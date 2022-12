Unterwegs mit zwei Rotenburger Ärzten durch die Ahe

Von: Michael Schwekendiek

Erfahrenen Ärzte: Stefan Henning (l.), seit 16 Jahren in eigener Praxis, und Joachim Arnold, seit 2001 am Diako. © Schwekendiek

In unserer Serie „Unterwegs“ geht es mit dem Hausarzt Stefan Henning und Diako-Chefarzt Joachim Arnold durch die Ahe. Während der Wanderung sprechen die Mediziner unter anderem darüber, was sie sich von Patienten wünschen – und natürlich über Corona.

Rotenburg – Wenigstens drei Dinge sind an diesem Tage ungewöhnlich. Erstens: Gleich zwei Rotenburger Ärzte sind bei mir. Dr. Stefan Henning, Allgemeinmediziner, klassischer Hausarzt, und Prof. Dr. Joachim Arnold, Chefarzt am Diako in der Klinik für Gastroenterologie, Diabetologie und Endokrinologie – Hepatologie und Ernährungsmedizin. Zweitens: Mir geht es gut, ich befinde mich nicht auf einer Untersuchungsliege, sondern auf einer Wanderung mit den beiden Medizinern. Und drittens: Es ist Mittwochnachmittag – da sind die Ärzte normalerweise nicht zu erreichen.

Woher kommt das eigentlich? Das weiß von den beiden Ärzten keiner. „War vielleicht immer für den Schriftkram“, vermutet Stefan Henning, „oder für Hausbesuche“. Er müsse am Mittwoch sowieso arbeiten, berichtet der Klinikchef Arnold. Ohnehin hätte er unseren Termin fast vergessen vor lauter Patienten. Jetzt ist er hier, und wir schreiten zügig voran. Ziel ist ein Fischteich weit hinter der Ahe, den Henning bis vor einem Jahr gepachtet hatte. Er ist nicht nur Hausarzt, sondern auch begeisterter Angler.

Idyllisch: Teich in den Wümmewiesen bei Waffensen. © Michael Schwekendiek

Die beiden haben einen forschen Schritt drauf. Zum Schluss werden wir feststellen, dass wir pro Stunde fast fünf Kilometer geschafft haben. Das ist reichlich für eigentlich ungeübte Wanderer. Vielleicht liegt es daran, dass Ärzte immer schnell sein müssen? Patienten warten ungern, und die Wartelisten sind lang. Auf meine scherzhafte Frage, wann ich denn überhaupt einen Termin bekommen hätte, wenn ich als Patient hätte kommen wollen, sagen beide erst mal: „Kommt drauf an, womit!“ Obwohl, so Henning, 80 Prozent aller Patienten sich schon mal grundsätzlich als „Notfall“ sähen. Aber egal – ein echter Notfall käme gleich dran, eine Routine-Darm-Untersuchung in der Klinik müsse eben warten, so Arnold. Bis wann? „Teilweise bis nach den Sommerferien“ hört der Reporter zu seinem Erschrecken. Wie kommt das? Laut Statistischem Bundesamt haben wir heute doppelt so viele Ärzte wie noch vor 30 Jahren. Doppelt so viele! Wo sind die alle? Meine beiden ärztlichen Begleiter nicken wissend. Der Aufwand ist enorm geworden, stellen sie fest. „Wir verbringen Stunde über Stunde am PC oder am Schreibtisch. Alles muss hinterlegt werden. Jeder hat Angst, nicht überall lückenlos Nachweise zu führen“. Und zum anderen wisse man heute weit mehr über Krankheiten. „Früher“, so Henning, „starben die Leute an Schwindsucht“. Das konnte alles Mögliche sein. „Heute können wir genau differenzieren, haben Methoden zur Diagnostik, die immer feiner werden.“ Und, fragt der mitlaufende potenzielle Patient, läuft das denn mit der Verständigung zwischen Haus- und Klinikarzt? Die beiden gucken sich an. Bei ihnen läuft es bestens.

