SG Unterstedt plant neue Umkleidekabinen

+ Noch steht der Wall. Dort sollen Umkleidekabinen gebaut werden. Foto: Goldstein

Unterstedt – Am Unterstedter Sportplatz sollen durch die SG Unterstedt (SGU) gleich neben dem Mehrzweckhaus, wo jetzt noch ein Wall steht, neue Umkleidekabinen gebaut werden. Bei der Sitzung am Donnerstagabend entschied der dortige Ortsrat, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, das Bauvorhaben zu gestatten. Der Fußballverein der Ortschaft will den Neubau des Gebäudes mit zwei Umkleidekabinen, sanitären Räumen und Duschbereich sowie eines Besprechungsraumes auf dem städtischen Grundstück auf dem Sportplatz errichten, um die Kapazität für die Bereitstellung von Umkleidemöglichkeiten der Mannschaften zu erhöhen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für das Frühjahr 2020 geplant, so der Verein.