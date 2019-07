Unterstedter Schwalbenrennen trotzt dem Regen

Sieg nur mit Wassergraben

+ © Ulla Heyne Hunderte Zuschauer freuten sich an den spektakulären Matschfahrten auch der Duo-Gefährte. © Ulla Heyne

Die Schwalben flogen am Samstag wieder – und zwar vorzugsweise über den berüchtigten Wassergraben. Denn der stellte für die 37 Teilnehmer beim alle zwei Jahre ausgetragenen Schwalbenrennen des Schwalbenclubs Unterstedt auch in der 26. Auflage die größte Herausforderung auf dem 480 Meter langen Kurs über den Acker dar. „Wer gewinnen will, muss da durch“, betonte Club-Präsident Eike Lüttjohann, denn das Umfahren koste Zeit. Doch nicht jeder nahm das Risiko in Kauf, sein DDR-Motorrad absaufen zu lassen und womöglich schieben zu müssen – sehr zur Gaudi mehrerer Hundert Besucher, die ihren Helden auf den kultigen, bis zu 60 Kilometer schnellen Mopeds trotz heftiger Regenfälle just bei den Rennläufen die Treue hielten.