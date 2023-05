Schrauber unter Druck: Fahrradwerkstatt sucht Sachspenden und Unterstützer

Von: Ulla Heyne

Das eingespielte Team der Fahrradwerkstatt empfängt gern den Besuch der Koordinatorin für Ehrenamtliche vom Diakonissen-Mutterhaus Martina Hoffstedt. © Heyne

Schrauben, Reifen ausbessern, Lenker geraderücken – damit bekommen es die ehrenamtlichen Helfer von der Rotenburger Fahrradwerkstatt zu tun.

Rotenburg – Es ist ruhig an diesem Morgen in der Fahrradwerkstatt auf dem Campus zwischen Rotenburg und Unterstedt. Kein Flecken, an dem nicht Fahrräder unterschiedlicher Bedürftigkeitsgrade stehen, auf einem Gepäckträger klemmt ein Zettel: „Wurde einfach vor der Tür abgestellt“. Bei einem hakt die Schaltung, beim nächsten fehlt das Rücklicht, bei einem anderen fehlen etliche Speichen.

Auch außerhalb der „Geschäftszeiten“ ist der Zulauf an reparaturbedürftigen Rädern enorm. © -

„Schade, unser ‚Speichendoktor‘ ist gerade im Urlaub“, meint Malte Kahl. Die meisten des knappen Dutzends ehrenamtlicher Helfer haben sich spezialisiert, viele schrauben schon ihr ganzes Leben. Wie er und Manfred Petersen, Fahrradfreaks und Mitstreiter der ersten Stunde.

„Damals waren wir noch in der ehemaligen Leichenhalle“, erinnert sich der Herr der Schaltungen an die Anfänge 2015; danach wurden die „Fahrradleichen“ auch am Glummweg wiederbelebt, später wurden die beiden Werkstätten zusammengelegt. Wie die meisten hier will er dort helfen, „wo es sinnvoll ist und man etwas bewirken kann.“

Die Ruhe täuscht – eigentlich könnten die Ehrenamtlichen, die meisten über 70, hier Tag und Nacht schrauben. Der Bedarf ist groß. „Mobilität ist für alle hier ein Thema“, weiß Dieter Kühl. Nicht alle, die ankommen – derzeit sind sowohl der Campus mit 90 Personen und der Glummweg mit 70 Neuankömmlingen fast ausgelastet –, können sofort mit einem fahrbaren Untersatz versorgt werden. Da heißt es priorisieren: Reparaturen von Rädern, die die Kinder für den Schulweg brauchen, haben Vorrang. Einem Zimmer mit fünf jungen Männern aus Burundi haben sie gerade ein „WG-Rad“ zum Teilen gegeben – die Freude sei so groß gewesen, „wenn man das Strahlen sieht, motiviert das ungemein“, meint Malte Kahl. Die Gewissheit, hier sinnvoll helfen zu können, ist für viele hier der Antrieb, auch außerhalb der „offiziellen“ Zeiten mit dem eigenen Schlüssel herzukommen, einige nutzen jede freie Minute, um aus den von Privatleuten oder vom Ordnungsamt gespendeten Rädern verkehrstaugliche Gefährte zu machen.

Auch das Ausschlachten von Rädern für Ersatzteile braucht Zeit – und die ist knapp. © -