Mitten in der Ahe klingelt mehrfach das Telefon. Ein Arzt ist auch Mittwochnachmittag im Wald im Dienst. Ob sie denn bei allem Druck den Beruf noch mal ergreifen würden? „Sofort!“ Allerdings – wenn schon, denn schon – eben die reine Medizin. Die fasziniert beide nach wie vor. Nicht der ganze Schwanz, der noch dran hängt. Und mehr Bescheidenheit wünschen sich beide – von den Patienten. Wer mal eine oder zwei Stunden warten muss, wird leicht sauer. Wer gar mehrere Wochen auf eine routinemäßige Magenspiegelung warten soll, wird ungehalten. Und sicherlich müsse auch nicht immer gleich der Doktor konsultiert werden. „Das hat zugenommen – es wird eben alles bezahlt.“ Wünschenswert wäre „mehr Eigenanteil“ der Patienten. Allerdings auch mehr Aufklärung von ärztlicher Seite. Beide waren einige Zeit im Ausland, Henning in Norwegen, Arnold in England. Da sei die Sterberate keinesfalls höher, die Arztdichte weitaus niedriger, die Eigenbeteiligung deutlich höher, die Anspruchshaltung niedriger, und die Dankbarkeit der Patienten ausgeprägter.

Wir sind am Fischteich angekommen. Der Tisch in der dortigen Hütte ist kaputt, Ameisen haben sich reichlich breitgemacht, das kleine Ruderboot am Rande ist halb abgesoffen. Der Biber habe sich hier manchen Fisch zu Gemüte geführt, von denen Henning sonst mit glänzenden Augen erzählt: „Solche Hechte! Und Aale, und jede Menge Lachsforellen“, deren Länge er mit immer größerer Armbreite gerne anzeigt. Wir sehen weder Biber noch Lachsforelle, dafür aber ein riesiges Nutria-Männchen im Teich, das uns ohne jede Angst erst mal genau beäugt.

Riesig: Nutria am alten Angelteich. © Michael Schwekendiek

Dann geht es im strammen Schritt zurück. Es ist dämmerig geworden. Corona als Thema hatten wir noch gar nicht. Diese Seuche gilt es nach Meinung beider längst zu akzeptieren. Und bei den noch immer vorhandenen oder geforderten Schutzmaßnahmen könne man auch hinterfragen, wie sinnvoll diese noch seien. Langfristig würden wir mit den Folgen noch lange zu tun haben. „Long-Covid“ mache sich bereits jetzt immer mehr bemerkbar.

Inzwischen bewegen wir uns im Halbdunkel auf den Ahe-Wegen, und der Reporter fragt, was solch viel beschäftigte Ärzte noch „nebenbei“ machen könnten. Henning (48), geht hin und wieder Angeln („Am liebsten übrigens in Norwegen“), auch mal eine kleine Runde auf den Golfplatz und hat dann noch eine vierköpfige Kinderschar (zwischen 16 und drei Jahren) mit seiner Frau zu bändigen. Das fordert! Joachim Arnold (63 und fünffacher Großvater) bemerkt, dass er „nach einem langen Kliniktag auch kaputt“ ist. Aber noch immer fährt der gebürtige Mannheimer gerne Ski mit seiner Frau und geht neuerdings auch wieder „in die Berge“. Beide Ärzte spielen an jedem Montag außerdem in einer bunten „Altherren-Fußballmannschaft“. Davon können sie tolle Geschichten erzählen. Immerhin: Wenn dadurch, so stellt der „Mitläufer“ fest, eine derart gute Freundschaft begründet wird, wie zwischen dem Hausarzt und dem Professor „für Magen, Darm, Leber“ (so übersetzt Arnold seine Klinikbezeichnung selbst), dann sieht der potenzielle Patient das mit Wohlwollen. Und Stefan Henning fügt hinzu: „Dass wir hier so ein großes Krankenhaus am Ort haben, ist ein Riesenvorteil. Das wissen viele Patienten und manche Kollegen nicht. Auch wenn es hier und da mal knirscht. Dafür ist das Verhältnis zu manchen Stationen erstklassig.“ Arnold hatte gerade einen Kongress direkt vor Ort, bei dem er sich mehr niedergelassene Ärzte gewünscht hätte. Dass man aber in unserem Ort mal eben mit gleich zwei Ärzten durch den Wald läuft und ihnen dabei „dumme Fragen“ stellt, gibt’s sonst vielleicht auch nicht. Allerdings: Ich hätte vielleicht doch fragen sollen – mein Rücken in den letzten Tagen… Verpasst. Immerhin: 13,2 Kilometer in knapp drei Stunden haben wir absolviert. Leider hat die nächste Kneipe an diesem späten Mittwochnachmittag noch zu. So bleibt es bei einem Schluck Wasser aus der mitgebrachten Flasche. Alles wahrhaft gesund heute!