peters habe sich auch selbst angezeigt, an seiner Schuld bestehen „keine vernünftigen Zweifel mehr“, so Anwältin Franziska Meyer-Hesselbarth, die vom bisherigen Vorstand als Vertreterin des Vereins engagiert worden war. Peters bestätigt auf Nachfrage, dass er am 14. September als Kassenwart zurückgetreten ist und spricht davon, dass „ein paar Fakten als auch Mutmaßungen und unwahre Sachverhalte vermengt“ würden. Es ergebe sich aktuell „eine Story, die nur sehr unvollständig ist und nicht die Geschehnisse korrekt wiedergibt“. Es würden „wilde Storys“ von einigen Mitgliedern des Reitclubs erzählt. Weitere Fragen beantworte er derzeit nicht öffentlich, „davon hat mein Anwalt abgeraten, solange die Ermittlungen noch laufen und es noch keine Anhörungen beziehungsweise Verfahren gegeben hat“. Die Polizei bestätigt Ermittlungen, aber nennt keine weiteren Details. „Laufendes Verfahren“, heißt es auf Nachfrage.

Stefan Pahl ist neuer Vorsitzender des Reitclubs. © Michael Krüger

Wer sich nun wie schuldig gemacht hat und ob das Vermögen des Vereins noch wiederzubekommen ist, wird sich zeigen. Beschäftigen damit wird sich im Sinne des Vereins ein neuer Vorstand. Der hat sich am Montagabend aus dem Kreise derer, die eher loyal auf der Seite von Pächterin Sieg stehen, wählen lassen – wohlgemerkt bei nur einer Gegenstimme. Den Vorsitz hat nun Stefan Pahl aus Scheeßel inne, Stabsoffizier der Marine, Stellvertreter ist Emile Stuijt. Der 42-jährige Pahl betonte, dass man im Verein jemanden brauche, der „etwas organisieren kann, das auch Bestand hat“. Als Marinestabsoffizier und Korvettenkapitän wisse er zu gut, dass man nur navigieren könne, wenn man wisse, wo man steht. Für den Reitclub bedeute das: Es gehe zunächst um eine Bestandsaufnahme, um klare Sicht, was man hat und will. Dazu gehöre auch das Vereinsleben, das zuletzt nicht nur wegen Corona im Prinzip nicht existiert habe. Pahl: „Der Verein wurde mutwillig an den Rand des Untergangs geführt.“ Jetzt mit der Pächterin weiter zu arbeiten, sei genauso „unerlässlich“ wie pragmatisch: „Wer würde mit diesem Verein denn aktuell einen neuen Pachtvertrag eingehen?“ Insbesondere der Schulbetrieb müsse aufrecht erhalten bleiben. „Bis man sinnvoll drüber sprechen kann“, setze man Sieg nicht vor die Tür. Die fristlose Kündigung und Räumungsfrist müssen ausgesetzt werden.

Sorge um Gemeinnützigkeit

Der Reitclub hat einen ersten Schritt gemacht, sich neu zu positionieren. Ob das ausreicht, um bestehen bleiben zu können und die Gemeinnützigkeit zu erhalten, wird sich zeigen. Auch diesbezüglich fand Kassenprüferin Bausdorf abschließend die passendsten Worte – in der Reithalle gleich neben dem Neubaugebiet Stockforthsweg: „Wir müssen vorankommen, sodass unser Gelände nicht zum nächsten Bauland für Rotenburg wird.“