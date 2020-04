Unterstedt: Eine Halle gegen den Fischgeruch

+ Clemens Bumann hat das Bauvorhaben während der Ortsratssitzung im Detail vorgestellt. Foto: go

Unterstedt – In Unterstedt befindet sich seit mehreren Jahrzehnten ein Fischhandelsbetrieb. Der neue Eigentümer möchte nun zur Verbesserung die Betriebsabläufe an dem Standort Geld investieren und eine Halle errichten. Dazu muss der Flächennutzungs- und Bebauungsplan geändert werden. Am Donnerstagabend befürwortete der Unterstedter Ortsrat die Planentwürfe und den Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit.