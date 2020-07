Brandstiftungs-Verdacht: 20-Jähriger soll Carport entzündet und Strohballen-Brand gelegt haben

Rotenburg – Nach drei Carportbränden im Rotenburger Stadtgebiet mit zahlreichen zerstörten Autos und einem Schaden, der in die Hunderttausende geht, hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter im Visier.

„Die Rotenburger Polizei ermittelt derzeit gegen einen 20-jährigen Mann als Beschuldigten wegen des Verdachts der Brandstiftung in mehreren Fällen. Dabei geht es um die drei Brandlegungen an Carports und den Strohballenbrand in Unterstedt“, bestätigte Polizeisprecher Heiner van der Werp am Donnerstag auf Nachfrage der Kreiszeitung. Geprüft werde zudem, ob der junge Mann aus der Kreisstadt für mehrere Brandstiftungen im Jahr 2018 – unter anderem Flächenbrände auf Wiesen – verantwortlich ist.

Nach Informationen dieser Zeitung ist der mutmaßliche Brandstifter Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Stadtbrandmeister Thorsten Reinsch will sich dazu aber nicht äußern und verweist auf Polizei, die in der Sache ermittle. Van der Werp dazu: „Zur Identität des Beschuldigten und zu einer Mitgliedschaft in einer Feuerwehr nehmen wir keine Stellung.“ Der Mann werde von der Polizei als Beschuldigter einer Straftat geführt und wurde in dieser Sache auch bereits vernommen. Er bestreite die Vorwürfe. Um weitere Taten zu verhindern und nach außen Signale zu setzen, überwache und bestreife die Polizei weiterhin intensiv den tatortbetroffenen Bereich rund um den Berliner Ring und bittet zudem die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Die Carports und Garagenanlagen hatten im März und Mai gebrannt. Weitere versuchte Brandstiftungen dieser sind Art bekannt.