Rund 200 Räder haben sie im vergangenen Jahr flott gemacht, dazu kommen noch zahllose Reparaturen. Am vergangenen Mittwoch warteten 30 Menschen darauf, ein Fahrrad oder eine Reparatur zu bekommen, „das ging zu wie auf dem Basar“, schmunzelt Petersen. Einige seiner Mitstreiter wirken lieber im Hintergrund – er schätzt es, mit den Geflüchteten in Kontakt zu kommen, zur Not auch mit Händen und Füßen oder dem Handy mit Google Translate. „Wenn wir sie im Ort treffen, gibt es ein großes Hallo – für viele sind wir ein erster Andockpunkt an die neue Heimat, eine Anlaufstelle.“ Viele kommen, auch wenn sie längst in eigene Wohnungen ausgezogen sind. Ganz so heil, wie diese Welt klingt, ist sie indes nicht. Die kulturellen Unterschiede, sie erfordern Lernen und Toleranz auf beiden Seiten: „Wenn wir das Buch von Samer Tannous ‚Kommt ein Syrer nach Rotenburg‘ am Anfang gehabt hätten, hätte das vieles erleichtert“, meint er. Anfänglich habe man sich gewundert, als die Geflüchteten beim Obolus, den sie für Ersatzteile zum Selbstkostenpreis zahlen, feilschten: „Unser Konzept von Festpreisen hatten einige noch nicht verinnerlicht“, schmunzelt er. Auch, dass mit „Bakschisch“ keine schnellere Reparatur zu erkaufen ist, hätte sich erst herumsprechen müssen.

Wilfried Petschel (l.) und Manfred Petersen investieren viel Zeit und Herzblut. © -

Dabei müssen sich die Ehrenamtler immer wieder auf andere Kulturen einstellen – bei den Ukrainern seien die Gegebenheiten ganz anders als vorher: „Letzte Woche hatten wir hier ein Mädchen, das unter Tränen meinte: ‚Ich will kein Rad, ich will zurück zu Papa!‘ – solche Momente berühren.“ Ebenso wie die traurige Nachricht, wenn ein Papa gefallen ist – „das kannten wir bisher so nicht“, so Petersen. Dann ist der Krieg auf einmal ganz nah.

Gewöhnen mussten sich die ehrenamtlichen Speichenbastler auch an den anderen Umgang mit Absprachen, aber auch den Fahrrädern. Manchmal schlucken sie, wie die liebevoll instandgesetzten Drahtesel zuweilen behandelt werden: „Aufpumpen oder gar Kettenpflege ist vielen fremd“, hat Wilfried Petschel festgestellt, „nach einigen Fahrten auf der Felge werden die Räder kaputt wieder hergebracht.“ Hier Erziehungsarbeit zu leisten, sei nicht immer einfach – ebenso wie der Umgang mit der Anspruchshaltung einiger Geflüchteter. Andere hingegen fassen selbst mit an, „die Jungs aus Burundi neulich waren erstaunlich geschickt“, erinnert sich Malte Kahl. Regelmäßig dabei ist Basam Sleman. Der 17-jährige Iraker absolviert als Schüler der IGS hier ein Praktikum.

Malte Kahl sichtet im Keller passende Ersatzteile. © -

Gerade kommt Manfred Petersen die Kellertreppe hoch. Er strahlt: Er hat für ein XL-Rad für einen „Hünen aus Burundi“ einen passenden Kettenkasten gefunden. Im Keller ist es wie bei der Ostereiersuche: In fünf Räumen stapeln sich mehr als hundert Räder. Bei vielen stellt sich die Frage: Ausschlachten oder wieder flottmachen?

„Es ist nicht so, dass wir nicht genug Räder zum Fertigmachen hätten – es fehlt bloß die Zeit“, fasst Guy Jeffries das Dilemma zusammen, der vor einem Jahr als „Neuling“ dazu gestoßen ist und sich aufs Flicken von Platten verlegt hat. Auch deshalb gilt der Aufruf des vom Mutterhaus finanzierten Projekts nicht nur weiteren potenziellen Helfern, sondern auch der Spende von gebrauchstüchtigen Fahrrädern, „aber auch Geldspenden sind willkommen“, so die Koordinatorin für Ehrenamtliche Martina Hoffstedt.

Abgabe Verkehrstaugliche Fahrräder können dienstags von 10 bis 12 Uhr in der Fahrradwerkstatt auf dem Campus abgegeben werden oder nach telefonischer Vereinbarung: 04261/773994.