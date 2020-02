Unterstedter kritisieren ihren Ortsrat

Unterstedt – Wenn nahezu zehn Prozent der Bewohner Unterstedts sich auf den Weg machen, um an einer öffentlichen Sitzung der Bürgervertreter teilzunehmen, hat das einen besonderen Grund. So geschehen am Donnerstagabend im Unterstedter Waldhof. Dort ist um 20 Uhr die öffentliche Sitzung des Ortsrates über die Bühne gegangen.

Bereits vor der eigentlichen Sitzung – während der Bürgerfragestunde – wurde klar, worum es besonders den Anliegern der Straßen Am Kohlhof und Schwedenkamp sowie Neubauerstraße ging: Unzufriedenheit mit der Informationspolitik des Ortsrates, speziell beim Flächenänderungs- und Bebauungsplan „Am Kohlhof“. Bei den Planungen fühlen sich die Bewohner zu wenig eingebunden, obwohl sie die Schaffung von Bauland als äußerst lobenswert empfinden. Insbesondere das ehemalige Ortsratsmitglied Joachim Cordes forderte, über Dinge, die im Ort geschehen, besser informiert zu werden.

Die Kommunalpolitiker reagierten mit Gegenargumenten und konnten nicht verstehen, warum sich die Bewohner nicht „mitgenommen fühlten“. Ortsbürgermeister Uwe Lüttjohann (SPD) erklärte dazu, dass er seit der ersten öffentlichen Debatte im August und der anschließenden öffentlichen Auslegung im Rotenburger Rathaus von den Anliegern zum Thema nicht angesprochen worden sei, obwohl es Gelegenheiten genug gegeben habe. Zudem sei auf der öffentlichen Sitzung im Herbst vergangen Jahres jedermann eingeladen gewesen, die Vorstellung der Planungen zu verfolgen.

In die gleiche Kerbe schlug auch Stadtplaner Clemens Bumann, der die Vorwürfe sachlich entkräftete: Als der Änderungsplan das erste Mal öffentlich zur Debatte gestanden habe, seien nur wenige Zuhörer aus dem Dorf anwesend gewesen. Die Planung sei öffentlich ausgelegt gewesen und Stellungnahmen von vielen Seiten abgegeben worden. Die Änderungswünsche seien dabei überschaubar geblieben und wenn erforderlich, eingearbeitet worden. Nun ist man erneut zu einer öffentlichen Besprechung im Ortsrat zusammengekommen, um über die Nutzung des Areals zu sprechen und Änderungswünsche zu debattieren, umzuformulieren und letztendlich einen Entschluss zu fassen, der dann erneut – circa im Mai – öffentlich im Rathaus der Kreisstadt zur Stellungnahme ausgelegt werden soll. Der Abschnitt eins des gesamten Bauplanes (22 Bauplätze) sieht bis zum Jahresende 2023 sechs Bauplätze vor, die vom Landkreis Rotenburg freigegeben sind. Ab 2024 wird dann der Bedarf neu festgestellt.

Am Ende standen am Abend nur noch zwei Punkte zur Änderung zur Diskussion: Die mögliche Errichtung eines Kindergartens auf dem neuen Baugrund und die Zuwegung von der Neubauerstraße zum Wohngebiet. Die Umwandlung des geplanten Gehweges von der Neubauerstraße in eine Zufahrtsstraße, wie Michael Proy (SPD) es forderte, fand keine Mehrheit. Falls eine Straße in Zukunft erforderlich werden sollte, sei im Bereich des Regenauffangbeckens genügend freier Platz, um den Gehweg in eine Straße zu verbreitern, erklärte Bumann. Er nahm zugleich mit Informationen über das Regenwasserauffangbecken neben dem Gehweg den Anwohnern Am Kohlhof und Schwedenkampf die Sorgen, dass dort das Kanalisationssystem überlastet werden könnte.

Den Bau eines Kindergartens auf dem Bauland lehnte der Ortsrat ab und hat dadurch zwei Baugrundstücke hinzugewonnen. So formulierte er einstimmig die Beschlussvorlage für den Ausschuss für Planung und Hochbau. Durch diese veränderte Lage hatten sich während der Sitzung einige Bedenken der Anwohner relativiert, obwohl sich mit der verkehrlichen Anbindung zum Baugebiet nicht alle rings um das Areal anfreunden wollten. So prallten die Interessen der Anwohner von der Neubauerstraße und der Am Kohlhof und Schwedenkamp wegen des steigenden Verkehrsaufkommens aufeinander. Der Ortsrat entschloss sich gegen eine Straße in das Wohngebiet von der Neubauerstraße aus. Stellungnahmen sind bei der Auslegung möglich. go